Γαλλία: «Οργή και ντροπή» από τον Μακρόν μετά τα πρωτοφανή επεισόδια

Επτά αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ λεηλασίες, εμπρησμοί και επιθέσεις σε δημόσια κτίρια σημειώθηκαν σε πολλές πόλεις. 

Γιάννης Φιλιππάκος

Γαλλία: «Οργή και ντροπή» από τον Μακρόν μετά τα πρωτοφανή επεισόδια
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σχεδόν 2.400 άνθρωποι συνελήφθησαν και 997 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, επτά από αυτούς σοβαρά, μετά από εκτεταμένα επεισόδια σε πολλές γαλλικές πόλεις κατά τη διαδήλωση του Σαββάτου.
  • Περίπου 550.000 έως 800.000 πολίτες διαδήλωσαν ειρηνικά, αλλά σε αρκετές πόλεις σημειώθηκαν λεηλασίες, εμπρησμοί και επιθέσεις σε δημόσια κτίρια.
  • Ο Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τη βία και τις καταστροφές, αναγνώρισε τα νόμιμα αιτήματα των διαδηλωτών και ανακοίνωσε αυστηρότερες απαγορεύσεις συγκεντρώσεων σε περίπτωση κινδύνου επεισοδίων.
  • Η κινητοποίηση συνέδεσε αιτήματα για την ακρίβεια, την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και τα προβλήματα στην εκπαίδευση, ενώ η ένταση συνεχίστηκε και την Κυριακή με νέες συγκεντρώσεις και χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία.
  • Η κυβέρνηση εξετάζει την προετοιμασία των υπηρεσιών ασφαλείας και καλεί σε διάλογο κοινωνικούς φορείς, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση εντείνεται ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.
Snapshot powered by AI

Σχεδόν 2.400 άνθρωποι συνελήφθησαν στη Γαλλία μετά τη μεγάλη κινητοποίηση του Σαββάτου κατά της ακρίβειας και της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών, η οποία σημαδεύτηκε από εκτεταμένα επεισόδια σε Παρίσι και άλλες μεγάλες πόλεις.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.397 συλλήψεις, ενώ 997 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν, επτά από αυτούς σοβαρά.

France Protests

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν κατέβει στους δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα. Οι αρχές υπολόγισαν τη συμμετοχή περίπου στις 550.000, ενώ οι διοργανωτές την ανέβασαν στις 800.000. Η μεγάλη πλειονότητα των διαδηλωτών κινήθηκε ειρηνικά, ωστόσο σε αρκετές πόλεις η κατάσταση ξέφυγε, με συγκρούσεις με την αστυνομία, λεηλασίες καταστημάτων και εμπρησμούς.

Από τις μαθητικές κινητοποιήσεις στην οργή για την ακρίβεια

Η κινητοποίηση του Σαββάτου ήρθε έπειτα από εβδομάδες έντασης στη Γαλλία, με μαθητές και φοιτητές να βρίσκονται ήδη στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες στην εκπαίδευση και τον τρόπο αντιμετώπισης των κινητοποιήσεων από την αστυνομία.

Στην πορεία, τα αιτήματα διευρύνθηκαν. Η αύξηση του κόστους ζωής, οι τιμές των καυσίμων, η αγοραστική δύναμη και η κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών έφεραν στο ίδιο μέτωπο συνδικάτα, μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις και πολίτες που συμμετείχαν σε προηγούμενα κοινωνικά κινήματα.

Η κινητοποίηση του Σαββάτου παρουσιάστηκε μάλιστα ως προσπάθεια «σύγκλισης» διαφορετικών κοινωνικών διαμαρτυριών, με αναφορές ακόμη και στην επανεμφάνιση του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων».

Φωτιές, λεηλασίες και επιθέσεις σε δημόσια κτίρια

Τα σοβαρότερα επεισόδια καταγράφηκαν σε Παρίσι, Λυών, Μασσαλία και άλλες πόλεις.

Στη γαλλική πρωτεύουσα, η αστυνομία ανακοίνωσε 855 συλλήψεις, αριθμό που χαρακτήρισε πρωτοφανή. Οδοφράγματα, καμένα αυτοκίνητα και σπασμένες βιτρίνες παρέμεναν την Κυριακή σε αρκετά σημεία της πόλης, ενώ επεισόδια σημειώθηκαν και γύρω από την Πλατεία Δημοκρατίας.

France Protests

Στη Λιμόζ, το ιστορικό δημαρχείο τυλίχθηκε στις φλόγες και υπέστη τεράστιες ζημιές, ενώ επιθέσεις σε δημόσια κτίρια σημειώθηκαν και σε άλλες πόλεις. Στη Μασσαλία διαδηλωτές εισέβαλαν για μικρό χρονικό διάστημα στο δημαρχείο, ενώ στη Λυών πυρκαγιά ξέσπασε σε τουριστικό γραφείο.

Σημαντικές είναι και οι ζημιές στην αγορά. Εκατοντάδες επιχειρήσεις λεηλατήθηκαν ή υπέστησαν φθορές, ενώ μόνο η Carrefour ανέφερε ζημιές σε 50 καταστήματά της, από τα οποία τα 20 λεηλατήθηκαν.

Μακρόν: «Τίποτα δεν δικαιολογεί τη βία»

Ο Εμανουέλ Μακρόν παρενέβη την Κυριακή μετά τα επεισόδια, αναγνωρίζοντας ότι οι ειρηνικοί διαδηλωτές έχουν πραγματικά αιτήματα, αλλά καταδικάζοντας τη βία και τις λεηλασίες.

«Απόψε, όλοι αισθανόμαστε οργή και ντροπή», δήλωσε, αναφερόμενος στις εικόνες λεηλασιών, καταστροφών και επιθέσεων σε δημόσια κτίρια και επιχειρήσεις. «Βλέποντας αυτές τις εικόνες, όλοι αναρωτηθήκαμε: Τι είχαν στο μυαλό τους; Πώς μπορούν Γάλλοι να κάνουν κάτι τέτοιο στη Γαλλία;», πρόσθεσε.

Ο Γάλλος πρόεδρος επιχείρησε πάντως να διαχωρίσει τις ειρηνικές διαδηλώσεις από τα βίαια επεισόδια, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν «νόμιμα αιτήματα» από πολίτες που διαμαρτύρονται για το κόστος ζωής και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι αρχές θα είναι «αμείλικτες» απέναντι σε όσους, όπως είπε, «κατέστρεψαν, έσπασαν και λεηλάτησαν», κάνοντας λόγο για ακραία στοιχεία και παραβατικές ομάδες που εκμεταλλεύτηκαν τις κινητοποιήσεις για να προκαλέσουν βία.

Ο Μακρόν ανακοίνωσε ακόμη ότι θα δοθεί μεγαλύτερη ευχέρεια στις τοπικές αρχές να απαγορεύουν συγκεντρώσεις όπου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος επεισοδίων, ενώ ζήτησε να εξεταστεί αν υπήρξαν κενά στην προετοιμασία των υπηρεσιών ασφαλείας. Παράλληλα, κάλεσε σε διάλογο φοιτητές, εκπαιδευτικούς, συνδικάτα, επιχειρήσεις και πολιτικούς φορείς, με στόχο, όπως είπε, να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις για τα προβλήματα που βρίσκονται πίσω από το κύμα των κινητοποιήσεων.

Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση αντάλλαξαν παράλληλα κατηγορίες για την κατάσταση, με το βλέμμα να στρέφεται ήδη στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Νέα ένταση και την Κυριακή

Παρά την έκταση των συλλήψεων του Σαββάτου, μικρότερης κλίμακας επεισόδια σημειώθηκαν και την Κυριακή.

Στο Παρίσι, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν εκ νέου στην Πλατεία Δημοκρατίας και η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, ενώ ένταση καταγράφηκε και στη Μασσαλία.

France Protests

Οι γαλλικές αρχές βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες τόσο με την αποτίμηση των εκτεταμένων καταστροφών όσο και με ένα κοινωνικό κλίμα που παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο.

Η κινητοποίηση του Σαββάτου έφερε στην ίδια διαδήλωση διαφορετικά αιτήματα που είχαν συσσωρευτεί τις προηγούμενες εβδομάδες: από την κατάσταση στα σχολεία μέχρι την ακρίβεια, την πτώση της αγοραστικής δύναμης και τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών. Το ερώτημα πλέον είναι αν οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, καθώς η ένταση στους δρόμους της Γαλλίας δεν έχει ακόμη εκτονωθεί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:26ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Οργή και ντροπή» από τον Μακρόν μετά τα πρωτοφανή επεισόδια – 2.400 συλλήψεις και σχεδόν 1.000 τραυματίες αστυνομικοί

05:04WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 16 Οκτωβρίου

04:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Κόκκινος συναγερμός για νέες καταιγίδες μετά τις φονικές πλημμύρες – Μία νεκρή

03:56ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Πούτιν πρότεινε σύνοδο κορυφής με Τραμπ και Σι για την Ουκρανία χωρίς τον Ζελένσκι

03:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Νέα εκκαθαριστικά με έκπτωση 50% για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς

03:06ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: «Η Ελλάδα αξίζει ισχυρό πρέσβη με την πλήρη εμπιστοσύνη του Τραμπ» – Κομβικός ο ρόλος της σε ενέργεια, ΝΑΤΟ και περιφερειακή σταθερότητα

02:42ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Ποινές για όσους δημοσιεύουν βίντεο από αναχαιτίσεις πυραύλων και drones

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Λας Βέγκας: Ιδιωτικό τζετ βγήκε από τον διάδρομο και έπεσε σε περίφραξη – Προσωρινό μπλόκο στις πτήσεις

01:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών θα τιμήσει τον Αλ Πατσίνο με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός σε πτήση Τελ Αβίβ–Βιέννη: Έκτακτη προσγείωση στη Σόφια μετά από απειλή για βόμβα

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Αραγτσί κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι «σπρώχνει» τις ΗΠΑ σε νέο πόλεμο

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν θέλω να απομακρύνω τη Ρωσία από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων» – Σκληρή επίθεση στον Ζελένσκι

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Φωτιά σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ – «Προσέκρουσε σε νάρκη» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακοινώνει σχέδια ανακαίνισης γηπέδου γκολφ στην Ουάσιγκτον εν μέσω δικαστικής διαμάχης

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Λαβρόφ θα επισκεφθεί τη Δευτέρα την Τεχεράνη

23:46ΚΟΣΜΟΣ

Φουκώ και Λακόστ: Η άγνωστη συνάντηση που γέννησε νέα ματιά στη γεωπολιτική - Η ιστορική συζήτηση

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πάτρα: Ανήλικος κατήγγειλε επίθεση από ομάδα νεαρών - Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ώρες

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 19 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε πτήση: «Πιστέψαμε ότι ήρθε το τέλος» - Αεροσκάφος επέστρεψε 15 λεπτά μετά την απογείωση

21:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από την ηλιοφάνεια στις ισχυρές βροχές - Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για τη νέα εβδομάδα

08:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ανατροπή τον Νοέμβριο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα

11:28ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 18/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.500.000 ευρώ

22:54ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Τρίτης (20/10)

22:23LIFESTYLE

Σοβαρό ατύχημα για τον Χάρη Βαρθακούρη - Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: Αυτοί είναι οι δύο άνδρες που σκοτώθηκαν με το μονοκινητήριο - Τα στοιχεία που εξετάζονται για τα αίτια του δυστυχήματος - «Τα έχω χαμένα», λέει ο πατέρας του 41χρονου πιλότου

13:19LIFESTYLE

Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Οι ηχηρές απουσίες από την τελετή στη Νίκαια και οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών»

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού τα επόμενα 24ωρα – Πού αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 19 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

17:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια νύχτα στις Αχαρνές: Καταδίωξη με ΙΧ, επίθεση σε σπίτι και ζημιές στα κρατητήρια – 4 συλλήψεις

19:08LIFESTYLE

Το αιχμηρό μήνυμα Κορομηλά για Μαζωνάκη: «Φτάνει πια με την εμμονική εξόντωση»

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ιερέας σκοτώθηκε όταν ξύλινος σταυρός έπεσε πάνω του την ώρα της λειτουργίας - Βίντεο

03:06ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: «Η Ελλάδα αξίζει ισχυρό πρέσβη με την πλήρη εμπιστοσύνη του Τραμπ» – Κομβικός ο ρόλος της σε ενέργεια, ΝΑΤΟ και περιφερειακή σταθερότητα

20:58LIFESTYLE

Σίντι Κρόφορντ: Ραγίζουν καρδιές τα πρώτα λόγια μετά τον θάνατο του γιου της - «Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, γλυκό μας αγόρι»

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Αγωνία για την τύχη 17χρονης - Φόβοι ότι κινδυνεύει η ζωή της

05:26ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Οργή και ντροπή» από τον Μακρόν μετά τα πρωτοφανή επεισόδια – 2.400 συλλήψεις και σχεδόν 1.000 τραυματίες αστυνομικοί

23:14ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Le Figaro - Σκληρό μήνυμα Μακρόν μετά το χάος στη Γαλλία: «Οργή, ντροπή και μηδενική ανοχή»

23:46ΚΟΣΜΟΣ

Φουκώ και Λακόστ: Η άγνωστη συνάντηση που γέννησε νέα ματιά στη γεωπολιτική - Η ιστορική συζήτηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ