«Διπλωματικό unfair» Ερντογάν: Αποχώρησε για να μην υποδεχθεί τον Νίκο Χριστοδουλίδη στην Αττάλεια

Ο Αντόνιο Γκουτέρες και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα στην Αττάλεια. 11 Νοεμβρίου 2026

Snapshot Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποχώρησε κατά την άφιξη του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στην Αττάλεια, αφήνοντας τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ να τον υποδεχθεί μόνος.

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε όλους τους άλλους ηγέτες δια χειραψίας μπροστά στις κάμερες, εκτός από τον Κύπριο πρόεδρο.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η κίνηση αυτή θεωρείται ένδειξη περιφρόνησης προς τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Τούρκος πρόεδρος χαιρέτησε μόνος του τον ηγέτη των κατεχομένων, Τουφάν Ερχιουρμάν, χωρίς την παρουσία του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ. Snapshot powered by AI

Παρατράγουδα προκάλεσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος υποδέχθηκε όλους τους ηγέτες στην Αττάλεια για τις εργασίες της συνόδου COP31 των Ηνωμένων Εθνών πλην του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ο Ερντογάν βρισκόταν στο πλευρό του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες και υποδεχόταν μπροστά στις κάμερες όλους τους ηγέτες δια χειραψίας. Ωστόσο την ώρα που εμφανίστηκε ο Νίκος Χριστοδουλίδης ο Ταγίπ Ερντογάν είχε γίνει καπνός από το σημείο και άφησε τον γενικό γραμματέα μόνο του να χαιρετήσει τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, που επικαλείται η κυπριακή εφημερίδα «Φιλελεύθερος» η κίνηση αυτή αποτελεί «ένδειξη περιφρόνησης προς τα Ηνωμένα Έθνη». Ο Τούρκος πρόεδρος προφανώς δεν ήθελε να βρεθεί στο ίδιο πλάνο με τον Κύπριο ηγέτη και να τον χαιρετήσει. Ωστόσο ο Ερντογάν επέλεξε να περιμένει και να χαιρετήσει τον ηγέτη των κατεχομένων, Τουφάν Ερχιουρμάν, τον οποίο υποδέχθηκε μόνος χωρίς τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ.

Μάλιστα στην ομαδική φωτογραφία με τους ηγέτες αργότερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Αντόνιο Γκουτέρες βρίσκονταν στο κέντρο ως οικοδεσπότες. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε τοποθετηθεί στην άκρη δεξιά και δεν βρισκόταν στο ίδιο πλάνο για τους φωτογράφους με τον Ταγίπ Ερντογάν.