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Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε έξι οίκους ανοχής στην Αθήνα πραγματοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με βασικό στόχο τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και γενετήσιας εκμετάλλευσης.

Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν από την αρμόδια Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων, με τη συνδρομή της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Our Rescue», η οποία δραστηριοποιείται στην υποστήριξη και προστασία ανθρώπων που έχουν πέσει θύματα trafficking.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διαπιστώθηκε ότι πέντε από τους έξι οίκους ανοχής εξακολουθούσαν να λειτουργούν, παρά το γεγονός ότι είχαν προηγουμένως σφραγιστεί με αποφάσεις της δημοτικής Αρχής.

Από τους ελέγχους προέκυψε η σύλληψη συνολικά 16 ατόμων, τα οποία κατηγορούνται για παραβίαση σφραγίδων που είχαν τοποθετηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, για πέντε από τους συλληφθέντες διαπιστώθηκε ότι δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν χρηματικό ποσό ύψους 2.035 ευρώ.

Οι 16 συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.