Στις φλόγες η Γαλλία: 1200 συλλήψεις, καταστροφές και όργιο λεηλασιών - Ντόμινο σε Ιταλία, Βέλγιο

Snapshot Στη Γαλλία πραγματοποιήθηκαν μαζικές διαδηλώσεις με συμμετοχή έως 800.000 ατόμων, που μετατράπηκαν σε βίαιες συγκρούσεις και καταστροφές δημόσιων κτιρίων, όπως το δημαρχείο της Λιμόζ που πυρπολήθηκε και κατέρρευσε.

Η αστυνομία προχώρησε σε 1.200 συλλήψεις σε όλη τη χώρα, ενώ σημειώθηκαν πάνω από 150 τραυματισμοί αστυνομικών και σοβαρός τραυματισμός ανηλίκου από χειροβομβίδα.

Η κυβέρνηση καταδίκασε τη βία και δεσμεύτηκε για παραδειγματική τιμωρία των υπαιτίων, ενώ η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για ανικανότητα που οδήγησε στην κλιμάκωση των ταραχών.

Οι κινητοποιήσεις και οι ταραχές εξαπλώθηκαν σε Ιταλία, Βέλγιο και Πορτογαλία, με βίαια επεισόδια και συγκρούσεις με τις αρχές σε μεγάλες πόλεις όπως Μιλάνο, Βρυξέλλες και Λισαβόνα.

Συνδικαλιστικές οργανώσεις στη Γαλλία ανακοίνωσαν νέες απεργιακές κινητοποιήσεις για τις 5 Νοεμβρίου, αντιδρώντας στον κυβερνητικό προϋπολογισμό και τις κοινωνικές πολιτικές. Snapshot powered by AI

Σκηνικό ανεξέλεγκτης βίας κυριάρχησε στη Γαλλία το Σάββατο, μετατρέποντας τις μαζικές διαδηλώσεις για την ακρίβεια και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών σε αληθινό πεδίο μάχης.

Η οργή για το αυξημένο κόστος διαβίωσης, την υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης και τις τιμές των καυσίμων έβγαλε στους δρόμους 550.000 διαδηλωτές σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών. Την ίδια ώρα, οι διοργανωτές και η Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας (CGT) ανέβασαν τη συμμετοχή στους 800.000 ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο Παρίσι συγκεντρώθηκαν 110.000 πολίτες. «Θέλουμε απλώς να σπουδάσουμε, θέλουμε απλώς ένα μέλλον», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας μαθητής στο δίκτυο BBC, αποτυπώνοντας την απόγνωση της νεολαίας. Κι όμως, οι μαζικές και ειρηνικές πορείες επισκιάστηκαν γρήγορα από τα ακραία επεισόδια που προκάλεσαν σκληροπυρηνικές ομάδες σε πολλές μεγάλες πόλεις.

Firefighters extinguish a fire after a demonstration against rising living costs, joining students' grievances, in Paris, Saturday, Oct. 17, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva)

Καταστροφές σε ιστορικά κτίρια και ανελέητες λεηλασίες

Οι ταραξίες έβαλαν στο στόχαστρο κεντρικά δημόσια κτίρια με πρωτοφανή αγριότητα. Το δημαρχείο της Λιμόζ, ένα εμβληματικό κτίριο του 19ου αιώνα, τυλίχθηκε στις φλόγες πιθανότατα από ρίψη βόμβας μολότοφ, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει ο εντυπωσιακός πύργος με το ρολόι και να καταστραφεί ολοσχερώς η στέγη.

🔴 La mairie de Limoges s'effondre 😱 #17octobre https://t.co/ZSGxXGcll2 — Chris (@APchris06) October 17, 2026

Η φωτιά επεκτάθηκε σε μία πτέρυγα και έφθασε στη στέγη, οι δοκοί της οποίας απειλούνται με κατάρρευση, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Περίπου στις 20.00 τοπική ώρα (22:00), οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες, προσπαθώντας να εμποδίσουν την εξάπλωσή τους σε ολόκληρο το ιστορικό κτίριο.

Το δημαρχείο εγκαινιάστηκε το 1883 και η αρχιτεκτονική του είναι εμπνευσμένη από εκείνη του δημαρχείου του Παρισιού.

Εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν από απόσταση τη φωτιά, ανήμποροι να αντιδράσουν. Μια εργαζόμενη του δήμου έκλαιγε στην αγκαλιά δημοτικής συμβούλου.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, έκανε λόγο για πολυάριθμες επιθέσεις σε δημόσια κτίρια, αστυνομικά τμήματα και καταστήματα στο περιθώριο των διαδηλώσεων.

Μιλώντας στο BFMTV, ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, ότι στο δημαρχείο της Λιμόζ είχε ξεσπάσει πυρκαγιά μετά από εισβολή στο κτίριο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ομάδα διαδηλωτών με καλυμμένα πρόσωπα πυρπόλησε περιπολικό έξω από το δημαρχείο.

Στη συνέχεια έσπασαν παράθυρα, εισέβαλαν στο κτίριο και έβαλαν φωτιά στο εσωτερικό του.

Αρκετά καταστήματα στο κέντρο της Λιμόζ λεηλατήθηκαν επίσης.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνού εξέφρασε την υποστήριξή του στους αστυνομικούς μετά από αυτό που χαρακτήρισε «βία ακραίας έντασης» το Σάββατο στο περιθώριο των διαμαρτυριών για το κόστος ζωής.

«Θέλω να πω στον γαλλικό λαό ότι μπορεί να είναι περήφανος για τους αστυνομικούς και τους χωροφύλακες του. Έχουν αντιμετωπίσει βία ακραίας έντασης για να προστατεύσουν τους συμπολίτες μας και αξίζουν όλη μας την υποστήριξη», δήλωσε ο πρωθυπουργός στο X.

Ο δήμαρχος της πόλης, Γκιγιόμ Γκερέν, μίλησε για ξεκάθαρη κατάσταση χάους. Ανέφερε πως οι δράστες κατέστρεψαν ένα μνημείο που αγαπούν οι κάτοικοι και επικαλέστηκε ανατριχιαστικές μαρτυρίες αστυνομικών, οι οποίοι επιβεβαίωσαν πως οι κουκουλοφόροι πήγαν εκεί για να σκοτώσουν. Ο συγγραφέας και φιλόσοφος Μπερνάρ-Ανρί Λεβί σχολίασε τη φωτιά γράφοντας πως κάηκε η Νοτρ-Νταμ της Δημοκρατίας.

Στη Μασσαλία η κατάσταση ξέφυγε εντελώς από τον έλεγχο των αρχών. Ομάδες εισέβαλαν στο δημαρχείο γράφοντας αναρχικά συνθήματα στους τοίχους. Όπως ανακοινώθηκε από τις τοπικές αρχές, οι τραυματίες αστυνομικοί μόνο στη συγκεκριμένη πόλη έφτασαν τους 107, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Στη Λυών οι φλόγες κατέστρεψαν το τοπικό τουριστικό γραφείο. Στη Γκρενόμπλ εκκενώθηκε άμεσα ένα κτίριο λόγω πυρκαγιάς για να μην υπάρξουν θύματα, ενώ εκτεταμένες φθορές καταγράφηκαν και στο δημαρχείο της Λιλ.

Ακραία περιστατικά τυφλής βίας εκτυλίχθηκαν και εναντίον καταστηματαρχών. Στη Νίκαια, νεαροί ταραξίες λεηλάτησαν κατάστημα βιντεοπαιχνιδιών και ειδών κινουμένων σχεδίων.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης δέχθηκε πισώπλατη επίθεση και στη συνέχεια λιθοβολισμό από το πλήθος που γελούσε ασταμάτητα την ώρα της επίθεσης.

Οργανωμένες λεηλασίες χτύπησαν επίσης το πολυτελές κατάστημα Hermès στη Μασσαλία, καθώς και το Galeries Lafayette στο Μπορντώ.

Συλλήψεις, ακρωτηριασμός ανηλίκου και άγρια πολιτική σύγκρουση

Στο κέντρο του Παρισιού, γύρω από την πλατεία Δημοκρατίας, οι σφοδρές συγκρούσεις κράτησαν ώρες. Η γαλλική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να αποτρέψει το εξαγριωμένο πλήθος από το να προσεγγίσει τα υπουργεία και το προεδρικό μέγαρο, ενώ στο στόχαστρο των επιθέσεων βρέθηκαν τα κεντρικά γραφεία του τηλεοπτικού δικτύου CNews. Ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων έφτασε τις 1.200 σε όλη την επικράτεια, με πολλούς ανήλικους να καταλήγουν στα κρατητήρια. Στο Σεντ-Ετιέν σημειώθηκε ένα τραγικό περιστατικό, όταν ένας 17χρονος διαδηλωτής έχασε το χέρι του πιάνοντας μια χειροβομβίδα που είχαν ρίξει λίγο νωρίτερα οι δυνάμεις ασφαλείας.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, επιθεώρησε τις διμοιρίες στο Παρίσι, κάνοντας λόγο για 150 τραυματίες ένστολους συνολικά. Χαρακτήρισε καθαρό θαύμα το γεγονός ότι ο απολογισμός δεν ήταν βαρύτερος. Ο επικεφαλής της κυβέρνησης έβαλε ευθέως κατά της ριζοσπαστικής αριστεράς, αναφέροντας στην πλατφόρμα X πως κανείς δεν πρόκειται να επιβάλει την πολιτική του ατζέντα μέσω της βίας. Σύμφωνα με τον Λεκορνί, η παράταξη της Ανυπότακτης Γαλλίας πρέπει πλέον να διαλέξει πλευρά. Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, συμπλήρωσε πως περιθωριακές ομάδες προκάλεσαν την εκτροπή των διαδηλώσεων σε βίαια επεισόδια.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διεμήνυσε πως οι υπαίτιοι των καταστροφών θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Τόνισε πως η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, ζητώντας από τους πολίτες να σταθούν ενωμένοι απέναντι σε εκείνους που σκορπούν το χάος και επιτίθενται στους θεσμούς εμποδίζοντας τις ειρηνικές διαμαρτυρίες.

Ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λικ Μελανσόν, απάντησε με εξίσου σκληρή ρητορική. Κατηγόρησε την κυβέρνηση πως προκάλεσε το απόλυτο χάος με τις παράλογες και ανίκανες αποφάσεις της, επισημαίνοντας στον πρωθυπουργό πως παίζει κυριολεκτικά με τη φωτιά. «Υπολογίζοντας ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί, το μόνο που καταφέρατε ήταν να ενώσετε όλη τη νεολαία και τα συνδικάτα», υπογράμμισε ο Μελανσόν.

Το κύμα των αντιδράσεων δεν σταματά εδώ, καθώς η κοινωνική αναταραχή αναμένεται να κλιμακωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Η συνδικαλιστική οργάνωση CGT ανακοίνωσε νέες μαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις για τις 5 Νοεμβρίου. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων βάζουν ευθέως στο στόχαστρο τον νέο προϋπολογισμό της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας πως περικόπτει θεμελιώδη δικαιώματα. Σε σχετική ανακοίνωση, προειδοποιούν πως οι κυβερνητικές επιλογές στρέφουν την πλάτη στους νέους, υποβαθμίζοντας την πρόσβαση σε αξιοπρεπή υγειονομική περίθαλψη, την αξιοπρεπή διαβίωση από τον μισθό και την ύπαρξη αξιόπιστων δημόσιων υπηρεσιών σε ολόκληρη τη χώρα.

Το ντόμινο των ταραχών σε Ιταλία, Βέλγιο και Πορτογαλία

Στην Ιταλία οι ειρηνικές πορείες εκτροχιάστηκαν γρήγορα. Στο Μιλάνο, η φημισμένη Πιάτσα ντελ Ντουόμο άδειασε από επισκέπτες, καθώς ομάδες κουκουλοφόρων συγκρούστηκαν άγρια με την αστυνομία, λεηλάτησαν καταστήματα και έστησαν φλεγόμενα οδοφράγματα χρησιμοποιώντας τραπέζια καφετεριών.

Οι δυνάμεις καταστολής απάντησαν με ρίψεις χημικών και αντλίες νερού. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν και 50 διαδηλωτές, πολλοί εκ των οποίων ανήλικοι, κατέληξαν στα κρατητήρια.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε τα επεισόδια, τονίζοντας πως το να καίγονται οι πόλεις δεν αποτελεί δικαίωμα. Έριξε τις ευθύνες σε χούλιγκαν που εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να σπείρουν το χάος. Την ίδια ώρα, ο κεντροαριστερός δήμαρχος του Μιλάνου, Τζουζέπε Σάλα, αναγνώρισε τα αίτια της οργής των πολιτών, καταδικάζοντας ωστόσο τη βία. Επεισόδια με ρίψεις πετρών καταγράφηκαν και στην Μπολόνια.

Η ένταση μεταφέρθηκε άμεσα και στις Βρυξέλλες. Ύστερα από εβδομάδες φοιτητικών κινητοποιήσεων για τα τέλη εγγραφής στα πανεπιστήμια, η βελγική αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού για να διαλύσει τα πλήθη που πετούσαν αντικείμενα και άναβαν φωτιές. Κι όμως, οι ταραχές δεν περιορίστηκαν στην πρωτεύουσα, αφού παρόμοιες σκηνές οδομαχιών εκτυλίχθηκαν και στη Λιέγη.

Στην πορτογαλική πρωτεύουσα, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν το κέντρο της Λισαβόνας. Διαμαρτυρήθηκαν για τους χαμηλούς μισθούς και την κρίση στέγασης, στήνοντας σκηνές στους δρόμους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι τιμές των κατοικιών στην Πορτογαλία έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2017, με τα ενοίκια για τις νέες μισθώσεις να ακολουθούν ακριβώς την ίδια ιλιγγιώδη τροχιά. Ο υπουργός Κοινοβουλευτικών Υποθέσεων, Κάρλος Αμπρέου Αμορίμ, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποκύψει στις φωνές του δρόμου, προκαλώντας την οργή των πολιτών που τον κατηγόρησαν για πλήρη αποκοπή από την πραγματικότητα.

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