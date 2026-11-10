Ρωσίδα πρώην «κατάσκοπος του σεξ» αποκαλύπτει τα ερωτικά τεχνάσματα για να αποσπάσει πληροφορίες

Η Αλία Ρόζα, πρώην Ρωσίδα «κατάσκοπος του σεξ», σήμερα δραστηριοποιείται ως σύμβουλος ενδυνάμωσης γυναικών

Δημήτρης Δρίζος

Ρωσίδα πρώην «κατάσκοπος του σεξ» αποκαλύπτει τα ερωτικά τεχνάσματα για να αποσπάσει πληροφορίες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Αλία Ρόζα, πρώην Ρωσίδα μυστική πράκτορας, χρησιμοποιούσε την τακτική της επτά επαναλαμβανόμενων συναντήσεων για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των στόχων της πριν εφαρμόσει τεχνικές αποπλάνησης.
  • Οι μέθοδοι της περιλάμβαναν ψυχολογική χειραγώγηση, υπερβολικές εκδηλώσεις αγάπης, ψεύτικες ιστορίες αδυναμίας και εκμετάλλευση προσωπικών αναμνήσεων των ανδρών.
  • Η Ρόζα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις μυστικές υπηρεσίες λόγω προδοσίας από διεφθαρμένο διοικητή και απειλών κατά της ζωής της.
  • Μετά την αποχώρησή της από τη μυστική υπηρεσία, μετακόμισε στο Λονδίνο και ξεκίνησε καριέρα στον χώρο της μόδας, δουλεύοντας για γνωστούς εκδοτικούς ομίλους.
  • Σήμερα δραστηριοποιείται ως σύμβουλος ενδυνάμωσης γυναικών και influencer με μεγάλη διαδικτυακή παρουσία.
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Μια πρώην μυστική πράκτορας υποστηρίζει ότι η εξοικείωση αποτελεί το κλειδί για την απόσπαση πληροφοριών από τους στόχους της.

Η Αλία Ρόζα, πρώην Ρωσίδα «κατάσκοπος του σεξ» που σήμερα δραστηριοποιείται ως σύμβουλος ενδυνάμωσης γυναικών, αποκαλύπτει ότι συναντούσε τους άνδρες ακριβώς επτά φορές προτού ενεργοποιήσει τις πραγματικές τεχνικές αποπλάνησης.

Η 41χρονη υποστηρίζει ότι οι κατάσκοποι που αναλάμβαναν να διεισδύσουν σε κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων και διακίνησης ναρκωτικών ακολουθούσαν την ίδια τακτική, προκειμένου να αποσπάσουν πληροφορίες.

Γεννημένη σε μια επιφανή στρατιωτική οικογένεια Καζακικής και Ταταρικής καταγωγής, στην πρώην Σοβιετική Ένωση, η Ρόζα εκπαιδεύτηκε εκτενώς στις πολεμικές τέχνες, την ψυχολογική χειραγώγηση και τις τεχνικές αποπλάνησης.

«Πρέπει να χειραγωγήσουν τον στόχο, τα συναισθήματα, τα αισθήματά του ή οτιδήποτε άλλο μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Θα κάνουν ό,τι χρειαστεί», δήλωσε στη New York Post η Ρόζα, η οποία αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Ακαδημία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ρωσίας και υποβλήθηκε σε αντίστοιχου τύπου εκπαίδευση πληροφοριών με εκείνη του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Πρώτα εμφανίζεσαι στη ζωή του άλλου επτά φορές, για την ακρίβεια, προτού επιχειρήσεις να έρθεις σε επαφή μαζί του. Μπορεί να εμφανιστείς στην καφετέρια που συχνάζει, στο γυμναστήριό του ή απλώς να κάνεις συνεχώς like στις αναρτήσεις του. Όταν τελικά συναντηθείτε, ο εγκέφαλός του ήδη σε εμπιστεύεται».

Η Ρόζα εξήγησε ότι η διαδικασία «ξεκινά με υπερβολικές εκδηλώσεις αγάπης και ενδιαφέροντος», καθώς και με «μηνύματα γεμάτα κομπλιμέντα, selfies και φωτογραφίες με μπικίνι».

«Προσποιούνται ότι είναι αδύναμες ή μόνες: “Οι γονείς μου σκοτώθηκαν, είμαι φοιτήτρια, δεν έχω χρήματα”. Αυτό ενεργοποιεί το ένστικτο του ήρωα. Κάθε άνδρας θέλει να αισθάνεται ότι είναι εκείνος που θα σώσει μια γυναίκα», ανέφερε.

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Σε εκείνο το σημείο, χρησιμοποιούσε την αποκαλούμενη «τεχνική του γάλακτος», προσποιούμενη ότι είχε κάποια κοινή γνωριμία με τον στόχο της, ενώ στην πραγματικότητα «όλα ήταν κατασκευασμένα».

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή Shawn Ryan Show, η Ρόζα αποκάλυψε ότι φρόντιζε να αξιοποιεί ακόμη και τις πιο προσωπικές ερωτικές αναμνήσεις ενός άνδρα εναντίον του.

«Εκείνη φορούσε συγκεκριμένες λευκές κάλτσες, κοντές φούστες, είχε πλεξούδες και όλα τα σχετικά. Έτσι, όταν συναντούσα εκείνον τον άνδρα, φρόντιζα να έχω ακριβώς την ίδια εμφάνιση. Όταν ο συνεργάτης μου με σύστησε στον Βλαντίμιρ (όχι τον Πούτιν), η εικόνα αυτή υπήρχε ήδη στο μυαλό του. Αναρωτιόταν: “Κι αν μοιάζει ακριβώς με εκείνο το κορίτσι;”», εξήγησε.

«Κι αν υπάρχει πιθανότητα να με αγαπήσει πραγματικά και να μου μείνει πιστή; Αν θέλεις έναν συγκεκριμένο άνδρα και θέλεις να τον αποπλανήσεις, γνωρίζοντας ακριβώς ότι είναι ο στόχος σου, ιδανικά θα πρέπει να τοποθετήσεις τη φωτογραφία του στον καθρέφτη, στον τοίχο ή κάπου αλλού, ώστε να μπορείς να τον βλέπεις και, όταν βιώνεις έναν οργασμό, να κοιτάζεις την εικόνα του και, ακόμη καλύτερα, να λες το όνομά του.Έτσι δημιουργείς μια γέφυρα ανάμεσα σε αυτή την εικόνα και τον εγκέφαλό σου».

Η ίδια υποστηρίζει ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την καριέρα της στις μυστικές υπηρεσίες όταν αποκαλύφθηκε η κάλυψή της κατά τη διάρκεια μυστικής επιχείρησης εναντίον ρωσικής συμμορίας διακίνησης ναρκωτικών.

Όπως ισχυρίζεται, ένας διεφθαρμένος διοικητής πρόδωσε την ταυτότητά της, με αποτέλεσμα να δεχθεί απειλές κατά της ζωής της και να αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη χώρα.

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Στη συνέχεια, η Ρόζα επαναπροσδιόρισε την επαγγελματική της πορεία, μετατρέποντας τον εαυτό της σε σύμβουλο ενδυνάμωσης γυναικών, ομιλήτρια και influencer στον χώρο της μόδας, με περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακολούθους στο Instagram.

«Όταν μετακόμισα στο Λονδίνο, στα 30 μου, ήταν η πρώτη φορά που σκέφτηκα: “Εντάξει, επιτέλους μπορώ να κάνω κάτι για τον εαυτό μου”. Το όνειρό μου ήταν να εργαστώ στον χώρο της μόδας», πρόσθεσε.

«Απέκτησα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και ξεκίνησα να εργάζομαι στη μόδα. Ήμουν πολύ ευτυχισμένη, καθώς δούλευα για έναν πραγματικά μεγάλο εκδοτικό όμιλο, όπως η Condé Nast στη Βρετανία, για τα περιοδικά Vogue, Tatler και Vanity Fair».

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