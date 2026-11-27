Snapshot Snapshot powered by AI

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Καναδά επικύρωσε σε μεγάλο βαθμό την απαγόρευση που έχει επιβάλει το Κεμπέκ στη χρήση θρησκευτικών συμβόλων από εργαζομένους του δημόσιου τομέα, κρίνοντας ότι η επαρχία έχει τη δυνατότητα να παρακάμπτει ορισμένα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα.

Ο νόμος, γνωστός ως Νομοσχέδιο 21, αντιμετώπισε νομικές προσφυγές από μια σειρά ομάδων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών μουσουλμάνων, σιχ και καθολικών δασκάλων, οι οποίες υποστήριξαν ότι παραβίαζε τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.

«Ο νόμος 21 εδράζεται στη θεμιτή και ιστορική δέσμευση του Κεμπέκ να διασφαλίζει τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία», έγραψε την Παρασκευή ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Ρίτσαρντ Βάγκνερ.

Το Κεμπέκ ψήφισε τον νόμο το 2019, αξιοποιώντας μια ιδιαίτερη πρόβλεψη του καναδικού Συντάγματος, τη λεγόμενη «ρήτρα παρέκκλισης» (notwithstanding clause). Πρόκειται για νομικό μηχανισμό που επιτρέπει στις κυβερνήσεις να παρακάμπτουν ορισμένα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, όπως η θρησκευτική ελευθερία.

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου συγκαταλέγεται στις πλέον πολυαναμενόμενες στη δικαστική ιστορία του Καναδά, καθώς οι συνέπειές της αναμένεται να γίνουν αισθητές τόσο στο Κεμπέκ όσο και στην υπόλοιπη χώρα.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος επιδιώκει την ενίσχυση της εθνικής ενότητας στον απόηχο του εμπορικού πολέμου που έχει εξαπολύσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και των απειλών του κατά της κυριαρχίας του Καναδά, δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα μελετήσει προσεκτικά τη δικαστική απόφαση.

«Πιστεύω ότι το σημαντικό είναι όλα τα νομοθετικά σώματα, και προφανώς σε πολύ μεγάλο βαθμό το ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών όλων των Καναδών, συμπεριλαμβανομένων όσων ανήκουν σε μειονότητες», δήλωσε την Παρασκευή στο ραδιόφωνο του CBC.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε μία διάταξη του νόμου του Κεμπέκ περί κοσμικού χαρακτήρα του κράτους, κρίνοντας ότι «παραβιάζει» τα δημοκρατικά δικαιώματα των αιρετών αξιωματούχων, εφόσον επιθυμούν να καλύπτουν το πρόσωπό τους για θρησκευτικούς λόγους.

Η απαγόρευση της μαντίλας, του τουρμπανιού και του σταυρού

Το Ανώτατο Δικαστήριο κλήθηκε να αποφανθεί επί σειράς ζητημάτων, μεταξύ των οποίων η συνταγματικότητα του Bill 21, η νομιμότητα της προσφυγής του Κεμπέκ στη ρήτρα παρέκκλισης και το κατά πόσον υπάρχουν όρια στη χρήση της.

Το 2019, το Κεμπέκ υιοθέτησε τον νόμο 21 (Bill 21), ο οποίος απαγόρευσε σε ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων του δημόσιου τομέα, μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικοί, αστυνομικοί, δικαστές και νομικοί σύμβουλοι του Δημοσίου, να φορούν θρησκευτικά σύμβολα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η απαγόρευση αφορά, μεταξύ άλλων, τη μουσουλμανική μαντίλα (χιτζάμπ), το τουρμπάνι, το εβραϊκό κιπά και τον χριστιανικό σταυρό.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την προσφυγή του Κεμπέκ σε ειδική συνταγματική ρήτρα παρέκκλισης, γνωστή ως «notwithstanding clause», η οποία επιτρέπει στις κυβερνήσεις των επαρχιών να αναστέλλουν την εφαρμογή ορισμένων εγγυήσεων που προβλέπει ο Καναδικός Χάρτης Δικαιωμάτων και Ελευθεριών.

Η απόφαση αναμένεται να έχει ευρείες συνέπειες και πέραν του Κεμπέκ, καθώς επαναβεβαιώνει την εξουσία των επαρχιακών κυβερνήσεων να παραμερίζουν συνταγματικές εγγυήσεις, ακόμη και όταν ενδέχεται να παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα.

Η συγκεκριμένη ρήτρα έχει χρησιμοποιηθεί και από άλλες επαρχίες, όπως η Αλμπέρτα, το Σασκάτσουαν και το Οντάριο, προκειμένου να προστατεύσουν αμφιλεγόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις από δικαστικές προσφυγές.

Επτά χρόνια δικαστικής διαμάχης για τη θρησκευτική ελευθερία

Η επταετής δικαστική αντιπαράθεση, η οποία παραπέμπει στις διαμάχες για τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει διχάσει την καναδική κοινωνία.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η θρησκευτική ελευθερία, η αυτονομία των επαρχιών και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, ιδιαίτερα των μουσουλμάνων γυναικών.

Ο Στίβεν Μπράουν, εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Καναδών Μουσουλμάνων, χαρακτήρισε την ημέρα «ζοφερή» για τη χώρα.

Όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Οτάβα, η απόφαση σηματοδοτεί «ένα από τα σημαντικότερα πισωγυρίσματα στην ιστορία της χώρας μας όσον αφορά τα δικαιώματα που εγγυάται ο Χάρτης».

Στον αντίποδα, ο Ιβ-Φρανσουά Μπλανσέ, επικεφαλής του Bloc Québécois, ενός ομοσπονδιακού κόμματος που υποστηρίζει την ανεξαρτησία του Κεμπέκ, χαρακτήρισε τη δικαστική απόφαση νίκη.

«Το ανώτατο δικαστήριο του Καναδά είπε απερίφραστα στο Κεμπέκ: “Έχετε το δικαίωμα, και είναι κρίσιμο να προσφεύγετε στη ρήτρα παρέκκλισης για να προστατεύσετε την ταυτότητά σας”».

Συνδικάτα: «Επικίνδυνο μήνυμα για τις διακρίσεις»

Η Σάρον ΝτεΣόουζα, εθνική πρόεδρος της Συμμαχίας Δημοσίων Υπηρεσιών του Καναδά (Public Service Alliance of Canada), η οποία εκπροσωπεί 245.000 εργαζομένους, άσκησε έντονη κριτική στην απόφαση.

Όπως υποστήριξε, η δικαστική κρίση «στέλνει ένα επικίνδυνο μήνυμα ότι οι διακρίσεις μπορούν να κατοχυρώνονται νομοθετικά και ότι ορισμένοι εργαζόμενοι έχουν μικρότερο δικαίωμα στον σεβασμό και την ελευθερία».

Η απόφαση εκδίδεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός του Κεμπέκ, Πολ Σεν-Πιερ Πλαμοντόν, ανακοίνωσε ότι το κοινοβούλιο της επαρχίας θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα χωρίς να δοθεί όρκος πίστης στον βασιλιά Κάρολο Γ΄, παρά το γεγονός ότι δικαστήριο είχε επαναφέρει τη σχετική υποχρέωση.

Διαβάστε επίσης