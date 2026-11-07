Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο με έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Νέα περιστατικά τουρκικών παραβάσεων και παραβιάσεων καταγράφηκαν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026 στο FIR Αθηνών και τον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο, με την παρουσία έξι μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα έξι τουρκικά UAV προχώρησαν συνολικά σε οκτώ παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική.