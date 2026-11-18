Snapshot Η καναδική ομάδα κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ με χρόνο 41,30 δευτερολέπτων και κατέκτησε τον ομαδικό τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα STIHL TIMBERSPORTS 2026 στη Στουτγκάρδη.

Η νίκη του Καναδά τερμάτισε την εξαετή κυριαρχία της Αυστραλίας, που είχε κερδίσει έξι συνεχόμενους παγκόσμιους τίτλους.

Το πρωτάθλημα περιλαμβάνει τέσσερις διαδοχικές δοκιμασίες κοπής ξύλου με διαφορετικά εργαλεία, όπου η ταχύτητα και η ακρίβεια είναι κρίσιμες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκλείσαν την Αυστραλία στα ημιτελικά, κατακτώντας τελικά τη δεύτερη θέση, ενώ η Αυστραλία πήρε το χάλκινο μετάλλιο.

Το STIHL TIMBERSPORTS έχει ρίζες στις παραδοσιακές τεχνικές ξυλοκοπίας και αποτελεί διεθνή αθλητική διοργάνωση με 20 εθνικές ομάδες, τιμώντας τα 100 χρόνια της STIHL το 2026. Snapshot powered by AI

Μόλις 41,30 δευτερόλεπτα. Τόσο χρειάστηκαν οι κορυφαίοι ξυλοκόποι του Καναδά για να γράψουν ιστορία σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα και απαιτητικά αθλήματα στον κόσμο, όπου τα τσεκούρια και τα πριόνια μετατρέπονται σε εργαλεία αθλητικού ανταγωνισμού.

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα STIHL TIMBERSPORTS 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας, η καναδική ομάδα πέτυχε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στον μεγάλο τελικό απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατακτώντας για πρώτη φορά τον ομαδικό παγκόσμιο τίτλο.

Μπροστά σε περισσότερους από 6.000 θεατές που είχαν κατακλύσει την Porsche-Arena, οι Καναδοί ολοκλήρωσαν τέσσερις διαφορετικές δοκιμασίες κοπής ξύλου σε χρόνο που μέχρι εκείνη τη στιγμή καμία άλλη ομάδα δεν είχε καταφέρει να πετύχει.

Η επίδοσή τους δεν τους χάρισε μόνο το χρυσό μετάλλιο, αλλά σηματοδότησε και το τέλος μιας περιόδου απόλυτης κυριαρχίας της Αυστραλίας, η οποία είχε κατακτήσει έξι συνεχόμενους παγκόσμιους τίτλους.

Τέσσερις δοκιμασίες, ένα παγκόσμιο ρεκόρ

Το STIHL TIMBERSPORTS αποτελεί μια διεθνή αθλητική διοργάνωση που βασίζεται στις παραδοσιακές τεχνικές ξυλοκοπίας, συνδυάζοντας τη σωματική δύναμη με την ταχύτητα, την ακρίβεια και τον απόλυτο συντονισμό.

Οι αθλητές καλούνται να κόψουν κορμούς ξύλου χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία και τεχνικές, με τον χρόνο να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την ανάδειξη του νικητή.

Στο ομαδικό πρωτάθλημα, κάθε χώρα συμμετέχει σε μια σκυταλοδρομία τεσσάρων διαδοχικών αγωνισμάτων.

Οι δοκιμασίες περιλαμβάνουν κοπή με αλυσοπρίονο, κοπή οριζόντιου κορμού με τσεκούρι, χρήση χειροκίνητου πριονιού μεγάλου μήκους και κοπή κάθετου κορμού με τσεκούρι.

Το παραμικρό λάθος μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό, καθώς οι διαφορές ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες μετρώνται συχνά σε εκατοστά του δευτερολέπτου.

Για τον Καναδά, η επιτυχία βασίστηκε όχι μόνο στη δύναμη των αθλητών του, αλλά και στην εξαιρετική συνεργασία τους. Με αρχηγό τον Μπεν Κάμπερλαντ (Ben Cumberland), η ομάδα παρουσίασε μια σταθερά ανοδική πορεία μέχρι τον τελικό.

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Η πορεία του Καναδά προς την κορυφή

Οι Καναδοί ξεκίνησαν την προσπάθειά τους αντιμετωπίζοντας τη Ρουμανία στη φάση των 16, επικρατώντας με χρόνο 52,41 δευτερολέπτων.

Στα προημιτελικά βελτίωσαν αισθητά την επίδοσή τους, ολοκληρώνοντας τις τέσσερις δοκιμασίες σε 48,66 δευτερόλεπτα και αποκλείοντας την Ελβετία.

Στον ημιτελικό βρέθηκαν απέναντι στην Πολωνία, μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της διοργάνωσης. Με χρόνο 46,97 δευτερολέπτων εξασφάλισαν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Εκεί, απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πραγματοποίησαν την καλύτερη εμφάνισή τους.

Οι Καναδοί σταμάτησαν το χρονόμετρο στα 41,30 δευτερόλεπτα, συντρίβοντας τις προηγούμενες επιδόσεις και κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Οι Αμερικανοί ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους σε 44,37 δευτερόλεπτα, σημειώνοντας επίσης προσωπικό ρεκόρ ομάδας, αλλά χωρίς να μπορέσουν να ακολουθήσουν τον εκπληκτικό ρυθμό των αντιπάλων τους.

Η ανατροπή που έβαλε τέλος στην κυριαρχία της Αυστραλίας

Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του πρωταθλήματος σημειώθηκε πριν ακόμη από τον μεγάλο τελικό.

Η Αυστραλία, γνωστή στον χώρο του STIHL TIMBERSPORTS με το προσωνύμιο «Chopperoos», έφτασε στη Γερμανία ως το μεγάλο φαβορί, έχοντας κατακτήσει έξι συνεχόμενους τίτλους και συνολικά δέκα ομαδικά παγκόσμια πρωταθλήματα.

Ωστόσο, στα ημιτελικά βρέθηκε αντιμέτωπη με μια αποφασισμένη ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, καθώς οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν τις δοκιμασίες τους με διαφορά μόλις οκτώ εκατοστών του δευτερολέπτου.

Οι Αμερικανοί επικράτησαν με χρόνο 44,99 δευτερολέπτων, έναντι 45,07 της Αυστραλίας, αφήνοντας εκτός τελικού την ομάδα που είχε κυριαρχήσει στο άθλημα τα προηγούμενα χρόνια.

Οι Αυστραλοί κατάφεραν τελικά να κατακτήσουν το χάλκινο μετάλλιο, επικρατώντας της Πολωνίας στον μικρό τελικό με χρόνο 44,53 δευτερολέπτων, έναντι 44,68 των Πολωνών.

Έτσι, το βάθρο συμπληρώθηκε από τον Καναδά στην πρώτη θέση, τις Ηνωμένες Πολιτείες στη δεύτερη και την Αυστραλία στην τρίτη.

Οι πρωταγωνιστές της ιστορικής επιτυχίας

Για τους αθλητές του Καναδά, η κατάκτηση του τίτλου αποτέλεσε δικαίωση μιας πολυετούς προσπάθειας.

Ο Στέρλινγκ Χαρτ (Stirling Hart), μέλος της παγκόσμιας πρωταθλήτριας ομάδας, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του μετά τον τελικό.

Όπως ανέφερε, αρκετοί από τους αθλητές αγωνίζονται μαζί εδώ και περίπου δέκα χρόνια, έχοντας φτάσει πολλές φορές κοντά στην κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου, χωρίς προηγουμένως να καταφέρουν να τον κερδίσουν.

Ο ίδιος απέδωσε την επιτυχία στο ομαδικό πνεύμα και στη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των μελών της καναδικής αποστολής.

Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ματ Κόγκαρ (Matt Cogar) εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ασημένιο μετάλλιο, τονίζοντας ότι η ομάδα κατάφερε να ξεπεράσει τις προσδοκίες της, αποκλείοντας μάλιστα την Αυστραλία.

Ένα άθλημα με ρίζες στην παράδοση των ξυλοκόπων

Παρότι για πολλούς θεατές το STIHL TIMBERSPORTS μοιάζει ασυνήθιστο, η ιστορία του συνδέεται με τις παραδοσιακές τεχνικές ξυλοκοπίας που αναπτύχθηκαν σε χώρες όπως ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία.

Οι τεχνικές που κάποτε αποτελούσαν μέρος της καθημερινής εργασίας των ξυλοκόπων εξελίχθηκαν σταδιακά σε ανταγωνιστικά αγωνίσματα, όπου η δεξιοτεχνία με τσεκούρι και πριόνι αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία.

Σήμερα, η διοργάνωση συγκεντρώνει κορυφαίους αθλητές από διαφορετικές χώρες, οι οποίοι προπονούνται συστηματικά για να βελτιώσουν την ταχύτητα και την τεχνική τους.

Το πρωτάθλημα του 2026 είχε μάλιστα ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνέπεσε με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της STIHL.

Στη Στουτγκάρδη πραγματοποιήθηκε το 16ο ομαδικό παγκόσμιο πρωτάθλημα, με τη συμμετοχή 20 εθνικών ομάδων.

Η ιστορική νίκη του Καναδά απέδειξε ότι ακόμη και σε ένα άθλημα όπου ορισμένες χώρες έχουν δημιουργήσει ισχυρή παράδοση, οι ισορροπίες μπορούν να ανατραπούν μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα.

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