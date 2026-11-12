Νέα πρόκληση της Τουρκίας στο Αιγαίο: Εικονική αερομαχία με οπλισμένα F-16 και 7 παραβιάσεις

Snapshot Η Τουρκία προχώρησε σε νέες προκλήσεις στο βορειοανατολικό Αιγαίο με τρία αεροσκάφη να παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο και τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας.

Ένα σχηματισμός οπλισμένων F-16 και ένα μεμονωμένο CN-235 πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις κανόνων και 7 παραβιάσεις εναέριου χώρου στο FIR Αθηνών.

Ένα από τα οπλισμένα F-16 και το CN-235 προέβησαν σε παραβάσεις, ενώ όλες οι παραβιάσεις στο FIR έγιναν από το CN-235.

Καταγράφηκε μία εικονική αερομαχία που κατέληξε σε εμπλοκή μεταξύ των αεροσκαφών. Snapshot powered by AI

Σε νέες προκλήσεις προχώρησε σήμερα η Τουρκία σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις πάνω από το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Συνολικά τρία τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου ενώ σημειώθηκε και μία εικονική αερομαχία.

Συγκεκριμένα, ένας σχηματισμός από οπλισμένα τουρκικά F-16 καθώς επίσης και ένα μεμονωμένο CN-235 προχώρησαν σε συνολικά 2 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και σε 7 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου FIR. Σημειώνεται ότι, 1 από τα οπλισμένα F-16 προχώρησε σε παράβαση όπως επίσης και το CN-235 ενώ όλες οι παραβιάσεις του FIR σημειώθηκαν όλες από το CN-235.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημειώθηκε μία εικονική αερομαχία που κατέληξε σε εμπλοκή.

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