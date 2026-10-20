Ανάλυση Associated Press: Από την Γαλλία στην Αλβανία - Γιατί η Ευρώπη φλέγεται από άκρη σε άκρη

Snapshot Η Ευρώπη βιώνει εκτεταμένες κοινωνικές αναταραχές λόγω αυξανόμενου κόστους ζωής, εκπαιδευτικών ελλείψεων και στεγαστικής κρίσης σε πολλές χώρες, μεταξύ αυτών η Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Αλβανία και Σερβία.

Στη Γαλλία, οι μαθητικές κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν με τη συμμετοχή συνδικάτων και ακτιβιστών, οδηγώντας σε βίαιες ταραχές και χιλιάδες συλλήψεις.

Στην Ισπανία, η στεγαστική κρίση οδήγησε σε μαζικές διαμαρτυρίες και πρόωρες εκλογές, ενώ δάσκαλοι απεργούν για καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Στην Ιταλία, οι αυξήσεις του πληθωρισμού και το κόστος διαβίωσης πυροδότησαν βίαιες ταραχές και συνεχή διαδηλώσεις σε μεγάλες πόλεις.

Στην Αλβανία και τη Σερβία, φοιτητές διαδηλώνουν ενάντια στη διαφθορά και πολιτικές κρίσεις, με σημαντική πολιτική αβεβαιότητα και κίνδυνο βίας λόγω επικείμενων εκλογών. Snapshot powered by AI

Από τις βίαιες διαδηλώσεις και τις λεηλασίες στην Γαλλία, την Αλβανία και την Ιταλία έως και τις διαμαρτυρίες στην Ισπανία και την Πορτογαλία, η Ευρώπη έχει βρεθεί αντιμέτωπη με ένα τεράστιο κύμα αναταραχών.

Η αύξηση του κόστους των καυσίμων, η δυσαρέσκεια των μαθητών για τις ελλείψεις στα σχολεία, η υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και η στεγαστική κρίση έχουν δημιουργήσει τις ιδανικές συνθήκες για χιλιάδες πολίτες να βγουν στους δρόμους.

«Οι νέοι στην Ευρώπη βιώνουν ένα έντονο αίσθημα αβεβαιότητας και έλλειψης ελέγχου», δήλωσε στο Associated Press η Μαρία Σιλβέστρε, καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ντεούστο στην Ισπανία. «Και όταν συγκεκριμένες καταστάσεις συγκλίνουν, ξαφνικά ανάβει μια σπίθα ικανή να διοχετεύσει αυτή τη δυσαρέσκεια και να οδηγήσει τον κόσμο στους δρόμους».

Οι πόλεις έχουν μετατραπεί σε πεδία μάχης, καθώς κορυφαίες οικονομίες της ΕΕ, όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, πλησιάζουν σε κρίσιμες εκλογές, ενώ τα ακροδεξιά κόμματα έχουν σημειώσει μια ανησυχητική άνοδο στη Γερμανία.

Την ίδια στιγμή, οι κινητοποιήσεις εκδηλώνονται σε μια περίοδο που η Ευρώπη βρίσκεται σε έναν κρίσιμο σημείο όσον αφορά τη στήριξή της προς την Ουκρανία, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να έρχεται όλο και πιο κοντά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ακόμη και ενώ η Ρωσία κατηγορείται για υβριδικές επιθέσεις σε χώρες του ΝΑΤΟ.

Ένας άνδρας προσπαθεί να σβήσει μια φωτιά κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών στο Παρίσι, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026. AP

Γαλλία: Από τις μαθητικές κινητοποιήσεις στην λεηλασία

Στη Γαλλία, οι μαθητικές κινητοποιήσεις ξεκινήσαν πριν από περισσότερες από τρεις εβδομάδες, με μαθητές λυκείου να προχωρούν σε αποκλεισμούς σχολείων και διαδηλώσεις, ζητώντας περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση τους.

Οι μαθητές καταγγέλλουν ότι υπάρχουν ελλείψεις εκπαιδευτικών, ειδικά σε γειτονιές χαμηλού εισοδήματος, ενώ, σύμφωνα με τους ίδιους, σε κάποια σχολεία οι τάξεις έχουν 40 και 45 μαθητές.

Στη συνέχεια, οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν καθώς η γαλλική συνδικαλιστική οργάνωση CGT και άλλοι ακτιβιστές εντάχθηκαν στο κίνημα, με αποτέλεσμα τα αιτήματα να έχουν διευρυνθεί και να αφορούν πλέον και το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών.

Παρά τις ειρηνικές διαδηλώσεις στις οποίες συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, το Σαββατοκύριακο προκλήθηκαν ταραχές, οι οποίες οδήγησαν σε 2.400 συλλήψεις σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας, ενώ καταγράφηκαν λεηλασίες στο Παρίσι, τη Μασσαλία, τη Λυών και το Μπορντό.

Στη Λιμόζ, μια πυρκαγιά σημειώθηκε στο δημαρχείο του 19ου αιώνα καταστρέφοντας το ιστορικό καμπαναριό. Φωτιές σημειώθηκαν και σε σχολεία, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τη βία, κατηγορώντας ακροαριστερούς ακτιβιστές ότι επιχείρησαν να σπείρουν το χάος επιτιθέμενοι σε κτίρια και αστυνομικούς.

«Όσοι λεηλάτησαν θα πρέπει να πληρώσουν για τις ζημιές, και όσοι επιχείρησαν να ανατρέψουν τη Δημοκρατία θα λογοδοτήσουν», δήλωσε ο Μακρόν σε σπάνιο τηλεοπτικό διάγγελμα την Κυριακή.

Ισπανία: Η στεγαστική κρίση που πιέζει τους νέους

Στην κεντρική πλατεία Πουέρτα ντελ Σολ της Μαδρίτης, εδώ και εβδομάδες έχουν στηθεί σκηνές, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αύξηση των ενοικίων. Αφορμή για τις κινητοποιήσεις στάθηκε η έξωση της Μαρικάρμεν, μιας 87χρονης γυναίκας που αργότερα πέθανε ενώ νοσηλευόταν σε νοσοκομείο.

Η πίεση οδήγησε την σοσιαλιστική κυβέρνηση να εγκρίνει μέτρα για προσιτή στέγαση, τα οποία όμως δεν εξασφάλισαν την απαραίτητη κοινοβουλευτική στήριξη, γεγονός που προκάλεσε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών από τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεζ για τον Νοέμβριο. Μάλιστα, κηρύχθηκε επίσης γενική απεργία για τον Νοέμβριο — η πρώτη εδώ και 14 χρόνια.

Ο κατώτατος μισθός στην Ισπανία είναι 1.221 ευρώ, ενώ το μέσο μηνιαίο ενοίκιο για ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων κυμαίνεται γύρω στα 1.130 ευρώ, σύμφωνα με ανάλυση της οικονομικής εφημερίδας Expansión.

«Το μεγαλύτερο μέρος του μισθού μου πηγαίνει στο ενοίκιο. Η συγκάτοικός μου δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, ακριβώς όπως κι εγώ», δήλωσε η Ντιάνα Μανζανάρες, μια 20χρονη σερβιτόρα, η οποία βρίσκεται στον καταυλισμό της Μαδρίτης. «Αυτή είναι η πραγματικότητά μου και η πραγματικότητα των περισσότερων από εμάς που ζούμε σε αυτή την πόλη».

Την ίδια στιγμή, δάσκαλοι δημοτικών και γυμνασίων ξεκίνησαν απεργία στη Μαδρίτη την περασμένη εβδομάδα, απαιτώντας καλύτερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Δυσαρεστημένοι εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν παρόμοιες απεργίες και σε άλλα μέρη της Ισπανίας φέτος.

Παρόμοιες διαμαρτυρίες για τη στέγαση έχουν ξεσπάσει και στις μεγαλύτερες πόλεις της Πορτογαλίας, τη Λισαβόνα και το Πόρτο.

Ιταλία: Αβάσταχτο το κόστος διαβίωσης καθώς ο πληθωρισμός αυξάνεται

Στην Ιταλία, το κίνημα «Italia in Piazza» («Η Ιταλία στις πλατείες») έχει κινητοποιήσει χιλιάδες διαδηλωτές, οι οποίοι ζητούν καλύτερες συνθήκες απασχόλησης, πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, ενίσχυση της εκπαίδευσης, μέτρα για τη στέγαση, καθώς και υψηλότερους μισθούς.

Ο πληθωρισμός στην Ιταλία αυξήθηκε στο 4,2% τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας το 3,8% της ευρωζώνης, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Οι αρχικά ειρηνικές πορείες εξελίχθηκαν σε βίαιες ταραχές στο Τορίνο και τη Μπολόνια, καθώς και στο Μιλάνο, όπου μασκοφόροι συγκρούστηκαν με την αστυνομία, λεηλάτησαν καταστήματα και έβαλαν φωτιά σε κτίρια.

Η αστυνομία του Μιλάνου ανακοίνωσε ότι 271 άτομα συνελήφθησαν — τα περισσότερα από τα οποία ήταν ανήλικοι — και 14 αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των διήμερων ταραχών.

Την ίδια ώρα, μια νεοσύστατη ομάδα που αυτοαποκαλείται «Κίνημα της 17ης Οκτωβρίου» ανακοίνωσε ότι προχωρά σε «μόνιμη κινητοποίηση», και θα οργανώνει διαδηλώσεις κάθε Σάββατο στις 15:00 σε πόλεις σε όλη την Ιταλία.

Αλβανία και Σερβία: Φοιτητές διαδηλώνουν κατά της διαφθοράς

Στα Τίρανα, οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις διαρκούν πάνω από μία εβδομάδα, με τις συγκρούσεις να κλιμακώνονται αφού μαθητές λυκείου και φοιτητές εντάχθηκαν στο ευρύτερο κίνημα «Flamingo», το οποίο ζητά την παραίτηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Ο Ράμα καταδίκασε τους διαδηλωτές χαρακτηρίζοντας τους ως «ιδεολογικοποιημένους και ριζοσπαστικοποιημένους» από την «αντίφα», έναν γενικό όρο που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει χαλαρά οργανωμένες ομάδες της άκρας αριστεράς στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει το κίνημα ως τρομοκρατική οργάνωση.

Η αντιμετώπιση και η εξάλειψη της διαφθοράς αποτελεί βασικό αίτημα του «Flamingo», το οποίο πήρε το όνομά του από το φυσικό περιβάλλον των φλαμίνγκο σε μια περιοχή όπου η κυβέρνηση Ράμα συμφώνησε να επιτρέψει την υλοποίηση μιας μεγάλης τουριστικής επένδυσης πολυτελείας που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Τραμπ.

Στη Σερβία, φοιτητές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μαζικών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς εδώ και σχεδόν δύο χρόνια αμφισβητούν την απόπειρα επιστροφής στην εξουσία του πρώην λαϊκιστή ηγέτη, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Ο Βούτσιτς στοχεύει να αναδειχθεί πρωθυπουργός μετά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Το κόμμα «Λίστα Φοιτητών», που υποστηρίζεται από τη νεολαία, φέρεται να βρίσκεται κοντά σε εκλογική αναμέτρηση με το κόμμα του Βούτσιτς, γεγονός που καθιστά αβέβαιο το αποτέλεσμα και τροφοδοτεί τους φόβους για πιθανή βία.

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