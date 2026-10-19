Γαλλία: «Οργή και ντροπή» από τον Μακρόν μετά τα πρωτοφανή επεισόδια

Snapshot Σχεδόν 2.400 άνθρωποι συνελήφθησαν και 997 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, επτά από αυτούς σοβαρά, μετά από εκτεταμένα επεισόδια σε πολλές γαλλικές πόλεις κατά τη διαδήλωση του Σαββάτου.

Περίπου 550.000 έως 800.000 πολίτες διαδήλωσαν ειρηνικά, αλλά σε αρκετές πόλεις σημειώθηκαν λεηλασίες, εμπρησμοί και επιθέσεις σε δημόσια κτίρια.

Ο Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τη βία και τις καταστροφές, αναγνώρισε τα νόμιμα αιτήματα των διαδηλωτών και ανακοίνωσε αυστηρότερες απαγορεύσεις συγκεντρώσεων σε περίπτωση κινδύνου επεισοδίων.

Η κινητοποίηση συνέδεσε αιτήματα για την ακρίβεια, την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και τα προβλήματα στην εκπαίδευση, ενώ η ένταση συνεχίστηκε και την Κυριακή με νέες συγκεντρώσεις και χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία.

Η κυβέρνηση εξετάζει την προετοιμασία των υπηρεσιών ασφαλείας και καλεί σε διάλογο κοινωνικούς φορείς, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση εντείνεται ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027. Snapshot powered by AI

Σχεδόν 2.400 άνθρωποι συνελήφθησαν στη Γαλλία μετά τη μεγάλη κινητοποίηση του Σαββάτου κατά της ακρίβειας και της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών, η οποία σημαδεύτηκε από εκτεταμένα επεισόδια σε Παρίσι και άλλες μεγάλες πόλεις.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.397 συλλήψεις, ενώ 997 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν, επτά από αυτούς σοβαρά.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν κατέβει στους δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα. Οι αρχές υπολόγισαν τη συμμετοχή περίπου στις 550.000, ενώ οι διοργανωτές την ανέβασαν στις 800.000. Η μεγάλη πλειονότητα των διαδηλωτών κινήθηκε ειρηνικά, ωστόσο σε αρκετές πόλεις η κατάσταση ξέφυγε, με συγκρούσεις με την αστυνομία, λεηλασίες καταστημάτων και εμπρησμούς.

Από τις μαθητικές κινητοποιήσεις στην οργή για την ακρίβεια

Η κινητοποίηση του Σαββάτου ήρθε έπειτα από εβδομάδες έντασης στη Γαλλία, με μαθητές και φοιτητές να βρίσκονται ήδη στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες στην εκπαίδευση και τον τρόπο αντιμετώπισης των κινητοποιήσεων από την αστυνομία.

Στην πορεία, τα αιτήματα διευρύνθηκαν. Η αύξηση του κόστους ζωής, οι τιμές των καυσίμων, η αγοραστική δύναμη και η κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών έφεραν στο ίδιο μέτωπο συνδικάτα, μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις και πολίτες που συμμετείχαν σε προηγούμενα κοινωνικά κινήματα.

Η κινητοποίηση του Σαββάτου παρουσιάστηκε μάλιστα ως προσπάθεια «σύγκλισης» διαφορετικών κοινωνικών διαμαρτυριών, με αναφορές ακόμη και στην επανεμφάνιση του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων».

Φωτιές, λεηλασίες και επιθέσεις σε δημόσια κτίρια

Τα σοβαρότερα επεισόδια καταγράφηκαν σε Παρίσι, Λυών, Μασσαλία και άλλες πόλεις.

Στη γαλλική πρωτεύουσα, η αστυνομία ανακοίνωσε 855 συλλήψεις, αριθμό που χαρακτήρισε πρωτοφανή. Οδοφράγματα, καμένα αυτοκίνητα και σπασμένες βιτρίνες παρέμεναν την Κυριακή σε αρκετά σημεία της πόλης, ενώ επεισόδια σημειώθηκαν και γύρω από την Πλατεία Δημοκρατίας.

Στη Λιμόζ, το ιστορικό δημαρχείο τυλίχθηκε στις φλόγες και υπέστη τεράστιες ζημιές, ενώ επιθέσεις σε δημόσια κτίρια σημειώθηκαν και σε άλλες πόλεις. Στη Μασσαλία διαδηλωτές εισέβαλαν για μικρό χρονικό διάστημα στο δημαρχείο, ενώ στη Λυών πυρκαγιά ξέσπασε σε τουριστικό γραφείο.

Σημαντικές είναι και οι ζημιές στην αγορά. Εκατοντάδες επιχειρήσεις λεηλατήθηκαν ή υπέστησαν φθορές, ενώ μόνο η Carrefour ανέφερε ζημιές σε 50 καταστήματά της, από τα οποία τα 20 λεηλατήθηκαν.

Μακρόν: «Τίποτα δεν δικαιολογεί τη βία»

Ο Εμανουέλ Μακρόν παρενέβη την Κυριακή μετά τα επεισόδια, αναγνωρίζοντας ότι οι ειρηνικοί διαδηλωτές έχουν πραγματικά αιτήματα, αλλά καταδικάζοντας τη βία και τις λεηλασίες.

«Απόψε, όλοι αισθανόμαστε οργή και ντροπή», δήλωσε, αναφερόμενος στις εικόνες λεηλασιών, καταστροφών και επιθέσεων σε δημόσια κτίρια και επιχειρήσεις. «Βλέποντας αυτές τις εικόνες, όλοι αναρωτηθήκαμε: Τι είχαν στο μυαλό τους; Πώς μπορούν Γάλλοι να κάνουν κάτι τέτοιο στη Γαλλία;», πρόσθεσε.

Ο Γάλλος πρόεδρος επιχείρησε πάντως να διαχωρίσει τις ειρηνικές διαδηλώσεις από τα βίαια επεισόδια, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν «νόμιμα αιτήματα» από πολίτες που διαμαρτύρονται για το κόστος ζωής και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι αρχές θα είναι «αμείλικτες» απέναντι σε όσους, όπως είπε, «κατέστρεψαν, έσπασαν και λεηλάτησαν», κάνοντας λόγο για ακραία στοιχεία και παραβατικές ομάδες που εκμεταλλεύτηκαν τις κινητοποιήσεις για να προκαλέσουν βία.

Ο Μακρόν ανακοίνωσε ακόμη ότι θα δοθεί μεγαλύτερη ευχέρεια στις τοπικές αρχές να απαγορεύουν συγκεντρώσεις όπου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος επεισοδίων, ενώ ζήτησε να εξεταστεί αν υπήρξαν κενά στην προετοιμασία των υπηρεσιών ασφαλείας. Παράλληλα, κάλεσε σε διάλογο φοιτητές, εκπαιδευτικούς, συνδικάτα, επιχειρήσεις και πολιτικούς φορείς, με στόχο, όπως είπε, να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις για τα προβλήματα που βρίσκονται πίσω από το κύμα των κινητοποιήσεων.

Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση αντάλλαξαν παράλληλα κατηγορίες για την κατάσταση, με το βλέμμα να στρέφεται ήδη στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Νέα ένταση και την Κυριακή

Παρά την έκταση των συλλήψεων του Σαββάτου, μικρότερης κλίμακας επεισόδια σημειώθηκαν και την Κυριακή.

Στο Παρίσι, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν εκ νέου στην Πλατεία Δημοκρατίας και η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, ενώ ένταση καταγράφηκε και στη Μασσαλία.

Οι γαλλικές αρχές βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες τόσο με την αποτίμηση των εκτεταμένων καταστροφών όσο και με ένα κοινωνικό κλίμα που παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο.

Η κινητοποίηση του Σαββάτου έφερε στην ίδια διαδήλωση διαφορετικά αιτήματα που είχαν συσσωρευτεί τις προηγούμενες εβδομάδες: από την κατάσταση στα σχολεία μέχρι την ακρίβεια, την πτώση της αγοραστικής δύναμης και τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών. Το ερώτημα πλέον είναι αν οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, καθώς η ένταση στους δρόμους της Γαλλίας δεν έχει ακόμη εκτονωθεί.

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