Πρωθυπουργός Γαλλίας: «Κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα μέσω της βίας»

«Κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα μέσω της βίας», δήλωσε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί καταδικάζοντας τα βίαια περιστατικά που ξέσπασαν σήμερα 17/10 σε πολλές διαδηλώσεις της χώρας.

«Οι ειρηνικές διαδηλώσεις έχουν τη θέση που τους αξίζει στη Δημοκρατία μας. Οι εμπρησμοί, οι λεηλασίες και οι επιθέσεις δεν έχουν καμία απολύτως θέση», έγραψε σε ανάρτησή του στο X, κατηγορώντας «ακροαριστερές ομάδες» ότι ενορχήστρωσαν «βία σε αρκετές γαλλικές πόλεις».

«Σε μια εποχή που κάποιοι επιδιώκουν να επιρρίψουν την ευθύνη στις δυνάμεις επιβολής του νόμου μας, θέλω να πω στον γαλλικό λαό ότι μπορεί να είναι περήφανος για τους αστυνομικούς και τους χωροφύλακες του. Έχουν αντιμετωπίσει βία ακραίας έντασης για να προστατεύσουν τους συμπολίτες μας και αξίζουν όλη μας την υποστήριξη», συνέχισε.

Έπειτα ο ίδιος τόνισε: «Σε όσους θέλουν σαφώς να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πράξεις βίας ως «προθέρμανση» πριν από τις προεδρικές εκλογές, το λέω ξεκάθαρα: δεν θα εκφοβιστούμε. Κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα μέσω της βίας.

Ο Λεκορνί τόνισε πως ένα προτεινόμενο νομοσχέδιο, πρόκειται να διαβαστεί από τη Γαλλική Γερουσία αργότερα αυτόν τον μήνα, το οποίο θα επιτρέπει στους «ταραξίες να θεωρούνται οικονομικά υπεύθυνοι για τις ζημιές που προκαλούν οι ίδιοι ή οι συνταραξίες τους».

«Οι οδηγίες που δόθηκαν είναι σαφείς: πρόληψη καταχρήσεων, προστασία περιουσίας και ανθρώπων, σύλληψη των δραστών και προσαγωγή τους στα δικαστήρια. Θα δούμε ολόκληρη τη συζήτηση για το νομοσχέδιο «πληρωμή των ζημιογόνων». Το δημόσιο χρήμα είναι σπάνιο: πρέπει να χρηματοδοτεί τις δημόσιες υπηρεσίες μας, όχι να επισκευάζει ατελείωτα ό,τι καταστρέφουν οι βάνδαλοι. Είναι δική τους ευθύνη να επωμιστούν το κόστος».