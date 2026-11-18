Snapshot Η Αν Χάθαγουεϊ και ο σύζυγός της Άνταμ Σούλμαν απέκτησαν το τρίτο τους παιδί, ολοκληρώνοντας την πενταμελή οικογένειά τους.

Η ηθοποιός ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της τον Ιούνιο μέσω Instagram, επιλέγοντας τον δικό της τρόπο και χρόνο για την αποκάλυψη. Snapshot powered by AI

Μητέρα για τρίτη φορά έγινε η Αν Χάθαγουεϊ, καθώς έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί με τον σύζυγό της, Άνταμ Σούλμαν, σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ.

Η 43χρονη πρωταγωνίστρια και ο σύζυγός της έχουν ήδη δύο γιους, τον 10χρονο Τζόναθαν και τον 6χρονο Τζακ. Το νέο μέλος της οικογένειας ολοκληρώνει πλέον την πενταμελή τους οικογένεια.

Η ηθοποιός είχε ανακοινώσει την τρίτη εγκυμοσύνη της στις 19 Ιουνίου, μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Baby, I'm yours», είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησης, επιλέγοντας να μοιραστεί η ίδια τα ευχάριστα νέα με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η επιθυμία να απολαύσει τις τελευταίες στιγμές ως τετραμελής οικογένεια

Τον Οκτώβριο, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «CBS Mornings», η Αν Χάθαγουεϊ είχε μιλήσει για την προσμονή της να υποδεχτεί το τρίτο της παιδί, αλλά και για την ανάγκη να απολαύσει τις τελευταίες εβδομάδες με την οικογένειά της όπως ήταν μέχρι σήμερα.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι, είμαστε πανευτυχείς, αλλά αυτό στο οποίο πραγματικά επικεντρωνόμαστε τώρα είναι να απολαύσουμε το γεγονός ότι είμαστε ακόμη μια τετραμελής οικογένεια», είχε αναφέρει.

Η Αν Χάθαγουεϊ με το νεογέννητό της αγκαλιά

Όπως εξήγησε, η άφιξη του μωρού θα αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητα όλων, ιδιαίτερα των δύο μεγαλύτερων παιδιών της. «Για εμάς όλα πρόκειται να αλλάξουν, αλλά για τα παιδιά μας θα αλλάξουν ακόμη περισσότερο. Ετοιμαζόμαστε να περάσουμε μαζί αυτό το όμορφο κατώφλι», είχε πει χαρακτηριστικά.

Στιγμιότυπο από πρεμιέρα που είχε περευρεθεί η ηθοποιός Invision

Η ηθοποιός είχε επιλέξει να κρατήσει την εγκυμοσύνη της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια της διεθνούς προώθησης της πολυαναμενόμενης συνέχειας του «Ο Διάβολος φοράει Prada».

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο PEOPLE, ήθελε η προσοχή να παραμείνει στην ταινία και να ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της τη στιγμή και με τον τρόπο που η ίδια επιθυμούσε.

Ωστόσο, οι εμφανίσεις της στις πρεμιέρες της ταινίας με την φουσκωμένη της κοιλιά, είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των social media. Χρήστες κάνανε λόγο για «ψεύτικη» κοιλιά και θεωρούσαν πως η εγκυμοσύνη της ήταν ένα σκηνοθετημένο κόλπο.

Η Αν Χάθαγουεϊ φρόντισε να διαψεύσει τις φήμες περί ψεύτικης εγκυμοσύνης, ανεβάζοντας ένα Tiktok, στο οποίο χαρακτηριστικά έγραφε «(Μπορεί να έχω» Ψεύτικα μαλλιά, όμως είναι αληθινή η κοιλιά».

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