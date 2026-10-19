Γαλλία: Διαδηλωτές έσπασαν βιτρίνες και λεηλάτησαν καταστήματα Louis Vuitton, Hermes και Apple

Γαλλία: Διαδηλωτές έσπασαν βιτρίνες και λεηλάτησαν καταστήματα Louis Vuitton, Hermes και Apple - Η Dior προσέλαβε ιδιωτικές ομάδες ασφαλείας

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Γαλλία: Διαδηλωτές έσπασαν βιτρίνες και λεηλάτησαν καταστήματα Louis Vuitton, Hermes και Apple
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι διαδηλώσεις στη Γαλλία κατά της ακρίβειας έχουν μετατραπεί σε εκτεταμένες λεηλασίες μεγάλων καταστημάτων πολυτελείας — με τους διαδηλωτές να επιτίθενται στους οίκους μόδας της Louis Vuitton και της Hermes, μεταξύ άλλων.

Ορισμένα από αυτά τα καταστήματα, όπως η Dior, φέρεται να έχουν προσλάβει ιδιωτικές ομάδες ασφαλείας για να προστατεύσουν τα καταστήματά τους στο Παρίσι, καθώς χιλιάδες διαδηλωτές έχουν κατακλύσει τους δρόμους της πρωτεύουσας.

Περισσότερα από 2.400 άτομα έχουν συλληφθεί, καθώς ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απευθύνθηκε στον λαό, δεσμευόμενος να εντοπίσει αυτούς που προσπαθούν να «καταστρέψουν τη Δημοκρατία».

Πλήθη λεηλάτησαν επίσης αρκετά καταστήματα της διάσημης γαλλικής αλυσίδας πολυκαταστημάτων πολυτελείας Galeries Lafayette, καθώς ομάδες μασκοφόρων έσπασαν να βιτρίνες και ράφια το Σάββατο.

Στη Μασσαλία, οι διαδηλωτές έβαλαν στο στόχαστρο την πολυτελή μάρκα «Hermes», καθώς και καταστήματα που πωλούν κοσμήματα, καλλυντικά και ρούχα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Μασσαλίας, κατεσβέσθη μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα κατάστημα επώνυμων παπουτσιών.

Στο Μπορντό, ένα πλήθος έσπασε τις πόρτες ενός καταστήματος «Louis Vuitton», ενώ στη Λιλ, ένα κατάστημα της Apple υπέστη, επίσης, ζημιές. Επίθεση δέχτηκαν και καταστήματα αθλητικών ειδών και μια αντιπροσωπεία μοτοσικλετών στη Νίκαια.

Σχεδόν 2.400 άνθρωποι συνελήφθησαν στη Γαλλία μετά τη μεγάλη κινητοποίηση του Σαββάτου κατά της ακρίβειας και της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών, η οποία σημαδεύτηκε από εκτεταμένα επεισόδια στο Παρίσι και άλλες μεγάλες πόλεις.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.397 συλλήψεις, ενώ 997 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν, επτά από αυτούς σοβαρά.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν κατέβει στους δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα. Οι αρχές υπολόγισαν τη συμμετοχή περίπου στις 550.000, ενώ οι διοργανωτές την ανέβασαν στις 800.000. Η μεγάλη πλειονότητα των διαδηλωτών κινήθηκε ειρηνικά, ωστόσο σε αρκετές πόλεις η κατάσταση ξέφυγε.

Η πρόσβαση στο Μουσείο του Λούβρου αποκλείστηκε

Την ίδια στιγμή, η πρόσβαση στο Μουσείο του Λούβρου αποκλείστηκε σήμερα το πρωί από φοιτητές που κινητοποιήθηκαν προκειμένου να εκφράσουν την «υποστήριξή» τους στο κίνημα των μαθητών λυκείου και να καταγγείλουν «την αστυνομική καταστολή», όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο τη διεύθυνση του μουσείου και δύο συνδικάτα.

«Είμαστε υπερήφανοι που σας ανακοινώνουμε ότι αποκλείουμε το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου», αναγράφεται σε φυλλάδιο που έχει τοιχοκολληθεί κοντά στο Λούβρο.

Σύμφωνα με το μουσείο, η κινητοποίηση αυτή, που πραγματοποιείται από τους φοιτητές της Σχολής του Λούβρου, δεν έχει άμεση σχέση με το ίδρυμα, το οποίο δεν μπόρεσε να ανοίξει τις πύλες του κανονικά στις 09:00 (10:00 ώρα Ελλάδας).

Η ημερομηνία συμπίπτει, ωστόσο, με την πρώτη επέτειο της θεαματικής διάρρηξης που βύθισε το μουσείο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο, σε βαθιά κρίση.

Σύμφωνα με το συνδικάτο CGT, που υποστηρίζει τη δράση χωρίς να συμμετέχει σε αυτήν, το μουσείο θα παραμείνει κλειστό «τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι».

Η Σχολή του Λούβρου, που στεγάζεται μέσα στο Λούβρο, είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που προσφέρει μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης, Αρχαιολογίας, Επιγραφικής, Ανθρωπολογίας και Μουσειoλογίας, όπως αναφέρεται στον ιστότοπό της.

Η Μασσαλία επέβαλε απαγόρευση δημόσιων συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων

Στο μεταξύ, η Μασσαλία επέβαλε απαγόρευση των δημόσιων συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σήμερα, σύμφωνα με διάταγμα που εξέδωσαν οι τοπικές αρχές, μετά τα βίαια επεισόδια και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν στο περιθώριο της ημέρας διαδηλώσεων το Σάββατο.

Η απαγόρευση θα ισχύσει από το μεσημέρι έως τις 20.00 (τοπική ώρα 13:00 έως 21:00 ώρα Ελλάδας).

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνιές, ο οποίος νωρίτερα υπέβαλε την παραίτηση του, αναμένεται το απόγευμα να επισκεφτεί την Μασαλία.

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