Snapshot Η επίθεση οργανώθηκε από τη μητέρα, τη σύζυγο και έναν γιο του άνδρα, που χρησιμοποίησαν παραπλανητικά μηνύματα για να την παγιδεύσουν.

Η γυναίκα υπέστη σωματική βία, της έκοψαν τα μαλλιά, τη ψέκασαν με σπρέι πιπεριού, την έγδυσαν και της έριξαν αλάτι στα τραύματα.

Οι δράστες την εγκατέλειψαν τραυματισμένη σε αγροτική περιοχή μετά την επίθεση.

Η μητέρα, η σύζυγος και ένας γιος του άνδρα συνελήφθησαν, ενώ τρία ακόμα άτομα ερευνώνται για πιθανή συμμετοχή. Snapshot powered by AI

Θύμα μιας ιδιαίτερα βίαιης επίθεσης έπεσε μια 29χρονη γυναίκα στη Ρουμανία, η οποία διατηρούσε ερωτική σχέση με παντρεμένο άνδρα. Η γυναίκα έπεσε σε παγίδα που της έστησαν συγγενικά πρόσωπα του συντρόφου της, οι οποίοι την απήγαγαν, την υπέβαλαν σε βασανιστήρια και στη συνέχεια την εγκατέλειψαν τραυματισμένη σε αγροτική περιοχή.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 14 Νοεμβρίου στην πόλη Valea Râmnicului της Ρουμανίας, με τις λεπτομέρειες της επίθεσης να προκαλούν σοκ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας informat.ro, πίσω από την επίθεση φέρονται να βρίσκονται η μητέρα, η σύζυγος και ένας από τους γιους του άνδρα. Οι τρεις τους φέρεται να χρησιμοποίησαν παραπλανητικά μηνύματα, προσποιούμενοι ότι η 29χρονη συνομιλούσε με τον σύντροφό της, προκειμένου να την οδηγήσουν σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης.

Μόλις η γυναίκα έφτασε εκεί, δέχθηκε άγρια επίθεση. Οι δράστες φέρονται να την χτύπησαν, να της έκοψαν τα μαλλιά και να την ψέκασαν στο πρόσωπο με σπρέι πιπεριού, προτού την εξαναγκάσουν να μπει σε αυτοκίνητο.

Η βία, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 29χρονη μεταφέρθηκε σε χωράφι, όπου οι επιτιθέμενοι συνέχισαν να τη χτυπούν, την ανάγκασαν να βγάλει τα ρούχα της και έριξαν αλάτι πάνω στα τραύματά της, προκαλώντας της ακόμη μεγαλύτερο πόνο.

Αφού ολοκλήρωσαν την επίθεση, την εγκατέλειψαν αβοήθητη στο χωράφι και αποχώρησαν από το σημείο.

Για την υπόθεση οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας, της συζύγου και ενός από τους γιους του παντρεμένου άνδρα. Την ίδια ώρα, ακόμη τρία άτομα εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι ενδέχεται να συμμετείχαν στην επίθεση.