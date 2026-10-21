Νετανιάχου: Η Γαλλία «υπέκυψε στην εισβολή του εξτρεμιστικού Ισλάμ»

Snapshot Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Γαλλία ότι υπέκυψε στην εισβολή του εξτρεμιστικού Ισλάμ μετά τα βίαια επεισόδια σε γαλλικές πόλεις.

Ο Νετανιάχου κάλεσε τη γαλλική κυβέρνηση να μην ακολουθεί πολιτική κατευνασμού αλλά να πολεμήσει τους εξτρεμιστές.

Μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο Νετανιάχου προειδοποίησε τον Εμανουέλ Μακρόν ότι αν δεν εξοντωθούν οι εξτρεμιστές στο Ισραήλ, θα υπάρξουν επιπτώσεις στη Γαλλία.

Οι σχέσεις Ισραήλ και Γαλλίας παραμένουν τεταμένες, ιδίως μετά την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από το Παρίσι τον Σεπτέμβριο του 2025.

Ο Νετανιάχου έχει κατηγορήσει τον Μακρόν ότι επιδεινώνει τον αντισημιτισμό στη Γαλλία με τη στάση του απέναντι στο παλαιστινιακό ζήτημα. Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση κατά της Γαλλίας εξαπέλυσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με αφορμή τα βίαια επεισόδια και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο σε πολλές γαλλικές πόλεις.

Σε συνέντευξή του στο γαλλόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο i24News, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Γαλλία «υπέκυψε στην εισβολή του εξτρεμιστικού Ισλάμ».

«Δεν προετοιμάστηκαν εγκαίρως. Απλώς τα παράτησαν, υπέκυψαν στην εισβολή του εξτρεμιστικού Ισλάμ», δήλωσε, σύμφωνα με τη γαλλική μετάφραση του διερμηνέα.

Ερωτηθείς ποια συμβουλή θα έδινε στη γαλλική κυβέρνηση μετά τα επεισόδια, ο Νετανιάχου απάντησε: «Πολεμήστε. Μην ακολουθείτε πολιτική κατευνασμού. Πολεμήστε τους εξτρεμιστές».

Τι είχε πει στον Μακρόν μετά την 7η Οκτωβρίου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε παλαιότερη συνομιλία του με τον Εμανουέλ Μακρόν, μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Όπως υποστήριξε, είχε τότε προειδοποιήσει τον Γάλλο πρόεδρο: «Αν δεν τους εξοντώσουμε εδώ, θα τους έχετε στο Παρίσι».

«Και αυτό ακριβώς συμβαίνει», πρόσθεσε, συνδέοντας ευθέως τα πρόσφατα επεισόδια στη Γαλλία με την απειλή του ισλαμιστικού εξτρεμισμού.

Οι δηλώσεις Νετανιάχου έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ισραήλ και Γαλλίας παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες.

Η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών κλιμακώθηκε μετά την επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από το Παρίσι τον Σεπτέμβριο του 2025. Ο Νετανιάχου είχε τότε επιτεθεί προσωπικά στον Μακρόν, κατηγορώντας τον ότι με τη στάση του «ρίχνει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού» στη Γαλλία.