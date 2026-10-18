Παρίσι: «Οι φωτιές και τα δακρυγόνα ήταν παντού, τρόμαξα» - Μαρτυρία Έλληνα για τις διαδηλώσεις

Τι ανέφερε Έλληνας περιγράφοντας την κατάσταση με τις διαδηλώσεις στο Παρίσι

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Παρίσι: «Οι φωτιές και τα δακρυγόνα ήταν παντού, τρόμαξα» - Μαρτυρία Έλληνα για τις διαδηλώσεις
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι διαδηλώσεις στο Παρίσι συνοδεύονται από φωτιές, δακρυγόνα και κλειστούς σταθμούς μετρό, δημιουργώντας αναστάτωση σε πολλαπλές περιοχές της πόλης.
  • Ο Σάντρος Χαραλαμπόπουλος περιέγραψε την κατάσταση ως εκτεταμένη και διάχυτη σε όλη την πόλη, όχι περιορισμένη σε συγκεκριμένο σημείο.
  • Οι νεαροί συμμετέχοντες στις διαδηλώσεις προκάλεσαν φωτιές σε κάδους σκουπιδιών, αντιμετωπίζοντας την κατάσταση σχεδόν σαν γιορτή.
  • Η πυροσβεστική παρενέβη για την κατάσβεση των φωτιών, ενώ η κυκλοφορία στους δρόμους άρχισε να αποκαθίσταται μετά τα επεισόδια.
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Την κατάσταση που βίωσε ο ίδιος στο Παρίσι λόγω των εκτεταμένων διαδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα σε όλη τη Γαλλία, περιέγραψε ο Σάντρος Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος επισκέπτεται αυτές τις ημέρες τη γαλλική πρωτεύουσα για επαγγελματικούς λόγους.

Ο κ. Χαραλαμπόπουλος μιλώντας στο ΕΡΤnews περιέγραψε τις εικόνες που αντίκρισε επιστρέφοντας από το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ στο Παρίσι, επισημαίνοντας ότι οι αναταραχές και οι διαδηλώσεις έχουν επεκταθεί σε πολλά σημεία της πόλης και δεν περιορίζονταν σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Η κατάσταση που βίωσε στην Γαλλία τον ανησύχησε, ενώ οι φωτιές και η παρουσία δακρυγόνων δυσχέραιναν την κυκλοφορία στους δρόμους.

Χάος με φωτιές και δακρυγόνα στους δρόμους

Περιγράφοντας όσα έζησε κατά την επιστροφή του από το αεροδρόμιο, ανέφερε ότι πολλοί σταθμοί του μετρό ήταν κλειστοί, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να περπατήσει περίπου 40 λεπτά για να φτάσει στο ξενοδοχείο του.

Στη διαδρομή, όπως είπε, αντίκρισε φωτιές και αναταραχές σε δρόμους, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση τού προκάλεσε η συμπεριφορά νεαρών που, σύμφωνα με την περιγραφή του, έμοιαζαν να αντιμετωπίζουν την κατάσταση σαν γιορτή.

«Έκαιγαν τους κάδους των σκουπιδιών και δημιουργούσαν αυτή την αναστάτωση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στο σημείο όπου βρισκόταν δεν είδε τα πιο σοβαρά επεισόδια, καθώς η αστυνομία είχε περιορίσει τη δράση τους σε ορισμένες περιοχές, όσο αυτό ήταν δυνατό.

Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των καπνών και των δακρυγόνων, ενώ, όπως σημείωσε, η πυροσβεστική επενέβαινε όπου εκδηλώνονταν εστίες φωτιάς, προκειμένου να τις κατασβέσει.

Κλειστοί δρόμοι στην περιοχή της Όπερας

Αναφερόμενος στην εικόνα που αντίκρισε το επόμενο πρωί από το παράθυρο του ξενοδοχείου του, ο κ. Χαραλαμπόπουλος είπε ότι οι δρόμοι παρέμεναν αποκλεισμένοι σε ορισμένα σημεία, εξαιτίας των υπολειμμάτων από τα επεισόδια της προηγούμενης νύχτας.

Όπως διευκρίνισε, η κυκλοφορία των οχημάτων είχε αρχίσει να αποκαθίσταται, ενώ αρκετοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και νέοι, εξακολουθούσαν να βρίσκονται στους δρόμους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το ξενοδοχείο και οι οδηγοί ταξί είχαν ενημερώσει τους επισκέπτες για τις αναμενόμενες δυσκολίες στις μετακινήσεις.

«Δεν ήταν σε έναν περιορισμένο χώρο»

Ο Έλληνας υπογράμμισε ότι η έκταση των επεισοδίων ήταν ένα από τα στοιχεία που τον εντυπωσίασαν περισσότερο, καθώς, όπως είπε, η κατάσταση δεν περιοριζόταν σε μία συγκεκριμένη περιοχή.

«Μπορεί να έχουμε ζήσει και στην Αθήνα και στο Σύνταγμα καμιά φορά διαδηλώσεις, αλλά αυτό ήταν διαφορετικό. Όχι σε έναν περιορισμένο χώρο. Ήταν σε όλο το Παρίσι», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ όπως παραδέχτηκε οι εικόνες που αντίκρισε στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας τον τρόμαξαν.

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