Νέα τουρκική πρόκληση στην Αττάλεια: Έβγαλαν τα ακουστικά την ώρα που μιλούσε ο Χριστοδουλίδης

Snapshot Η τουρκική αντιπροσωπεία αφαίρεσε τα ακουστικά μετάφρασης κατά την ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στην Αττάλεια, αρνούμενη να ακούσει την τοποθέτησή του.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε την ανάγκη για άμεση επιτάχυνση της μείωσης εκπομπών, μετάβαση από ορυκτά καύσιμα και επαρκή χρηματοδότηση για δίκαιη ενεργειακή μετάβαση.

Η Κύπρος δίνει έμφαση στην προσαρμογή και ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική κρίση, λόγω των άμεσων επιπτώσεων που βιώνει ως νησιωτικό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο.

Προωθείται η περιφερειακή συνεργασία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρωτοβουλίες όπως ο Περιφερειακός Σταθμός Αεροπυρόσβεσης στην Κύπρο, που λειτουργεί σε συνεργασία με την Ιορδανία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Πρόεδρος της Κύπρου κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ξεπεράσει τις διαιρέσεις και να επικεντρωθεί σε ουσιαστικές δράσεις για την κλιματική κρίση, απορρίπτοντας τις διπλωματικές προκλήσεις της Τουρκίας. Snapshot powered by AI

Λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα της 11ης Νοεμβρίου, η αίθουσα της Ολομέλειας στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα (COP31) στην Αττάλεια μετατράπηκε σε πεδίο εξάσκησης της τουρκικής προκλητικότητας κατά της Κύπρου. Όταν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανέβηκε στο βήμα για την προγραμματισμένη ομιλία του, τα μέλη της τουρκικής διπλωματικής αποστολής προχώρησαν σε μια άκρως προσβλητική κίνηση. Επιδεικτικά και απολύτως συντονισμένα, αφαίρεσαν τα ακουστικά της μετάφρασης, αρνούμενοι να ακούσουν την τοποθέτηση του αρχηγού κράτους. Μέσα στην αίθουσα βρισκόταν και η αντιπροσωπεία του Αζερμπαϊτζάν, η οποία παρακολούθησε το σκηνικό χωρίς καμία αντίδραση.

Η συγκεκριμένη μεθόδευση μέσα στο ίδιο το «σπίτι» της Τουρκίας δεν αποτέλεσε μεμονωμένο γεγονός, αλλά το δεύτερο χτύπημα μιας ξεκάθαρης προσπάθειας απαξίωσης του Κύπριου Προέδρου. Νωρίτερα, είχε καταγραφεί ένα εξόφθαλμο διπλωματικό ατόπημα από τον ίδιο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος, προκειμένου να αποφύγει την επίσημη υποδοχή και την καθιερωμένη χειραψία με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, επέλεξε να αποχωρήσει επιδεικτικά από τον χώρο λίγο πριν την άφιξή του. Την υποδοχή του Κύπριου ηγέτη ανέλαβε τελικά ένας χαμηλόβαθμος Τούρκος αξιωματούχος, δίνοντας τον τόνο για αυτό που θα ακολουθούσε μέσα στην αίθουσα.

Η απάντηση της Λευκωσίας στο βήμα

Κι όμως, ο Νίκος Χριστοδουλίδης αγνόησε τα τουρκικά τερτίπια, εστιάζοντας στην ουσία της παρουσίας του. Στην ομιλία του έστειλε το ηχηρό μήνυμα ότι η κλιματική κρίση απαιτεί πολιτική ηγεσία και συλλογική ευθύνη, υπογραμμίζοντας με σαφήνεια πως οι διεθνείς προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα δεν επαρκούν στο ελάχιστο για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων.

Ζήτησε την άμεση επιτάχυνση της μείωσης των εκπομπών, την προώθηση της μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα, τον τριπλασιασμό της δυναμικότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τον διπλασιασμό των βελτιώσεων στην ενεργειακή αποδοτικότητα έως το 2030.

Η Λευκωσία γνωρίζει από πρώτο χέρι τον αντίκτυπο της αποσταθεροποίησης του κλίματος. Η λειψυδρία, οι ακραίες θερμοκρασίες, η ραγδαία ερημοποίηση και οι καταστροφικές πυρκαγιές είναι ήδη κομμάτι της σκληρής καθημερινότητας για ένα νησιωτικό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο. Την ίδια ώρα, η προσαρμογή και η ανθεκτικότητα αποτελούν αδιαπραγμάτευτες εθνικές προτεραιότητες για την Κύπρο. Όπως υπενθύμισε ο Πρόεδρος, κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του έτους δόθηκε τεράστια έμφαση στην εφαρμογή των κοινών ευρωπαϊκών δεσμεύσεων.

Περιφερειακές συμμαχίες και κοινές δράσεις

Η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών μπορεί να αποτελέσει τη βάση για βαθύτερες γεωπολιτικές συνεργασίες. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέδειξε την ευκαιρία για σύμπραξη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, ειδικά στους κρίσιμους τομείς της διαχείρισης υδάτων και της πολιτικής προστασίας. Στο βήμα της COP31 παρουσιάστηκε εκτενώς η πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, όπου συμμετέχουν δέκα χώρες της περιοχής και πάνω από 200 επιστημονικοί εμπειρογνώμονες.

Ως απτό παράδειγμα αυτής της διακρατικής συνέργειας, ο Πρόεδρος έφερε τον Περιφερειακό Σταθμό Αεροπυρόσβεσης στην Κύπρο, ο οποίος δημιουργήθηκε νωρίτερα φέτος έπειτα από κοινή στρατηγική πρωτοβουλία με την Ιορδανία. Ο σταθμός συνδέει τους ευρωπαϊκούς πόρους με τις δυνατότητες της ευρύτερης περιοχής.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ξεκαθάρισε πως η επιτυχία της διάσκεψης θα κριθεί αποκλειστικά από την αποτελεσματικότητα των δράσεων στο πεδίο. «Η κλιματική κρίση δεν γνωρίζει σύνορα. Η απάντησή μας δεν πρέπει να γνωρίζει διαιρέσεις», ήταν η χαρακτηριστική του αποστροφή, δίνοντας την καλύτερη δυνατή απάντηση στα κακόγουστα διπλωματικά σόου της τουρκικής πλευράς.

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