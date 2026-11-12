Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που δύο φρουροί καταρρέουν δίπλα στον Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων

Snapshot Δύο φρουροί κατέρρευσαν διαδοχικά δίπλα στον Γάλλο Πρόεδρο Εμάνουελ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων κατά την υποδοχή του Σλοβάκου ομολόγου του.

Ο Μακρόν και οι γύρω του έσπευσαν να βοηθήσουν τον πρώτο φρουρό που έπεσε και ακολούθησε η πτώση και δεύτερου φρουρού.

Η αιτία της κατάρρευσης των φρουρών δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά πιθανόν σχετίζεται με τις βαριές τελετουργικές στολές και την πολύωρη ακινησία.

Το περιστατικό συνέβη ενώ ο Μακρόν υποδεχόταν τον Σλοβάκο Πρόεδρο Πέτερ Πελεγκρίνι, σε επίσημη επίσκεψη για ενίσχυση διμερών και ευρωπαϊκών σχέσεων.

Το βίντεο με το περιστατικό έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας ανησυχία για την υγεία των φρουρών. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση επικράτησε στο Μέγαρο των Ηλυσίων, όταν ενώ ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμάνουελ Μακρόν, περίμενε στην είσοδο για να υποδεχθεί τον Σλοβάκο ομόλογό του, δύο από τους φρουρούς κατέρρευσαν δίπλα του, ο ένας μετά τον άλλο.

Το βίντεο δείχνει έναν φρουρό να παραπατά, να κατεβάζει το ξίφος του και στη συνέχεια να καταρρέει, χτυπώντας το κεφάλι του στον πυλώνα πίσω του.

Ο Γάλλος Πρόεδρος μαζί με άλλους σπεύδουν αμέσως προς το μέρος του, πριν τον μεταφέρουν οι φρουροί ασφαλείας. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ακούγεται ένα ξίφος να πέφτει με θόρυβο στο έδαφος εκτός κάδρου, προκαλώντας μια έκπληκτη αντίδραση από τον Μακρόν, καθώς κάποιος ρωτά: «Τι στο καλό συμβαίνει;»

𝗣𝗔𝗟𝗔𝗜𝗦 𝗗𝗘 𝗟’𝗘́𝗟𝗬𝗦𝗘́𝗘 - Un membre de la garde d’honneur s’effondre à côté d’Emmanuel Macron 👆Emmanuel Macron tente de lui porter secours https://t.co/2nqokNFhv7 — Romy Smith (@SmithRomy40743) November 12, 2026

Στη συνέχεια, φαίνεται ένας άλλος φρουρός να παραπατάει ενώ τον στηρίζουν αρκετοί άνδρες. Ο Γάλλος Πρόεδρος χαιρετά στη συνέχεια τον Σλοβάκο ηγέτη Πέτερ Πελεγκρίνι πριν εισέλθει στην κατοικία. Η κατάσταση των φρουρών ή ο λόγος για τον οποίο κατέρρευσαν παραμένουν άγνωστα.

Το βίντεο έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς να εκφράζουν την ανησυχία τους για την κατάσταση της υγείας των δυο φρουρών.

🚨🇫🇷🇸🇰 FLASH | Un SECOND GARDE RÉPUBLICAIN s’est EFFONDRÉ à l’Élysée, quelques secondes après le malaise du premier. L’état de santé des deux hommes reste pour l’heure inconnu. (Le Parisien) https://t.co/9tV082yYQ4 — Impact (@ImpactMediaFR) November 12, 2026

Οι βαριές τελετουργικές στολές, τα σφιγμένα γόνατα και η ανάγκη να παραμένει κανείς στην ίδια στάση για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορούν να συμβάλουν σε περιστατικά λιποθυμίας.

Ο Μακρόν συναντιόταν με τον Πρόεδρο της Σλοβακίας Πέτερ Πελεγκρίνι με σκοπό την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και τον συντονισμό σε θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής, στο πλαίσιο μιας πολυήμερης επίσημης επίσκεψης στη Γαλλία.