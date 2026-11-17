Snapshot Ένα ρωσικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου An12 συνετρίβη στην περιφέρεια Κεμέροβο της νοτιοδυτικής Σιβηρίας.

Οι 19 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος σκοτώθηκαν όλοι.

Η συντριβή πιθανότατα οφείλεται σε μηχανική βλάβη.

Μια επιτροπή των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

Το αεροπορικό δυστύχημα συνέβη σε ακατοίκητη περιοχή κοντά στο χωριό Γιαγκούνοβο. Snapshot powered by AI

Ρωσικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα στη νοτιοδυτική Σιβηρία, προκαλώντας τον θάνατο των 19 ανθρώπων που επέβαιναν σε αυτό, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

"Στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου An-12 συνετρίβη στην περιφέρεια Κεμέροβο ενώ εκτελούσε προγραμματισμένη πτήση. Το αεροσκάφος έπεσε σε ακατοίκητη περιοχή. Σε αυτό επέβαιναν 19 άνθρωποι, όλοι τους σκοτώθηκαν", σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου την οποία επικαλείται το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Πιθανολογείται πως η συντριβή του αεροσκάφους οφείλεται σε μηχανική βλάβη. "Επιτροπή των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων βρίσκεται στο σημείο για να διαλευκάνει τις συνθήκες του δυστυχήματος", διευκρίνισε το υπουργείο σύμφωνα με το πρακτορείο RIA Novosti.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κεμέροβο, ο Ιλιά Σερεντιούκ, δημοσίευσε στο Telegram ένα βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος στο οποίο διακρίνονται ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, και πυροσβέστες να σβήνουν τη φωτιά. Το αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο χωριό Γιαγκούνοβο.

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