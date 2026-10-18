Γαλλία: Το καμένο δημαρχείο της Λιμόζ ξυπνά μνήμες από την Παναγία των Παρισίων

Snapshot Το νεοαναγεννησιακό δημαρχείο της Λιμόζ του 19ου αιώνα καταστράφηκε από πυκαγιά που προκάλεσαν κουκουλοφόροι κατά τις ταραχές του Σαββάτου, με τον πύργο του ρολογιού να καταρρέει μέσα στις φλόγες.

Ο νομάρχης Μορίς Μπαράτ χαρακτήρισε την καταστροφή «καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς», καθώς το κτίριο ήταν διατηρητέο μνημείο και πρότυπο του δημαρχείου του Παρισιού.

Ο δήμαρχος Γκιγιόμ Γκερέν ανέφερε ότι η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη και ότι οι αστυνομικές δυνάμεις δεν επαρκούσαν για την προστασία του κτιρίου λόγω της ανάληψης δυνάμεων στη διαδήλωση.

Οι κάτοικοι της Λιμόζ εκφράζουν συγκλονισμό και αποτροπιασμό για την καταστροφή, ενώ ζητούν τιμωρία των υπευθύνων και την αποφυγή βίας κατά τη διαμαρτυρία.

Οι εικόνες της φωτιάς ξύπνησαν μνήμες από την πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων το 2019, προκαλώντας έντονα συναισθήματα στην τοπική κοινότητα. Snapshot powered by AI

Συγκλονισμένοι στέκονταν την Κυριακή οι κάτοικοι της Λιμόζ μπροστά στο κατεστραμμένο από τη φωτιά δημαρχείο τους.

Το περίτεχνο νεοαναγεννησιακό κτίριο του 19ου αιώνα, που άντεξε δύο παγκόσμιους πολέμους, πυρπολήθηκε από πλήθος κουκουλοφόρων κατά τη διάρκεια των χειρότερων ταραχών που έχουν συγκλονίσει τη Γαλλία εδώ και χρόνια.

Το προηγούμενο βράδυ, πολίτες παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι, ανήμποροι να αντιδράσουν, καθώς οι φλόγες κατέστρεφαν τη στέγη και ο πύργος του ρολογιού κατέρρεε. Οι εικόνες ξύπνησαν οδυνηρές μνήμες από την κατάρρευση του οβελού της Παναγίας των Παρισίων στην πυρκαγιά του 2019.

«Μου ράγισε την καρδιά. Ήταν σαν να έβλεπα ξανά την Παναγία των Παρισίων, μόνο που αυτή τη φορά ήταν η δική μας πόλη», είπε η Φρανσουάζ Φορί, η οποία είδε τη φωτιά να κατακαίει το δημαρχείο.

Η οικογένειά της επρόκειτο να γιορτάσει εκεί τη βάπτιση της εγγονής της σε έναν μήνα.

«Σε τι χώρα ζούμε; Τι αφήνουμε στα παιδιά μας;» αναρωτήθηκε. «Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πειράξεις αυτό το κτίριο. Μπορείς να έχεις αιτήματα, έχεις δικαίωμα να διαμαρτύρεσαι, αλλά δεν έχεις δικαίωμα να ασκείς βία».

Εκτεταμένες καταστροφές

Ο νομάρχης Μορίς Μπαράτ δήλωσε ότι η στέγη κατέρρευσε, καταπλακώνοντας τους χαμηλότερους ορόφους. Μόνο η δυτική πτέρυγα διασώθηκε, ενώ μεγάλα τμήματα του εξωτερικού του κτιρίου καταστράφηκαν.

Χαρακτήρισε την καταστροφή του δημαρχείου «καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς». Το διατηρητέο μνημείο εγκαινιάστηκε το 1883 και είχε ως πρότυπο το δημαρχείο του Παρισιού. Ο κεντρικός πύργος του ρολογιού, μαζί με το καμπαναριό του, υψωνόταν 43 μέτρα πάνω από την πλατεία.

«Είναι απαράδεκτο που έκαψαν το δημαρχείο!» είπε ένας κάτοικος, ο Ζιλμπέρ. «Όσοι το έκαναν πρέπει να τιμωρηθούν. Πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους. Δεν είναι δουλειά του κράτους να πληρώσει».

Εμφανώς συγκλονισμένος, ο δήμαρχος Γκιγιόμ Γκερέν περιέγραψε πώς η δημοτική αστυνομία βρέθηκε γρήγορα αντιμέτωπη με ένα πλήθος αρκετών εκατοντάδων ατόμων, το οποίο αδυνατούσε να συγκρατήσει. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιτιθέμενοι έσπασαν παράθυρα και χρησιμοποίησαν πολιορκητικό κριό για να παραβιάσουν την κεντρική είσοδο.

«Η προετοιμασία, η οργάνωση και ο προσχεδιασμός πίσω από τη χθεσινή επίθεση στο δημαρχείο είναι κάτι που βρίσκω αβάσταχτο», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Γκερέν υποστήριξε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις δεν επαρκούσαν για την προστασία του κτιρίου, καθώς οι αστυνομικοί της Εθνικής Αστυνομίας είχαν αναπτυχθεί στη διαδήλωση.

«Δεν είχα ούτε έναν αστυνομικό της Εθνικής Αστυνομίας για να προστατεύσει το δημαρχείο», συνέχισε ο κεντροδεξιός δήμαρχος. «Αυτή η χώρα δεν πάει καλά. Αυτή η χώρα πάει πολύ άσχημα. Και σας το λέει ένας δήμαρχος μιας μικρής επαρχιακής πόλης».

Κάτω από τον καθαρό ουρανό, πλήθος κόσμου συγκεντρωνόταν μπροστά στο δημαρχείο, ενώ ειδικοί εξέταζαν τις ζημιές. Η Εντίτ Λορσέν, συνταξιούχος νοσηλεύτρια, εξέφρασε τον αποτροπιασμό της για την κακόβουλη πρόθεση όσων βρίσκονταν πίσω από την επίθεση.

«Νιώθω αηδία. Πονάω», είπε. «Αλλά δεν ωφελεί να προσθέτουμε μίσος πάνω στο μίσος».

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