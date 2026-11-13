Φωτογραφικό στιγμιότυπο: Η αμήχανη στιγμή του «θερμού» Μακρόν με την «ψυχρή» Ισλανδή πρωθυπουργό

Snapshot Στη συνάντηση σε Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής, ο Εμάνουελ Μακρόν προσπάθησε να αγκαλιάσει την Ισλανδή πρωθυπουργό Kristrún Frostadóttir.

Η Ισλανδή πρωθυπουργός απέφυγε την αγκαλιά, μετακινώντας ελαφρώς το σώμα της προς τα πίσω και κρατώντας το χέρι της στον ώμο του Μακρόν.

Η σκηνή αποτυπώθηκε από φωτογράφο τη στιγμή της αμηχανίας, με τον Μακρόν να φαίνεται χαρούμενος και η Frostadóttir εμφανώς αμήχανη.

Η φωτογραφία έγινε viral, προκαλώντας ενδιαφέρον για την αντίδραση της Μπριζίτ Μακρόν. Snapshot powered by AI

Ένα περίεργο όσο και αμήχανο ενσταντανέ, με δύο εκ διαμέτρου αντίθετες διαθέσεις, μεταξύ του Γάλλου Προέδρου Εμάνουελ Μακρόν και της πρωθυπουργού της Ισλανδίας, κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός του γαλλικού πρακτορείου AFP και η εικόνα έχει γίνει viral.

Το καρέ αποτύπωσε τη στιγμή της συνάντησης των δύο ηγετών σε Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής, μόνο που εξελίχθηκε αρκετά παράξενα.

Καθώς ο Γάλλος Πρόεδρος έσκυψε για μια σφιχτή αγκαλιά, η Ισλανδή πρωθυπουργός φάνηκε να την αποφεύγει, μετακινούμενη ελαφρώς προς τα πίσω, ενώ κρατούσε το χέρι της στον ώμο του.

Προφανώς αμήχανη, η Kristrún Frostadóttir, φάνηκε μάλιστα να κάνει νόημα στον φωτογράφο στα δεξιά της, ο οποίος αποτύπωσε τη σκηνή, ακριβώς την κατάλληλη στιγμή, με την αμηχανία να ξεχειλίζει...

Ο Μακρόν, εν τω μεταξύ, φαινόταν να έχει ανεβασμένη διάθεση, με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του και μια λάμψη στα μάτια του, καθώς έσκυψε προς το μέρος της και την κοίταξε κατευθείαν στα μάτια.

Φυσικά η φωτογραφία έχει γίνει viral, και απομένει η αντίδραση της Μπριζίτ Μακρόν...που οι μνήμες από το πρόσφατο παρελθόν είναι οδυνηρές...

An awkward moment unfolded at a gathering of European leaders in Dublin as French President Emmanuel Macron appeared to attempt a hug with Icelandic Prime Minister Kristrún Frostadóttir. She seemed to pull away, leaving the exchange visibly uncomfortable. #emmanuelmacron #macron https://t.co/vUKMX4FnN6 — Reporter World (@Reporterworld_) November 13, 2026

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