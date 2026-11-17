Snapshot Ο 16χρονος ποδοσφαιριστής Άβελ Νούνιεζ της Ezeiza FC πέθανε μετά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι σε αγώνα με την Deportivo Muñiz.

Ο Νούνιεζ δέχθηκε κλωτσιά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας, που προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Παρά την χειρουργική επέμβαση, η ζωή του νεαρού παίκτη δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Ο θάνατός του προκάλεσε βαθύ πένθος στην οικογένειά του, στους συμπαίκτες του, στον σύλλογο και στην αργεντίνικη ποδοσφαιρική κοινότητα. Snapshot powered by AI

Στο πένθος βυθίστηκε το αργεντίνικο ποδόσφαιρο μετά τον θάνατο ενός 16χρονου παίκτη, ο οποίος τραυματίστηκε όταν συγκρούστηκε με αντίπαλό του σε μία σκληρή φάση διεκδίκησης της μπάλας.

Ο Άβελ Νούνιεζ, της Ezeiza FC, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε, μετά από το χτύπημα στο κεφάλι που δέχθηκε από το πόδι του αντιπάλου του, κατά τη διάρκεια αγώνα κόντρα στην Deportivo Muñiz.

Παρά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, η ζωή του δεν μπόρεσε να σωθεί. Οι διασώστες επιβεβαίωσαν ότι είχε υποστεί κάταγμα κρανίου και εσωτερική αιμορραγία όταν έφτασε στο νοσοκομείο.

El futbolista juvenil Abel Núñez, de 16 años y jugador del FC Ezeiza, falleció tras sufrir un fuerte pelotazo en la cabeza durante un partido contra Deportivo Muñiz en Argentina. El joven fue hospitalizado debido a la gravedad de las lesiones, pero no logró recuperarse, provocando conmoción y luto en el fútbol argentino. — El Diario de Guadalajara (@DiariodeGDL) November 17, 2026

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