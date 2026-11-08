Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο με 4 UAV

Τέσσερα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) προχώρησαν σε τέσσερις παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.) στο FIR Αθηνών και σε τέσσερις παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (Ε.Ε.Χ.), την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026.

Τα τουρκικά UAV κινήθηκαν στο βορειοανατολικό και κεντρικό Αιγαίο, ενώ δεν καταγράφηκε παρουσία σχηματισμών αεροσκαφών ή οπλισμένων αεροσκαφών.

Από τα περιστατικά δεν προέκυψαν εμπλοκές.

Τα τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.