Snapshot Η Αναστασία Ντρόζντόβα, 28 ετών, δολοφονήθηκε στη Μόσχα από τον πρώην σύντροφό της, Ντμίτρι Ζαντβόρνιχ, με οκτώ μαχαιριές και κόψιμο λαιμού.

Η κοπέλα είχε καταφύγει στην Τουρκία για να αποφύγει τον πρώην της, ο οποίος είχε υποβάλει δήλωση εξαφάνισης πριν μάθει ότι επέστρεψε στη Μόσχα.

Ο δράστης ανέβασε στο Instagram μια φωτογραφία του άψυχου σώματός της με απειλητικό μήνυμα πριν αυτοκτονήσει σε σκοπευτικό κλαμπ.

Ο Ζαντβόρνιχ είχε ποινικό μητρώο και ήταν ειδικός στην αποτρίχωση με λέιζερ.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Ένα άγριο έγκλημα σημειώθηκε στη Μόσχα με θύμα ένα μοντέλο και δράστη τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος, αφού έκανε μία ανατριχιαστική ανάρτηση στο instagram της, στην συνέχεια αυτοκτόνησε.

Η Αναστασία Ντρόζντόβα, 28 ετών, μετά από συνεχείς χωρισμούς και επανασυνδέσεις με τον φίλος της, Ντμίτρι Ζαντβόρνιχ, 38 ετών, τον χώρισε οριστικά τον περασμένο Σεπτέμβριο και κατέφυγε στην Τουρκία πριν επιστρέψει στη Μόσχα, σύμφωνα με το ρωσικό κανάλι REN TV.

Μάλιστα, ο πρώην είχε υποβάλλει και δήλωση εξαφάνισής της για να την εντοπίσει, πριν συνειδητοποιήσει ότι είχε επιστρέψει στη Μόσχα.

Ο Ζαντβόρνιχ της έστησε ενέδρα στο ενοικιαζόμενο διαμέρισμά της το Σάββατο — τη μαχαίρωσε οκτώ φορές πριν της κόψει τον λαιμό, ανέφερε το REN.

Η συνέχεια ήταν διαστροφική, καθώς πήρε το τηλέφωνο της για να ανεβάσει μια φωτογραφία του άψυχου σώματός της στα Instagram Stories της, μαζί με ένα μήνυμα για να το δουν οι ακόλουθοί της.

«Κορόιδεψες το λάθος άτομο και πλήρωσες το τίμημα. Αντίο», έγραψε ο Ζαντβόρνιχ, ειδικός στην αποτρίχωση με λέιζερ και ποινικό μητρώο.

Στη συνέχεια, ο Ζαντβόρνιχ πήγε σε ένα σκοπευτικό κλαμπ περίπου οκτώ μίλια από το σπίτι όπου αυτοπυροβολήθηκε. Αργότερα πέθανε σε νοσοκομείο.

Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης