«Ο Μακρόν έχει σύμπλεγμα με τη γιαγιά του και για αυτό παντρεύτηκε την Μπριζίτ»

Η βιογραφία, γραμμένη από την έμπειρη πολιτική δημοσιογράφο Κατρίν Νε, βασίζεται σε συνεντεύξεις με τον ίδιο τον Μακρόν, τη σύζυγό του και ανθρώπους από το περιβάλλον του

Δημήτρης Δρίζος

«Ο Μακρόν έχει σύμπλεγμα με τη γιαγιά του και για αυτό παντρεύτηκε την Μπριζίτ»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν βίωσε κανονικά την εφηβεία του και έχει έντονη σχέση με τη γιαγιά του Μανέτ, που επηρέασε καθοριστικά την προσωπικότητά του.
  • Η γιαγιά του, πρώην αυταρχική διευθύντρια σχολείου, απομόνωνε τον Μακρόν στις σπουδές και επέβαλε περιορισμούς στην εφηβική του ζωή.
  • Η σχέση του με τη σύζυγό του Μπριζίτ, που είναι 24 χρόνια μεγαλύτερή του, ξεκίνησε όταν εκείνος ήταν 15 και εκείνη καθηγήτρια του θεάτρου του σχολείου.
  • Ο Μακρόν παρουσιάζεται ως μοναχικός και αδύναμος στην αποδοχή κριτικής, με έντονη αυτοπεποίθηση που εξελίχθηκε σε έλλειψη αυτοκριτικής.
  • Η αδυναμία αυτοκριτικής του Μακρόν σχετίζεται με την απόφασή του να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές το 2024, που προκάλεσαν πολιτική αστάθεια στη Γαλλία.
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Μια νέα βιογραφία του Εμανουέλ Μακρόν αποκαλύπτει μια πιο προσωπική πλευρά του Γάλλου προέδρου, εστιάζοντας στην παιδική του ηλικία, τη σχέση του με τη γιαγιά του και τον ιδιαίτερο δεσμό με τη σύζυγό του, Μπριζίτ.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι νιώθει πως δεν βίωσε ποτέ κανονικά την εφηβεία του, ενώ η Μπριζίτ υποστηρίζει ότι η επιρροή της γιαγιάς του παραμένει καθοριστική στην προσωπικότητά του, σε σημείο που να χρειάζεται ψυχανάλυση.

Η βιογραφία, γραμμένη από την έμπειρη πολιτική δημοσιογράφο Κατρίν Νε, βασίζεται σε συνεντεύξεις με τον ίδιο τον Μακρόν, τη σύζυγό του και ανθρώπους από το περιβάλλον του. Περιγράφει έναν εξαιρετικά ευφυή αλλά απομονωμένο άνθρωπο, που δυσκολεύεται να δεχθεί κριτική και να αναθεωρήσει τις αποφάσεις του. Ο 48χρονος πρόεδρος έχει δηλώσει πως δεν υπήρξε ποτέ έφηβος και ότι δεν κατανοεί τους εφήβους, αντίθετα με τη σύζυγό του.

Τα πρώτα χρόνια του Μακρόν σημαδεύτηκαν από τη δυναμική παρουσία δύο γυναικών στη ζωή του: της γιαγιάς του Μανέτ και αργότερα της Μπριζίτ, που είναι 24 χρόνια μεγαλύτερή του. Η Μανέτ, πρώην διευθύντρια σχολείου, χαρακτηρίζεται ως αυταρχική μορφή που ήθελε να διαμορφώσει τον εγγονό της ως προσωπικό της «αριστούργημα».

Τον απομόνωνε στις σπουδές του και αντέδρασε έντονα όταν ο 14χρονος Εμανουέλ άρχισε να βγαίνει με κορίτσι. Η εύνοιά της επανήλθε μόνο όταν της υποσχέθηκε ότι δεν θα ασχοληθεί ξανά με τα κορίτσια.

Η σχέση με τη Μπριζίτ και οι επιπτώσεις της επιρροής της γιαγιάς του

Η συγγραφέας επισημαίνει πως η σχέση του Μακρόν με τη γιαγιά του ήταν πιο στενή απ’ ό,τι αυτή με τους γονείς του. Η Μπριζίτ αναγνωρίζει τη βαθιά επιρροή της Μανέτ στον σύζυγό της, τονίζοντας πως ο Εμανουέλ δεν έχει «θάψει» τη γιαγιά του και δεν την έχει αντικαταστήσει, κάτι που κατά την άποψή της απαιτεί ψυχανάλυση.

Η βιογραφία αναφέρεται επίσης στην ασυνήθιστη σχέση του ζευγαριού, που ξεκίνησε όταν ο Μακρόν ήταν 15 και η Μπριζίτ 39 ετών. Εκείνη ήταν καθηγήτριά του στο θέατρο, παντρεμένη και μητέρα τριών παιδιών, ενώ ο ίδιος συμμαθητής ενός από αυτά.

Η πρωτοβουλία για την προσέγγιση ανήκε στον ίδιο το Μακρόν, που πρότεινε να γράψουν μαζί θεατρικό έργο για να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί.

Η Μπριζίτ ανέφερε σε φίλη της πως όταν τον ρώτησε αν ήθελε δικά του παιδιά, εκείνος απάντησε αρνητικά, ζητώντας να φροντίζει μόνο εκείνη.

Απομόνωση, αυτοπεποίθηση και αδυναμία αυτοκριτικής

Η βιογραφία παρουσιάζει τον νεαρό Μακρόν ως ένα εξαιρετικά έξυπνο αλλά μοναχικό παιδί, με λίγους φίλους και δυσκολία να αποδεχθεί την κριτική.

Αυτή η απομόνωση συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή του, καθώς ο πρόεδρος φαίνεται ολοένα πιο αποκομμένος από το περιβάλλον του, περνώντας μεγάλο μέρος του χρόνου του στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Η Κατρίν Νε υποστηρίζει ότι ο Μακρόν έχει αναπτύξει την πεποίθηση πως οι αποφάσεις του είναι πάντοτε σωστές, γεγονός που μετατρέπεται σε αδυναμία αυτοκριτικής.

Η αυτοπεποίθηση που τον οδήγησε στην προεδρία σε ηλικία μόλις 39 ετών έχει πλέον εξελιχθεί σε έλλειψη ενδοσκόπησης. Όπως αναφέρει η συγγραφέας, ακόμη και όταν ζητά συγγνώμη, επιστρέφει για να υποστηρίξει ότι είχε δίκιο.

Η ίδια αυτή αδυναμία συνδέεται με την απόφασή του να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές το 2024, οι οποίες άφησαν την κυβέρνησή του χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία και προκάλεσαν παρατεταμένη πολιτική αστάθεια στη Γαλλία...

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