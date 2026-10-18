Γαλλία: Γυναίκα ικέτευε διαδηλωτές να μην κάνουν πλιάτσικο σε σούπερ μάρκετ - Δείτε βίντεο

«Δεν είναι αυτός ο σκοπός», έλεγε η γυναίκα στους διαδηλωτές

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Γαλλία: Γυναίκα ικέτευε διαδηλωτές να μην κάνουν πλιάτσικο σε σούπερ μάρκετ - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μαζικές διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας στη Γαλλία συνοδεύτηκαν από επεισόδια, καταστροφές και λεηλασίες.
  • Μία γυναίκα προσπάθησε να εμποδίσει κουκουλοφόρους να εισβάλουν σε σούπερ μάρκετ στο Παρίσι, παρακαλώντας τους να σταματήσουν.
  • Η πρόσοψη του καταστήματος είχε ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές πριν την προσπάθεια της γυναίκας.
  • Οι νεαροί αγνόησαν τις εκκλήσεις της γυναίκας και συνέχισαν τη λεηλασία, αποχωρώντας με προϊόντα και τρόφιμα.
  • Η γυναίκα τόνισε ότι οι καταστροφές και οι κλοπές δεν είναι ο σκοπός της διαμαρτυρίας.
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Από εκτεταμένα επεισόδια, καταστροφές και λεηλασίες συνοδεύονται οι μαζικές διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στη Γαλλία.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται μία γυναίκα να προσπαθεί απεγνωσμένα να εμποδίσει ομάδα κουκουλοφόρων να εισβάλει σε σούπερ μάρκετ στο Παρίσι, παρακαλώντας τους να σταματήσουν.

Η γυναίκα στέκεται μπροστά στην είσοδο του καταστήματος, του οποίου η πρόσοψη έχει ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές, επιχειρώντας να αποτρέψει τη λεηλασία. Ωστόσο, οι νεαροί που έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο αγνοούν τις εκκλήσεις της, την παραμερίζουν και συνεχίζουν να εισέρχονται στο εσωτερικό.

«Γιατί το κάνετε αυτό;», ρωτά η γυναίκα, φωνάζοντας επανειλημμένα «δεν είναι αυτός ο σκοπός», προσπαθώντας να εξηγήσει ότι οι καταστροφές και οι κλοπές δεν αποτελούν στόχο της διαμαρτυρίας.

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