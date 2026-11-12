Μήνυμα Δένδια από την Κρήτη: Τα drones στο πεδίο και ο στόχος των 150.000 εφέδρων

Snapshot Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησε την άσκηση «ΜΙΝΩΑΣ-26» της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας στην Κρήτη, που ενσωματώνει έφεδρους και εθνοφύλακες στον αμυντικό σχεδιασμό.

Τα νέα τεχνολογικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των drones, έχουν ενσωματωθεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και βελτιώνουν την επιτήρηση και τις επιχειρήσεις χωρίς άμεση έκθεση του προσωπικού.

Η αξιοποίηση των μη επανδρωμένων συστημάτων αλλάζει τον τρόπο ελέγχου και επέμβασης στον στρατιωτικό τομέα.

Υλοποιείται το στρατηγικό σχέδιο για την αναβάθμιση της εφεδρείας με στόχο τη δημιουργία 150.000 εκπαιδευμένων εφέδρων ως βασικό στοιχείο της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Snapshot powered by AI

Στην Κρήτη επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον της στρατιωτικής ηγεσίας, με τον Νίκο Δένδια να παρακολουθεί από κοντά την Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) με την κωδική ονομασία «ΜΙΝΩΑΣ-26». Τις επιχειρήσεις έφερε εις πέρας η 5η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία. Το σενάριο προέβλεπε ευρεία κινητοποίηση δυνάμεων, εντάσσοντας πλήρως στον αμυντικό σχεδιασμό τους έφεδρους αλλά και τους εθνοφύλακες της περιοχής.

Οι τακτικές κινήσεις κατά τη διάρκεια της άσκησης έδειξαν ότι τα διδάγματα των σύγχρονων συγκρούσεων αφομοιώνονται πρακτικά στο στράτευμα. Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, η δοκιμή τεχνολογικά προηγμένων συστημάτων μπήκε σε πρώτο πλάνο κατά την εκτέλεση των γυμνασίων.

«Είχα τη χαρά να διαπιστώσω ότι έχουν ενσωματωθεί τα νέα διδάγματα στις Ένοπλες Δυνάμεις, με τη χρήση όχι μόνον τεχνολογικά προηγμένων συστημάτων, αλλά και Μη Επανδρωμένων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας μετά το πέρας της άσκησης. Η αξιοποίηση των drones αλλάζει τον τρόπο ελέγχου και επέμβασης. Δημιουργεί νέα δεδομένα στην επιτήρηση χωρίς να εκτίθεται άμεσα το ανθρώπινο δυναμικό, περνώντας τη θεωρία στη δοκιμασμένη πράξη.

Ο στόχος των 150.000 εφέδρων

Την ίδια ώρα, μεγάλο βάρος πέφτει στην αναβάθμιση των εφεδρικών δυνάμεων. Το στρατηγικό σχέδιο για τη σαρωτική μεταρρύθμιση του θεσμού της εφεδρείας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όπως επιβεβαίωσε η πολιτική ηγεσία μέσα από το πεδίο της Κρήτης.

Ο Νίκος Δένδιας ξεκαθάρισε ότι προχωρά η υλοποίηση του συγκεκριμένου στόχου για τη δημιουργία μιας ισχυρής δεξαμενής που θα αγγίζει τους 150.000 εκπαιδευμένους έφεδρους. Αυτή η ενεργός εφεδρεία αποτελεί πλέον τον πυρήνα του νέου αμυντικού σχεδιασμού για την εξασφάλιση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας.

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