Snapshot Δέκα παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και εννέα παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας καταγράφηκαν από τουρκικά F-16 και UAV στο Αιγαίο.

Στο Αιγαίο επιχειρούσαν συνολικά εννέα τουρκικά αεροσκάφη, τέσσερα μαχητικά F-16 (σε δύο σχηματισμούς) και πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Δύο τουρκικά F-16 ήταν οπλισμένα και σημειώθηκε μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη επιφυλακής.

Από τις παραβιάσεις, έξι έγιναν από F-16 και τέσσερις από UAV, ενώ οι παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας ήταν δύο από μαχητικά και επτά από UAV.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τη συνήθη πρακτική του ΓΕΕΘΑ. Snapshot powered by AI

Δέκα παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και εννέα παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών καταγράφηκαν σήμερα από τουρκικά μαχητικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ σημειώθηκε και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, στο Βορειοανατολικό, το Κεντρικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο δραστηριοποιήθηκαν συνολικά εννέα τουρκικά αεροσκάφη: τέσσερα F-16, σε δύο σχηματισμούς των δύο, και πέντε UAV.

Τα δύο τουρκικά μαχητικά ήταν οπλισμένα και σε μια περίπτωση, όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, σημειώθηκε εμπλοκή με ελληνικά αεροσκάφη επιφυλακής.

Από τις δέκα παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, οι έξι έγιναν από τα F-16 και οι τέσσερις από τα UAV. Παράλληλα, καταγράφηκαν εννέα παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, δύο από τα μαχητικά και επτά από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική, σύμφωνβα με το ΓΕΕΘΑ.

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