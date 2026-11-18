Snapshot Η Μάγια Τζάμα εμφανίστηκε με διάφανο δαντελένιο φόρεμα στα GQ Men of the Year Awards, τραβώντας τα φλας των φωτογράφων.

Το όνομά της συνδέεται με το ενδεχόμενο να υποδυθεί το επόμενο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ στην επερχόμενη ταινία με τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως 007.

Η παρουσιάστρια έχει αποχωρήσει από το «Love Island» και έχει υπογράψει διεθνή συμφωνία με το Netflix. Snapshot powered by AI

Καθώς οι φήμες γύρω από το όνομά της και το ενδεχόμενο να ενσαρκώσει το επόμενο κορίτσι του Τζέιςμ Μποντ πληθαίνουν, η Μάγια Τζάμα έκανε μια εμφάνιση που δύσκολα πέρασε απαρατήρητη στα GQ Men of the Year Awards.

Η 32χρονη παρουσιάστρια έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση της Τρίτης (17/11), επιλέγοντας ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, διάφανο δαντελένιο φόρεμα, μέσα από το οποίο φαίνονταν τα εσώρουχά της.

Η Μάγια Τζάμα στα Men of the Year Awards

Με αυτοπεποίθηση και εντυπωσιακή παρουσία στο κόκκινο χαλί, η Μάγια Τζάμα τράβηξε τα φλας των φωτογράφων, σε μια εμφάνιση που χαρακτηρίστηκε ως μία από τις πιο τολμηρές της μέχρι σήμερα.

Το όνομά της βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο της συζήτησης για την επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ, μετά και την ανακοίνωση ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα αναλάβει τον ρόλο του 007. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το ποια θα είναι η ηθοποιός που θα υποδυθεί το νέο Bond girl, ωστόσο η Μάγια Τζάμα συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με το ενδεχόμενο.

Η παρουσιάστρια έχει, άλλωστε, ανοίξει ένα νέο επαγγελματικό κεφάλαιο, καθώς αποχώρησε από την παρουσίαση του «Love Island», έχοντας προηγουμένως υπογράψει μια πολυεκατομμυριούχα διεθνή συμφωνία με το Netflix.

Οι λαμπερές παρουσίες στο κόκκινο χαλί

Στην ίδια εκδήλωση βρέθηκαν και άλλα γνωστά ονόματα από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και του αθλητισμού. Ανάμεσά τους ήταν η τραγουδίστρια Raye, η οποία εμφανίστηκε με μια εντυπωσιακή μαύρη και κόκκινη δημιουργία, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι απέσπασε 11 υποψηφιότητες για τα Grammy.

Το «παρών» έδωσαν επίσης οι ποδοσφαιρίστριες Κλόε Κέλι και Μέρι Ερπς, καθώς και η Άλεξ Σκοτ, με τις εμφανίσεις τους να συμπληρώνουν το εντυπωσιακό σκηνικό της βραδιάς.

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