Η «φλόγα» της Γαλλίας διασπείρεται στην Ευρώπη: Βίαια επεισόδια και σε Αλβανία, Βέλγιο και Ιταλία

Επεισόδια και εντάσεις καταγράφονται σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, με τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Αλβανία και το Μιλάνο της Ιταλίας να βρίσκονται ανάμεσα στις χώρες και τις περιοχές όπου σημειώνονται τα περιστατικά. Κοινή συνισταμένη, οι αντιδράσεις πολιτών κατά της ακρίβειας, ενώ ειδικά στη Γαλλία η μαζικότητα είναι τεράστια και αφορά και την κατάσταση στην Παιδεία. Στην Αλβανία δε, πολίτες αναφέρουν τη λέξη... «επανάσταση».

Συγκεκριμένα μαζικές κινητοποιήσεις κατά της ακρίβειας, αλλά και σοβαρά επεισόδια σε πόλεις έχουν ξεσπάσει σε όλη τη Γαλλία το Σάββατο.

Διαδηλωτές των «κίτρινων γιλέκων», μαθητές, φοιτητές, αγρότες και ακτιβιστές για το κλίμα βρέθηκαν στους δρόμους, με κοινό σημείο αναφοράς την πίεση που ασκεί στα εισοδήματα το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Σύμφωνα με τη συνδικαλιστική συνομοσπονδία CGT, περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Ο αριθμός αποτελεί εκτίμηση της συνομοσπονδίας.

Η σοβαρότερη αναφορά τραυματισμού προήλθε από το Σεντ Ετιέν. Αστυνομική πηγή δήλωσε στο BFMTV ότι διαδηλωτής έχασε το χέρι του στη διάρκεια της κινητοποίησης. Δεν διευκρινίζονται οι συνθήκες του τραυματισμού.

Συνολικά, έχουν καταγραφεί 272 προσαγωγές σε πανεθνικό επίπεδο.

Δακρυγόνα και αντλίες νερού στο Παρίσι

Στη γαλλική πρωτεύουσα, η ένταση εκδηλώθηκε πριν από την έναρξη της κεντρικής πορείας. Στην πλατεία Δημοκρατίας, αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού, ενώ ένα όχημα πυρπολήθηκε.

Παρά τις συγκρούσεις, η κύρια διαδήλωση ξεκίνησε στις 14.30, με προορισμό την πλατεία Κλισί. Παράλληλα σχηματίστηκαν πορείες σε άλλα σημεία του Παρισιού. Σύμφωνα με τη γαλλική αστυνομία, «η πολύ μεγάλη πλειονότητα» διαδηλώνει ειρηνικά.

Νωρίτερα, ομάδα περίπου 100 ατόμων είχε συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο που στεγάζει το τηλεοπτικό δίκτυο CNews και τον ραδιοφωνικό σταθμό Europe 1. Σύμφωνα με την αστυνομία, κουκουλοφόροι απέκλεισαν την πρόσβαση στον χώρο στάθμευσης, πέταξαν αντικείμενα και έσπασαν τζάμια. Στο σημείο έγιναν 21 προσαγωγές.

Το απόγευμα αναπτύχθηκε επειγόντως στην περιοχή Σατλέ η CRS 8, ειδική μονάδα αντιμετώπισης επεισοδίων.

Αρκετοί σταθμοί του μετρό παρέμειναν κλειστοί, ενώ καταστήματα στα Ηλύσια Πεδία τοποθέτησαν προστατευτικά πάνελ στις βιτρίνες τους.

Πυρπόλησαν κτήριο στη Λυών, εισβολή στο δημαρχείο Μασσαλία

Στη Λυών, κουκουλοφόροι έσπασαν τις τζαμαρίες του γραφείου τουρισμού στην πλατεία Μπελκούρ. Ακολούθησαν λεηλασία και πυρκαγιά στο κτίριο.

Ο δήμαρχος Γκρεγκορί Ντουσέ χαρακτήρισε το συμβάν «τραγωδία», υπογραμμίζοντας την ιστορική και συμβολική σημασία του κτιρίου. Όπως ανέφερε, είχε ήδη δοθεί προτεραιότητα στην προστασία των δημόσιων εγκαταστάσεων και στην εκκένωση όσων υποδέχονταν κοινό.

Στη Μασσαλία, άτομα εισέβαλαν για λίγη ώρα στο δημαρχείο, στο Παλιό Λιμάνι. Πέταξαν στο έδαφος προτομή της Μαριάν (Marianne - γυναικεία μορφή που συμβολίζει τη Γαλλική Δημοκρατία και τις αξίες της: «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη»), έγραψαν αναρχικό σύνθημα σε τοίχο και κατέστρεψαν τηλεοράσεις. Παρέμειναν στον προθάλαμο και στη συνέχεια αποχώρησαν. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ο δήμαρχος Μπενουά Παγιάν δήλωσε ότι οι υλικές ζημιές ήταν σχετικά περιορισμένες, καταδίκασε όμως τους βανδαλισμούς ως απαράδεκτους. Σε άλλο σημείο της πόλης, στη λεωφόρο Κανεμπιέρ, έγινε επίθεση σε σταθμό της δημοτικής αστυνομίας. Έσπασαν τζάμια και πετάχτηκαν καπνογόνα στο εσωτερικό, ενώ, σύμφωνα με τη νομαρχία, αποτράπηκε απόπειρα εμπρησμού.

Μετά από επικοινωνία του δημάρχου με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί και τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, αποφασίστηκε η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων στη Μασσαλία.

Στη Λιλ, διαδηλωτές παραβίασαν τις πόρτες του δημαρχείου. Στο Μπορντό επιχειρήθηκε επίσης είσοδος στο δημαρχείο, ενώ αναφέρθηκαν ρίψεις πυροτεχνημάτων τύπου όλμου. Στη Νίκαια, οι τοπικές Αρχές κατήγγειλαν επιθέσεις ομάδων με καλυμμένα πρόσωπα εναντίον καταστημάτων και αστυνομικών.

Δεκάδες καταστήματα λεηλατήθηκαν στο κέντρο της Μασσαλίας

Πολλά καταστήματα λεηλατήθηκαν στο κέντρο της Μασσαλίας κατά τη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων στο περιθώριο της διαμαρτυρίας του Σαββάτου, παρατήρησε δημοσιογράφος του AFP.

Στους εμπορικούς δρόμους μεταξύ της νομαρχίας και του Παλιού Λιμανιού, αρκετές δεκάδες καταστήματα έγιναν στόχος ομάδων διαδηλωτών ένδυσης: έτοιμων ενδυμάτων, υπερπολυτελών ειδών όπως μια μπουτίκ Hermès, οικιακών συσκευών, καλλυντικών, χρυσοχοείων, τροφίμων ή αρτοποιείων.

Οι πυροσβέστες ανέφεραν ότι είχαν παρέμβει σε ένα κατάστημα αθλητικών υποδημάτων για μια μικρή πυρκαγιά.

Ο Σεμπαστιάν Φερμάν, διευθυντής του καταστήματος ρούχων Αρμενάκ στην οδό Παραδί, περιέγραψε στο AFP πώς «περίπου σαράντα άτομα άνοιξαν διά της βίας τη βιτρίνα του καταστήματος».

«Όλα τα έπιπλα ήταν σπασμένα, πήραν τα αποθέματά μου, έσπασαν τα πάντα. Μπήκαν μέσα για να συντρίψουν πράγματα και, παρεμπιπτόντως, να κλέψουν».

«Καθώς περνούσε η μέρα, οι ταραξίες κατέστρεφαν το ένα κατάστημα μετά το άλλο χωρίς καμία παρέμβαση από την αστυνομία», θρήνησε.

«Δεν έχει εφαρμοστεί κανένα ενισχυμένο σύστημα αστυνομικής παρουσίας στους εμπορικούς δρόμους, οι οποίοι είχαν ήδη επηρεαστεί κατά τις τελευταίες ταραχές» το 2023 μετά τον θάνατο του Nahel Merzouk, ο οποίος σκοτώθηκε από αστυνομικό στη Ναντέρ.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ενισχύθηκε η ασφάλεια σε μέρη όπως αυτό, όπου γνωρίζουμε ότι θα υπάρχουν ταραχοποιοί», πρόσθεσε.

Λόγω της βίας, ολόκληρο το δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών έκλεισε στην πόλη, «κατόπιν αιτήματος του νομάρχη», δήλωσε η τοπική αρχή μεταφορών της Μασσαλίας.

Πολιτική αντιπαράθεση για την αστυνόμευση

Τα επεισόδια πυροδότησαν αντιπαράθεση για τη διαχείριση των διαδηλώσεων. Το περιβάλλον του υπουργού Εσωτερικών απέδωσε τον κίνδυνο εκτροπής των συγκεντρώσεων σε ομάδες της άκρας Αριστεράς και ανέφερε ότι είχαν δοθεί οδηγίες για ιδιαίτερα αυστηρή στάση.

Από την πλευρά της, η βουλευτής των Οικολόγων Σαντρίν Ρουσό κατήγγειλε δυσανάλογη χρήση βίας. Δήλωσε ότι εγκλωβίστηκε σε αστυνομικό κλοιό στην πλατεία Δημοκρατίας και κάλεσε τον Νουνιές να συγκρατήσει τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η επικεφαλής των Οικολόγων Μαρίν Τοντελιέ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι οξύνει την αντιπαράθεση και ζήτησε άμεση αναθεώρηση της τακτικής αστυνόμευσης. Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν υποστήριξε, σε ανάρτησή του στο Χ, ότι η αστυνομική διαχείριση ευνοούσε τη σύγκρουση.

Στον αντίποδα, ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού Ζορντάν Μπαρντελά καταδίκασε τις επιθέσεις σε αστυνομικούς, τις λεηλασίες και τις καταστροφές δημόσιων κτιρίων. Κατηγόρησε την άκρα Αριστερά ότι απαξιώνει με τη στάση της τα κοινωνικά αιτήματα.

«Οι τιμές αυξάνονται, οι μισθοί όχι»

Πίσω από τα επεισόδια, οι μαρτυρίες των συμμετεχόντων αποτύπωναν την οικονομική ανασφάλεια που τροφοδότησε τις κινητοποιήσεις.

«Στο τέλος του μήνα δεν μου μένει τίποτα. Οι τιμές αυξάνονται, αλλά οι μισθοί όχι. Δεν αντέχουμε άλλο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας δημόσιος υπάλληλος που διαδήλωνε στο Γκερέ.

Οι μαθητές και οι φοιτητές έθεσαν παράλληλα ζητήματα χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Εκπρόσωπος μαθητικής οργάνωσης ζήτησε ευρεία διαβούλευση για το μέλλον της πλατφόρμας εισαγωγής Parcoursup, καθώς και πρόγραμμα 1,5 δισ. ευρώ για τις κτιριακές υποδομές των λυκείων.

«Είμαστε όλοι στην ίδια δύσκολη θέση», ανέφερε μαθητής που συμμετείχε στην κινητοποίηση. «Ίσως η κυβέρνηση να μας ακούσει, βλέποντας όλες τις γενιές στους δρόμους».

5η μέρα βίαιων επεισοδίων στην Αλβανία

Με πολύωρες συγκρούσεις, φλεγόμενα οχήματα και επιθέσεις σε δημόσια κτίρια συνεχίστηκαν το Σάββατο οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στα Τίρανα και σε μεγάλες πόλεις της Αλβανίας, πέμπτη ημέρα ενός διογκούμενου κινήματος στο οποίο πρωτοστατούν οι φοιτητές, που ζητά την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Στην πέμπτη ημέρα των κινητοποιήσεων, η ένταση μεταφέρθηκε από το υπουργείο Παιδείας στο πρωθυπουργικό μέγαρο, ενώ η χρήση πλαστικών σφαιρών από την αστυνομία πυροδότησε νέες καταγγελίες και οξύτερη πολιτική αντιπαράθεση.

Από την ταράτσα του υπουργείου Εσωτερικών, αστυνομικές δυνάμεις πέταξαν δακρυγόνα για να τους διαλύσουν, όμως δεν τα κατάφεραν, με αποτέλεσμα η κατάσταση να μοιάζει πολεμική έως αυτή την ώρα.

Ένα τεθωρακισμένο όχημα της αστυνομίας ρίψης νερού άρπαξε φωτιά στην οροφή, ενώ στις φλόγες έχει τυλιχτεί και ένα αυτοκίνητο έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των νοσοκομείων, από τα επεισόδια των τεσσάρων ημερών υπάρχουν 207 τραυματίες, οι 132 είναι αστυνομικοί, οι 58 είναι διαδηλωτές και οι 17 είναι περαστικοί.

Ομάδες διαδηλωτών με καλυμμένα πρόσωπα επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις με πέτρες, μολότοφ και πυροτεχνήματα.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με εκτοξευτήρες νερού και εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων.

Έξω από το υπουργείο Παιδείας, οι συγκρούσεις εξελίσσονταν επί ώρες με επαναλαμβανόμενες επιχειρήσεις της αλβανικής αστυνομίας για διάλυση των διαδηλώσεων. Διαδηλωτές υποχωρούσαν στους γύρω δρόμους και στη συνέχεια ανασυντάσσονταν, επιστρέφοντας απέναντι από τις αστυνομικές γραμμές. Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε αργότερα στη λεωφόρο «Μαρτύρων του Έθνους», κοντά στην έδρα της κυβέρνησης.

Εκεί, διαδηλωτές έσυραν ένα αυτοκίνητο με γαλλικές πινακίδες στη μέση του δρόμου και του έβαλαν φωτιά. Δύο αστυνομικά οχήματα εκτόξευσης νερού τυλίχθηκαν στις φλόγες έπειτα από επιθέσεις με μολότοφ. Σε ορισμένες φάσεις, οι αστυνομικοί υποχώρησαν, σχηματίζοντας αμυντικούς κλοιούς με ασπίδες. Ακολούθησε νέα επιχείρηση απώθησης των συγκεντρωμένων προς τη γέφυρα του ποταμού Λάνα, κοντά στο πάρκο Ρινία, όπου έγιναν προσαγωγές.

Στην περιοχή μετέβη ο γενικός διευθυντής της αλβανικής αστυνομίας, Σκεντέρ Χίτα, φορώντας αντιασφυξιογόνο μάσκα. Την ίδια ώρα, οι ανταποκρίσεις των αλβανικών μέσων κατέγραφαν επιθέσεις και σε άλλα σημεία της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το Shqiptarja.com, ομάδα διαδηλωτών πυρπόλησε το φυλάκιο της πρεσβείας του Βατικανού, ενώ πέτρες και μολότοφ εκτοξεύθηκαν προς την Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Φωτιά εκδηλώθηκε στη βλάστηση κατά μήκος του περιβόλου της.

Μέσα στα επεισόδια, ηλικιωμένος διαδηλωτής έχασε τις αισθήσεις του και απομακρύνθηκε με ασθενοφόρο, χωρίς να έχει εξακριβωθεί η αιτία της κατάρρευσής του.

Γυναίκα διαδηλώτρια καταγράφηκε επίσης πεσμένη στο έδαφος ύστερα από έκθεση σε σπρέι πιπεριού.

Ιδιαίτερη ένταση προκάλεσαν οι καταγγελίες για τραυματισμούς από πλαστικές σφαίρες. Ένας 17χρονος δήλωσε στον αλβανικό μέσο Panorama ότι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν από κοντινή απόσταση.

Ο αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Μπελίντ Κελίτσι, υποστήριξε ότι περισσότεροι από δέκα νέοι είχαν τραυματιστεί από τέτοια βλήματα και κάλεσε τις διπλωματικές αντιπροσωπείες και τους διεθνείς εταίρους της Αλβανίας να παρέμβουν. Ο αριθμός αυτός αποτελεί δική του καταγγελία και δεν συνοδεύεται στο σχετικό δημοσίευμα από επιβεβαιωμένο νοσοκομειακό απολογισμό.

Ο Χίτα επιβεβαίωσε τη χρήση πλαστικών σφαιρών, υποστηρίζοντας ότι έγινε περιορισμένα και σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο. Δήλωσε ότι κάθε υπέρβαση αρμοδιοτήτων θα διερευνηθεί.

Ανέφερε ακόμη ότι 132 αστυνομικοί είχαν τραυματιστεί στις κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών στα Τίρανα, στη Σκόδρα και στη Λέζα, με ορισμένους να εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Παράλληλα, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επισημάνει ανησυχίες για τις συνθήκες κράτησης, τη μεταχείριση ανηλίκων και καταγγελίες βίας εις βάρος κρατουμένων.

Η αναταραχή δεν περιορίζεται στην πρωτεύουσα. Από την έναρξη του νέου κύματος κινητοποιήσεων, την Τρίτη, συγκρούσεις έχουν σημειωθεί στο Δυρράχιο, στη Σκόδρα, στη Λέζα, στον Αυλώνα, στο Αργυρόκαστρο και στην Κορυτσά. Το Σάββατο, στη Σκόδρα, διαδηλωτές ανέτρεψαν και έκαψαν κάδους απορριμμάτων και κατευθύνθηκαν προς το δημαρχείο.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με αιτήματα για το υψηλό κόστος των διδάκτρων και των βιβλίων, την ακρίβεια και τις περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές. Η συμμετοχή μαθητών διεύρυνε τις συγκεντρώσεις, ενώ το αίτημα για παραίτηση της κυβέρνησης απέκτησε κεντρική θέση. Την οργή ενίσχυσαν και εικόνες τραυματισμένων νέων, μεταξύ αυτών ενός διαδηλωτή που μεταφερόταν με σπασμένο πόδι.

Το νέο κύμα διαμαρτυρίας ακολουθεί μήνες συγκεντρώσεων του κινήματος «Φλαμίνγκο». Για περίπου 135 συνεχόμενες ημέρες, διαδηλωτές συγκεντρώνονταν στο κέντρο των Τιράνων κρατώντας εικόνες ροζ φλαμίνγκο. Αφετηρία ήταν η αντίθεση σε μεγάλο τουριστικό έργο που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, και οι ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του στην περιοχή του Αυλώνα. Σταδιακά, η διαμαρτυρία συνδέθηκε με την ευρύτερη δυσαρέσκεια για τη διαφθορά και τη διακυβέρνηση Ράμα.

Οι συμμετέχοντες στο «Φλαμίνγκο» δηλώνουν ανεξάρτητοι από τα κόμματα. Το σύνθημα «Ο Ράμα στη φυλακή, ο Μπερίσα στη φυλακή» αποτύπωνε την απόστασή τους τόσο από τον πρωθυπουργό όσο και από τον βασικό ηγέτη της αντιπολίτευσης. Αν και νεαροί διαδηλωτές περιέγραψαν στο BBC τις σημερινές κινητοποιήσεις ως νέα φάση του προηγούμενου κινήματος, η οργανωτική σχέση μεταξύ τους παραμένει ασαφής.

Η πίεση προς τον Ράμα εντείνεται πλέον και από την αντιπολίτευση. Ο επικεφαλής του κόμματος Mundësia, Αγκρόν Σεχάι, ζήτησε την άμεση παραίτησή του, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο τραγωδίας. Ο πρωθυπουργός, ωστόσο, έχει αποκλείσει την αποχώρησή του και υπόσχεται να ακούσει τις εύλογες ανησυχίες των πολιτών.

Παράλληλα, κατηγορεί τον Σαλί Μπερίσα ότι υποκινεί το χάος και αποδίδει τις ταραχές σε «ξένα χέρια», χωρίς να κατονομάζει χώρα ή να παρουσιάζει συγκεκριμένα στοιχεία. Υποστηρίζει ότι στόχος είναι να παρεμποδιστεί η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Οι ισχυρισμοί περί ξένης ανάμειξης παραμένουν ατεκμηρίωτοι, την ώρα που οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις και οι καταγγελίες για αστυνομική βία βαθαίνουν την αντιπαράθεση στο εσωτερικό της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, 500 διαδηλωτές έχουν προσαχθεί μέχρι στιγμής, εκ των οποίων οι 330 αφέθηκαν ελεύθεροι. Περίπου 120 αστυνομικοί και 45 διαδηλωτές καταγράφηκαν ως τραυματίες, παρότι είναι πιθανό πολλοί τραυματισμοί διαδηλωτών να μην έχουν καταγραφεί.

Οι ταραχές αυτές αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για τον Ράμα, ο οποίος κυβερνά από το 2013 και κέρδισε μια τέταρτη θητεία στις εκλογές του περασμένου έτους.

Οι διαμαρτυρίες πραγματοποιούνται έπειτα από μήνες ειρηνικών διαδηλώσεων, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από τα σχέδια για την κατασκευή ενός πολυτελούς θερέτρου στην παρθένα νότια ακτογραμμή της Αλβανίας, ένα σχέδιο που υποστηρίζεται από επενδυτές, μεταξύ των οποίων και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η κυβέρνηση του Ράμα έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο σκανδάλων διαφθοράς, και σύμφωνα με αναλυτές η Αλβανία αποτελεί κόμβο για εγκληματικές οργανώσεις που επιδιώκουν τη νομιμοποίηση εσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες της χώρας να ενταχθεί στην ΕΕ.

Ο Ράμα, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη και δήλωσε στο Reuters αυτή την εβδομάδα ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, τόνισε σήμερα ότι η κυβέρνησή του σέβεται τους φοιτητές και θα προστατεύσει το δικαίωμά τους να διαδηλώνουν.

Στις φλόγες και το Μιλάνο: Βίαια επεισόδια σε διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων ξέσπασαν το Σάββατο σε δύο μεγάλες πόλεις της Ιταλίας, το Μιλάνο και την Μπολόνια, στο περιθώριο κινητοποιήσεων κατά της αύξησης του κόστους διαβίωσης.

Οι διαμαρτυρίες συνοδεύτηκαν από επεισόδια, με την αστυνομία να χρησιμοποιεί μέσα καταστολής και να προχωρά σε συλλήψεις, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Στο Μιλάνο, η ένταση επικεντρώθηκε στην πλατεία μπροστά από τον γοτθικό καθεδρικό ναό Duomo, ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, ομάδες διαδηλωτών εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων.

Παράλληλα, αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να απομακρύνουν άτομα με καλυμμένα πρόσωπα που είχαν αποσπαστεί από την κύρια πορεία και κατευθύνθηκαν προς τη Galleria Vittorio Emanuele II, την πολυτελή εμπορική στοά δίπλα στην πλατεία του καθεδρικού ναού.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, καταστήματα της περιοχής κατέβασαν τα ρολά τους, ενώ τουρίστες απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Οι συγκρούσεις προκάλεσαν προβλήματα και στις μετακινήσεις, καθώς ο σταθμός του μετρό Duomo, στο κέντρο του Μιλάνου, έκλεισε προσωρινά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρκετά άτομα τραυματίστηκαν, ενώ η αστυνομία πραγματοποίησε συλλήψεις, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο συνολικός αριθμός τους.

Παρακολουθήστε ζωντανά:

Επεισόδια και στις Βρυξέλλες

Βελγικά φοιτητικά κινήματα τονίζουν ότι διαμαρτύρονται για το αυξανόμενο κόστος της εκπαίδευσης, καθώς και για μεταρρυθμίσεις που, όπως φοβούνται, θα καταστήσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση λιγότερο προσβάσιμη.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο των Βρυξελλών, με πολλούς να φορούν μάσκες και φώναζαν «αντιφασιστικά» συνθήματα. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και κανόνια νερού, ενώ διαδηλωτές ανέτρεψαν ένα αυτοκίνητο, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.

Kijk, naar de mondkapjes, allemaal artsen in opleiding. Op andere schermopnames flink wat vernielingen. Wanneer wordt dit volk nu eens flink het land uit geknuppeld. Parijs, nu #Brussel , whats next, Amsterdam? #protest #rellen #brussel #brussels https://t.co/eeFg2xrncB — Bo Toks (@jan_kerd) October 17, 2026

Ο Βέλγος υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι «αυτό που εκτυλίσσεται στις Βρυξέλλες δεν αποτελεί πλέον μια απλή διαμαρτυρία» και ότι «θα χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα μέσα για την αποκατάσταση της τάξης απέναντι στους ταραχοποιούς».

Μια διαδήλωση πραγματοποιήθηκε επίσης στην πόλη Λιέγη, όπου νωρίτερα αυτόν τον μήνα φοιτητές είχαν διαδηλώσει σχετικά με το γαλλόφωνο εκπαιδευτικό σύστημα, καταγγέλοντας το αυξανόμενο κόστος της εκπαίδευσης και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό.

🔴 🇧🇪 BELGIQUE URGENT Gare du Midi (Bruxelles) : le canon à eau est utilisé. Affrontements en cours, projectiles et barricades. Situation très tendue . À suivre. #Bruxelles #GareDuMidi https://t.co/GAxJBt1gf7 — Geocrises FR (@geocrises) October 17, 2026

Διαβάστε επίσης