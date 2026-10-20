Διαδηλώσεις στη Γαλλία: Βίντεο κατέγραψε αστυνομικούς που φέρονται να λεηλατούν καταστήματα

Προβληματισμό προκαλεί ένα βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας από τις βίαιες διαδηλώσεις στη Γαλλία, στο οποίο απεικονίζονται δύο αστυνομικοί στη Λιμόζ, να λεηλατούν ένα κατάστημα Lacoste.

Το βίντεο, το οποίο έχει δημοσιευτεί από διάφορους χρήστες του διαδικτύου, απεικονίζει τους αστυνομικούς να κλέβουν παπούτσια από το κατάστημα, το οποίο βρίσκεται στην οδό Rue du Clocher, στη Λιμόζ, γύρω στις 20:00 το βράδυ.

Δείτε το βίντεο:

Ένα άλλο βίντεο, το οποίο επίσης έχει δει το φως τη δημοσιότητας, δείχνει πολλούς αστυνομικούς να λεηλατούν ένα άλλο κατάστημα κατά την διάρκεια της νύχτας. Τα πλάνα απεικονίζουν τους άνδρες να κουβαλούν μεγάλα μπλε κουτιά, καθώς βγαίνουν από το κτήριο.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι περιστάσεις γύρω από τα δύο βίντεο, συμπεριλαμβανομένου του αν τα αντικείμενα πάρθηκαν από τα συγκεκριμένα καταστήματα χωρίς άδεια, δεν έχουν γίνει γνωστές.

Από τις μαθητικές κινητοποιήσεις στην λεηλασία

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις στην Γαλλία ξεκινήσαν πριν από περισσότερες από τρεις εβδομάδες, με μαθητές λυκείου να προχωρούν σε αποκλεισμούς σχολείων και διαδηλώσεις, ζητώντας περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση τους.

Οι μαθητές καταγγέλλουν ότι υπάρχουν ελλείψεις εκπαιδευτικών, ειδικά σε γειτονιές χαμηλού εισοδήματος, ενώ, σύμφωνα με τους ίδιους, σε κάποια σχολεία οι τάξεις έχουν 40 και 45 μαθητές.

Στη συνέχεια, οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν καθώς η γαλλική συνδικαλιστική οργάνωση CGT και άλλοι ακτιβιστές εντάχθηκαν στο κίνημα, με αποτέλεσμα τα αιτήματα να έχουν διευρυνθεί και να αφορούν πλέον και το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών.

Παρά τις ειρηνικές διαδηλώσεις στις οποίες συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, το Σαββατοκύριακο προκλήθηκαν ταραχές, οι οποίες οδήγησαν σε 2.400 συλλήψεις σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας, ενώ καταγράφηκαν λεηλασίες στο Παρίσι, τη Μασσαλία, τη Λυών και το Μπορντό.

Στη Λιμόζ, μια πυρκαγιά σημειώθηκε στο δημαρχείο του 19ου αιώνα καταστρέφοντας το ιστορικό καμπαναριό. Φωτιές σημειώθηκαν και σε σχολεία, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τη βία, κατηγορώντας ακροαριστερούς ακτιβιστές ότι επιχείρησαν να σπείρουν το χάος επιτιθέμενοι σε κτίρια και αστυνομικούς.

«Όσοι λεηλάτησαν θα πρέπει να πληρώσουν για τις ζημιές, και όσοι επιχείρησαν να ανατρέψουν τη Δημοκρατία θα λογοδοτήσουν», δήλωσε ο Μακρόν σε σπάνιο τηλεοπτικό διάγγελμα την Κυριακή.

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