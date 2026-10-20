 Γαλλία: Στρατός στους δρόμους και νέα απαγόρευση κυκλοφορίας 

Οι νέες διαδηλώσεις που προγραμματίζονται για το προσεχές Σάββατο έχουν σημάνει συναγερμό στη γαλλική κυβέρνηση, μετά τα βίαια επεισόδια του περασμένου σαββατοκύριακου

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

 Γαλλία: Στρατός στους δρόμους και νέα απαγόρευση κυκλοφορίας 
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε την ανάπτυξη μεγάλου αριθμού αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων για την αποκατάσταση της τάξης ενόψει νέων διαδηλώσεων.
  • Εφαρμόζεται απαγόρευση κυκλοφορίας σε συνοικίες του Παρισιού από τις 11 το βράδυ έως τις 6 το πρωί, μετά τα βίαια επεισόδια του προηγούμενου σαββατοκύριακου.
  • Απαγορεύονται δημόσιες συγκεντρώσεις σε κεντρικές περιοχές όπως το προεδρικό μέγαρο, το κοινοβούλιο, η λεωφόρος Champs-Elysees και άλλες κρίσιμες ζώνες.
  • Οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η ακροαριστερά και η ριζοσπαστική ακροαριστερά συμμετείχαν στα επεισόδια, αλλά δεν ήταν οι πρωτεργάτες των λεηλασιών.
  • Τα παραδοσιακά αριστερά κόμματα, όπως η La France Insoumise και το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν θεωρούνται υπεύθυνα για τις βίαιες ενέργειες.
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Εκτός ελέγχου βρίσκεται η κατάσταση στη Γαλλία με την κυβέρνηση να προσπαθεί να τιθασεύσει το «κύμα» των διαδηλωτών, ενόψει και των νέων προγραμματισμένων συγκεντρώσεων για το ερχόμενο Σάββατο.

Υπό τον φόβο μίας επανάληψης των όσων προηγήθηκαν ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δεσμεύτηκε την Τρίτη να αναπτύξει έναν «τεράστιο» αριθμό αστυνομικών, οι δυνάμεις των οποίων θα ενισχυθούν από ορισμένες στρατιωτικές δυνάμεις, με δεδηλωμένο στόχο την «άμεση επιστροφή στην τάξη».

«Θα αναπτύξουμε τη δύναμη Sentinelle, προφανώς ως υποκατάστατο των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας... κυρίως για να απελευθερώσουν την αστυνομία και τους χωροφύλακες στην αποστολή τους να διατηρήσουν την τάξη», είπε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνες, στη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Παράλληλα, και σήμερα θα εφαρμοστεί απαγόρευση κυκλοφορίας σε συνοικίες του Παρισιού με διαταγή της αστυνομίας. Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από τις 11 απόψε, τοπική ώρα, έως τις 6 το πρωί της Τετάρτης, καθώς η απαγόρευση της Δευτέρας είχε ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση της ηρεμίας μετά τις ταραχές και τις λεηλασίες του Σαββατοκύριακου.

Απαγόρευση εκδόθηκε επίσης για οποιεσδήποτε δημόσιες συγκεντρώσεις, κοντά στο προεδρικό μέγαρο, τα κτίρια του κοινοβουλίου και της γερουσίας, την εμπορική λεωφόρο Champs-Elysees, στην πλατεία Vendome όπου βρίσκονται κοσμηματοπωλεία και κοντά σε σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι ταραχές του περασμένο Σαββατοκύριακου, με τις μυστικές υπηρεσίες, όπως αναφέρει η Le Figaro αν εκτιμούν ότι η «ακροαριστερά» και η «ριζοσπαστική ακροαριστερά» βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των βίαιων επεισοδίων, αλλά δεν ήταν οι πρωτεργάτες των λεηλασιών, σύμφωνα με την ανάλυση των γεγονότων.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες διαθέτουν τη δική τους ταξινόμηση των διαφόρων πολιτικών ομάδων, δεν αναφέρουν τα κόμματα που βρίσκονται πιο αριστερά στο πολιτικό φάσμα (La France Insoumise, Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα...) ως συμμετέχοντα σε αυτές τις βιαιότητες.

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