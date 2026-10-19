Γαλλία: Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές υπέβαλε την παραίτηση του - Την απέρριψε ο Μακρόν

Snapshot Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, υπέβαλε την παραίτησή του λόγω των βίαιων διαδηλώσεων, αλλά ο πρόεδρος Μακρόν την απέρριψε.

Ο Μακρόν ζήτησε από τον Νουνιές να λάβει μέτρα για τη διαφάνεια σχετικά με τις αδυναμίες που οδήγησαν στη βία και να εφαρμόσει νέες επιχειρησιακές μεθόδους για τις δυνάμεις ασφαλείας.

Οι διαδηλώσεις για το κόστος ζωής προκάλεσαν πρωτοφανείς ταραχές με σχεδόν 2.400 προσαγωγές και περίπου 1.000 τραυματίες στις δυνάμεις της τάξης.

Ο Νουνιές θα μεταβεί στη Μασσαλία, όπου σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια με έως και 30.000 διαδηλωτές.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί συγκάλεσε διυπουργική ομάδα διαχείρισης κρίσεων για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στην οικονομία, την ασφάλιση και τη δικαστική επιτήρηση. Snapshot powered by AI

Την παραίτηση του υπέβαλε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, στον απόηχο των βίαιων διαδηλώσεων που σημειώνονται τις τελευταίες ημέρες στην χώρα, με τον Εμανουέλ Μακρόν να ανακοίνωσε ότι την απορρίπτει.

«Ο υπουργός Εσωτερικών υπέβαλε την Κυριακή την παραίτησή του στον πρόεδρο της Δημοκρατία», ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων. «Δεδομένης της ανάγκης για συνεχή διοίκηση των δυνάμεων της τάξης στην τρέχουσα συγκυρία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας την αρνήθηκε».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Μακρόν ζήτησε από τον Νούνιεζ «να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει τη διαφάνεια σχετικά με τις αδυναμίες στον σχεδιασμό και στις πληροφορίες που οδήγησαν στη βία» και να «θέσει σε εφαρμογή νέες επιχειρησιακές μεθόδους για τις δυνάμεις ασφαλείας» προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση.

Από την πλευρά του, ο Νούνιεζ, αναγνώρισε την ευθύνη του για τα κενά στην ασφάλεια που οδήγησαν στις διαδηλώσεις που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο.

«Προσφέρθηκα να παραιτηθώ επειδή φέρω την πλήρη ευθύνη για ό,τι συνέβη», δήλωσε ο Νούνιεζ στο ραδιοφωνικό σταθμό France Inter, αφού παραδέχτηκε ότι δεν προέβλεψε ούτε προετοιμάστηκε για τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι δυνάμεις ασφαλείας.

Πολλά μέλη της αντιπολίτευσης, κυρίως της άκρας δεξιάς, ζήτησαν την Κυριακή την παραίτηση του Νουνιές.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για «αποτυχίες» που οδήγησαν στις διαμαρτυρίες που συγκλόνισαν τη χώρα, απέρριψε την παραίτηση του Νούνιεζ.

Ο Νουνιές πρόκειται να μεταβεί σήμερα στη Μασσαλία, μια πόλη όπου σημειώθηκαν ιδιαίτερα σοβαρά επεισόδια, με τις αρχές να αναφέρουν ότι το Σάββατο υπήρχαν έως και 30.000 διαδηλωτές.

Υπό πίεση ο Μακρόν

Ο Μακρόν βρίσκεται υπό πίεση έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο βίαιων ταραχών στη χώρα.

Η γαλλική κυβέρνηση προσπαθεί να απαντήσει στην οργή και τις ανησυχίες που έχουν δημιουργηθεί από τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί μέχρι στιγμής τις διαδηλώσεις για το κόστος ζωής στο πλαίσιο των οποίων σημειώθηκαν ταραχές πρωτοφανούς κλίμακας το Σάββατο και εξελίσσονται σε πολιτική κρίση.

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 2.400 προσαγωγές, ενώ σχεδόν 1.000 μέλη των δυνάμεων της τάξης τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Μακρόν, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αντιδημοφιλής έπειτα από 10 χρόνια στην εξουσία, απευθύνθηκε το βράδυ της Κυριακής στους πολίτες της Γαλλίας, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει κάποιο συγκεκριμένο μέτρο, δηλώντας, απλά, ότι αισθάνεται «οργή και ντροπή».

«Όσοι επιδίωξαν να πλήξουν τη Δημοκρατία θα λογοδοτήσουν», είπε.

Την ίδια στιγμή, ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει συγκαλέσει σήμερα το πρωί μια διυπουργική ομάδα διαχείρισης κρίσεων, η οποία θα εστιάσει σε τρεις τομείς: στην οικονομία και το εμπόριο, στην ασφάλιση και στην δικαστική επιτήρηση.

Διαβάστε επίσης