Γαλλία: Νέες συγκρούσεις στο Παρίσι - Λεηλασίες στη Μασσαλία - Πυρπολήθηκε το δημαρχείο της Λιμόζ

Snapshot Στο Παρίσι, οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου για να διαλύσουν μη δηλωμένη συγκέντρωση στην πλατεία Ρεπιμπλίκ, με αρκετές συλλήψεις να πραγματοποιούνται.

Στη Μασσαλία, 7.000 έως 8.000 ταραξίες προκάλεσαν λεηλασίες σε εκατοντάδες καταστήματα, ενώ ο δήμαρχος ζήτησε κρατική βοήθεια για τις αποζημιώσεις.

Στη Λιμόζ, περίπου 4.000 έως 5.000 διαδηλωτές, εκ των οποίων 2.000 έως 3.000 ριζοσπαστικοποιημένα άτομα, προκάλεσαν αναταραχές και πυρπόλησαν το δημαρχείο, απειλώντας υπαλλήλους.

Στη Τουρ, πυρκαγιά σε πύργο της πόλης, που θεωρείται εμπρησμός, εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού κατήγγειλε την έλλειψη τάξης στη Γαλλία και χαρακτήρισε ανεπαρκή την αστυνομική δύναμη που αναπτύχθηκε. Snapshot powered by AI

Με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου, οι δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούσαν το απόγευμα της Κυριακής να διαλύσουν συγκέντρωση αρκετών εκατοντάδων ανθρώπων στην πλατεία Ρεπιμπλίκ του Παρισιού.

«Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακινήθηκε κάλεσμα για συγκέντρωση, η οποία δεν είχε δηλωθεί στις αρχές, στην πλατεία Ρεπιμπλίκ σήμερα, ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Έπειτα από ένα ιδιαίτερα τεταμένο Σάββατο με 855 συλλήψεις στην πρωτεύουσα, οι αστυνομικές δυνάμεις «πραγματοποίησαν ελέγχους» και «ανέπτυξαν μέτρα ασφαλείας», ώστε να μπορούν «να επέμβουν γρήγορα εάν χρειαστεί».

«Με τις πρώτες εντάσεις, οι δυνάμεις πλησίασαν για να διαλύσουν τη συγκέντρωση και να προχωρήσουν σε συλλήψεις», πρόσθεσε η αστυνομική διεύθυνση.

Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν αρχικά δακρυγόνα. Σύμφωνα με τις τηλεοπτικές εικόνες, η κατάσταση φαινόταν να βρίσκεται υπό έλεγχο γύρω στις 15:15. Ωστόσο, λίγο αργότερα η ένταση αναζωπυρώθηκε και επεκτάθηκε στους γύρω δρόμους, έως την αποβάθρα Βαλμί.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν καλέσματα για συνέχιση των κινητοποιήσεων του Σαββάτου, ακόμη και για «εξάντληση των μπάτσων».

Γύρω από το άγαλμα της Δημοκρατίας, διαδηλωτές κρατούσαν, όπως και το Σάββατο, πλακάτ με συνθήματα όπως:

«Σπέρνεις δυστυχία, θερίζεις οργή».

Ομάδες νεαρών, συχνά ντυμένων στα μαύρα και ορισμένων με καλυμμένα πρόσωπα, διαδήλωναν γύρω από το άγαλμα.

Αντικείμενα εκτοξεύθηκαν εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου και δακρυγόνα, πριν προχωρήσουν σε έφοδο. Έγιναν αρκετές συλλήψεις.

Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση, βίαια άτομα πέταξαν αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.

«Μια απόπειρα δημιουργίας οδοφράγματος αντιμετωπίστηκε αμέσως», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι «παράλληλα πραγματοποιούνται διαδηλώσεις που έχουν δηλωθεί στις αρχές».

Μασσαλία: «7.000 έως 8.000 ταραξίες και λεηλασίας»

Για «7.000 έως 8.000 ταραξίες και λεηλασίας» στη Μασσαλία το Σάββατο έκανε λόγο ο νομάρχης του Μπους-ντι-Ρον.

«Εκατοντάδες» καταστήματα δέχθηκαν επιθέσεις, εκτίμησε την Κυριακή ο πρόεδρος της περιφέρειας Προβηγκίας-Άλπεων-Κυανής Ακτής, Φρανσουά ντε Κανσόν, ενεργοποιώντας εκ νέου ταμείο έκτακτης βοήθειας για τα θύματα επεισοδίων.

Την Κυριακή, ορισμένοι καταστηματάρχες τοποθετούσαν ξύλινα προστατευτικά μπροστά στις βιτρίνες τους, ενώ άλλοι μάζευαν τα συντρίμμια στο εσωτερικό των επιχειρήσεών τους.

Ο δήμαρχος της Μασσαλίας, Μπενουά Παγιάν, ο οποίος επισκέφθηκε τους εμπόρους στον κεντρικό εμπορικό δρόμο, δήλωσε ότι «η πόλη καταστράφηκε επειδή δεν κατέστη δυνατό να διασφαλιστεί η έννομη τάξη».

Ζήτησε τη συμβολή του κράτους στην αποζημίωση των καταστηματαρχών, μία ημέρα πριν από την επίσκεψη του υπουργού Εσωτερικών, Λοράν Νινιές.

Μπαρντελά: «Η τάξη δεν υπάρχει πια στη Γαλλία»

Την επομένη των κινητοποιήσεων, ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «η τάξη δεν υπάρχει πια σήμερα στη Γαλλία».

«Η Γαλλία ταπεινώθηκε χθες το βράδυ», επέμεινε ο Μπαρντελά, ο οποίος επισκέφθηκε αστυνομικό τμήμα του Παρισιού για να εκφράσει τη «στήριξή» του στις δυνάμεις ασφαλείας. Κατήγγειλε ότι η αστυνομική δύναμη που αναπτύχθηκε ήταν «προφανώς ανεπαρκής».

«Θα αφήσω τον υπουργό Εσωτερικών να δώσει εξηγήσεις», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι «απόλυτη προτεραιότητα» πρέπει να είναι «η αποκατάσταση της τάξης».

Πυρκαγιά σε πύργο κοντά στην Τουρ

Ο πύργος της Μπλοτερί, στο Ζουέ-λε-Τουρ του νομού Αντρ-ε-Λουάρ, επλήγη από πυρκαγιά το βράδυ του Σαββάτου, στο περιθώριο των κινητοποιήσεων της 17ης Οκτωβρίου.

Σε ανακοίνωσή της την Κυριακή, η νομαρχία αναφέρθηκε σε «άτομα που μετακινούνταν το βράδυ μεταξύ του κέντρου της Τουρ και των γειτονικών δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος».

Περίπου «τριάντα άτομα» συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις κοντά στον πύργο, σύμφωνα με τη νομαρχία. Χρειάστηκε να ασφαλιστεί η περιοχή ώστε να μπορέσουν να επέμβουν οι πυροσβέστες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 22:00 και κατασβέστηκε αρκετές ώρες αργότερα. Ο πύργος, κλασικού αρχιτεκτονικού ρυθμού, ανήκει στον δήμο.

«Αυτή η πυρκαγιά, για την οποία υπάρχουν ελάχιστες αμφιβολίες ότι οφείλεται σε εμπρησμό, δεν προκάλεσε θύματα, καθώς το κτίριο παραμένει αχρησιμοποίητο εδώ και αρκετά χρόνια», ανέφερε την Κυριακή ο δήμος Ζουέ-λε-Τουρ στην ιστοσελίδα του.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, περίπου 12.300 άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο στην Τουρ. Ο δήμος κατήγγειλε λεηλασίες και καταστροφές στο περιθώριο των κινητοποιήσεων. Συνολικά 32 άτομα συνελήφθησαν στην Τουρ και σε γειτονικούς δήμους.

Το καμένο δημαρχείο της Λιμόζ ξυπνά μνήμες από την Παναγία των Παρισίων

Το ιστορικό κτίριο του 19ου αιώνα πυρπολήθηκε από κουκουλοφόρους κατά τη διάρκεια των επεισοδίων του Σαββάτου. Ο εμβληματικός πύργος του ρολογιού κατέρρευσε μέσα στις φλόγες.

Για «καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς» κάνει λόγο ο νομάρχης.

Συγκλονισμένοι στέκονταν την Κυριακή οι κάτοικοι της Λιμόζ μπροστά στο κατεστραμμένο από τη φωτιά δημαρχείο τους.

Το περίτεχνο νεοαναγεννησιακό κτίριο του 19ου αιώνα, που άντεξε δύο παγκόσμιους πολέμους, πυρπολήθηκε από πλήθος κουκουλοφόρων κατά τη διάρκεια των χειρότερων ταραχών που έχουν συγκλονίσει τη Γαλλία εδώ και χρόνια.

Το προηγούμενο βράδυ, πολίτες παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι, ανήμποροι να αντιδράσουν, καθώς οι φλόγες κατέστρεφαν τη στέγη και ο πύργος του ρολογιού κατέρρεε. Οι εικόνες ξύπνησαν οδυνηρές μνήμες από την κατάρρευση του οβελού της Παναγίας των Παρισίων στην πυρκαγιά του 2019.

«Μου ράγισε την καρδιά. Ήταν σαν να έβλεπα ξανά την Παναγία των Παρισίων, μόνο που αυτή τη φορά ήταν η δική μας πόλη», είπε η Φρανσουάζ Φορί, η οποία είδε τη φωτιά να κατακαίει το δημαρχείο.

Η οικογένειά της επρόκειτο να γιορτάσει εκεί τη βάπτιση της εγγονής της σε έναν μήνα.

«Σε τι χώρα ζούμε; Τι αφήνουμε στα παιδιά μας;» αναρωτήθηκε. «Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πειράξεις αυτό το κτίριο. Μπορείς να έχεις αιτήματα, έχεις δικαίωμα να διαμαρτύρεσαι, αλλά δεν έχεις δικαίωμα να ασκείς βία».

Εκτεταμένες καταστροφές

Ο νομάρχης Μορίς Μπαράτ δήλωσε ότι η στέγη κατέρρευσε, καταπλακώνοντας τους χαμηλότερους ορόφους. Μόνο η δυτική πτέρυγα διασώθηκε, ενώ μεγάλα τμήματα του εξωτερικού του κτιρίου καταστράφηκαν.

Χαρακτήρισε την καταστροφή του δημαρχείου «καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς». Το διατηρητέο μνημείο εγκαινιάστηκε το 1883 και είχε ως πρότυπο το δημαρχείο του Παρισιού. Ο κεντρικός πύργος του ρολογιού, μαζί με το καμπαναριό του, υψωνόταν 43 μέτρα πάνω από την πλατεία.

«Είναι απαράδεκτο που έκαψαν το δημαρχείο!» είπε ένας κάτοικος, ο Ζιλμπέρ. «Όσοι το έκαναν πρέπει να τιμωρηθούν. Πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους. Δεν είναι δουλειά του κράτους να πληρώσει».

Εμφανώς συγκλονισμένος, ο δήμαρχος Γκιγιόμ Γκερέν περιέγραψε πώς η δημοτική αστυνομία βρέθηκε γρήγορα αντιμέτωπη με ένα πλήθος αρκετών εκατοντάδων ατόμων, το οποίο αδυνατούσε να συγκρατήσει. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιτιθέμενοι έσπασαν παράθυρα και χρησιμοποίησαν πολιορκητικό κριό για να παραβιάσουν την κεντρική είσοδο.

«Η προετοιμασία, η οργάνωση και ο προσχεδιασμός πίσω από τη χθεσινή επίθεση στο δημαρχείο είναι κάτι που βρίσκω αβάσταχτο», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Γκερέν υποστήριξε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις δεν επαρκούσαν για την προστασία του κτιρίου, καθώς οι αστυνομικοί της Εθνικής Αστυνομίας είχαν αναπτυχθεί στη διαδήλωση.

«Δεν είχα ούτε έναν αστυνομικό της Εθνικής Αστυνομίας για να προστατεύσει το δημαρχείο», συνέχισε ο κεντροδεξιός δήμαρχος. «Αυτή η χώρα δεν πάει καλά. Αυτή η χώρα πάει πολύ άσχημα. Και σας το λέει ένας δήμαρχος μιας μικρής επαρχιακής πόλης».

Κάτω από τον καθαρό ουρανό, πλήθος κόσμου συγκεντρωνόταν μπροστά στο δημαρχείο, ενώ ειδικοί εξέταζαν τις ζημιές. Η Εντίτ Λορσέν, συνταξιούχος νοσηλεύτρια, εξέφρασε τον αποτροπιασμό της για την κακόβουλη πρόθεση όσων βρίσκονταν πίσω από την επίθεση.

«Νιώθω αηδία. Πονάω», είπε. «Αλλά δεν ωφελεί να προσθέτουμε μίσος πάνω στο μίσος».

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