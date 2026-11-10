Στην COP31 η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεγκ: «Πρέπει να δράσουμε για να προστατεύσουμε εμάς»

Snapshot Η COP31 για την Κλιματική Αλλαγή διεξάγεται στην Αττάλεια της Τουρκίας από 9 έως 20 Νοεμβρίου 2026.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ τόνισε ότι η κλιματική αλλαγή απειλεί τη ζωή και απαιτεί άμεση δράση για την προστασία ανθρώπων και πλανήτη.

Η ακτιβίστρια υπογράμμισε ότι οι παγκόσμιες συσκέψεις δεν αρκούν από μόνες τους για να αποτρέψουν φυσικές καταστροφές.

Η συμμετοχή της Τούνμπεργκ στην COP31 είναι η πρώτη μετά το 2021, και θα εκφωνήσει ομιλία για τις ριζικές αλλαγές που απαιτούνται.

Το 2024, η Τούνμπεργκ είχε κατηγορήσει το Αζερμπαϊτζάν για εκμετάλλευση της COP29 για εξωραϊσμό των εγκλημάτων του. Snapshot powered by AI

Η γνωστή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ τόνισε για άλλη μια φορά, στο περιθώριο της διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, την ανάγκη τα κράτη του κόσμου να προστατεύουν τους ανθρώπους και τον πλανήτη μας, αντί να βάλουν σε προτεραιότητα τα κέρδη τους και την εξουσία.

Η φετινή διάσκεψη, γνωστή και ως COP31, πραγματοποιείται στην Αττάλεια της Τουρκίας, από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου 2026, και λαμβάνει χώρα έπειτα από ένα έτος που σημαδεύτηκε από ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών και ακραία καιρικά φαινόμενα που προκλήθηκαν από την κλιματική αλλαγή.

Κατά την άφιξή της στην Αττάλεια, η 23χρονη ακτιβίστρια στάθηκε σε μια ουρά στη μεγαλύτερη σύνοδο κορυφής στον κόσμο για την υπερθέρμανση του πλανήτη, και δήλωσε ότι η κλιματική αλλαγή «απειλεί τα πάντα».

«Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Όλα όσα αποφασίζονται και συζητιούνται σε τέτοιου είδους συσκέψεις μπορούν να αποτελέσουν ζήτημα ζωής και θανάτου για αμέτρητους ανθρώπους. Έχουν υπάρξει 30 τέτοιες συσκέψεις και η φετινή μπορεί να μην κάνει καμία διαφορά, όπως οι προηγούμενες, αλλά και πάλι πρέπει να δράσουμε για να προστατεύσουμε εμάς, να αποτρέψουμε όσες φυσικές καταστροφές μπορούμε και να σώσουμε όσες ζωές μπορούμε. Πρέπει, παράλληλα, να αναγνωρίσουμε ότι αυτές οι συσκέψεις δεν είναι αρκετές από μόνες τους για να αποτρέψουμε φυσικές καταστροφές. Όλα και όλοι όσοι αγαπάμε κινδυνεύουν», είπε η Τούνμπεργκ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Η συμμετοχή της Τούνμπεργκ στη φετινή σύνοδο κορυφής για το κλίμα αποτελεί την πρώτη της εμφάνιση από τις συνομιλίες του 2021 στη Γλασκώβη της Σκωτίας, όπου είχε χαρακτηρίσει τις υποσχέσεις των παγκόσμιων ηγετών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ως «αερολογίες».

Το 2024, η Τούνμπεργκ συμμετείχε σε διαδήλωση στη Τζόρτζια των ΗΠΑ κατά του Αζερμπαϊτζάν, το οποίο φιλοξενούσε την COP 29. Η Τούνμπεργκ είχε τότε κατηγορήσει το Αζερμπαϊτζάν ότι χρησιμοποιούσε τη σύνοδο κορυφής για να «εξωραΐσει τα εγκλήματά του».

Στην φετινή διάσκεψη, η Τούνμπεργκ θα εκφωνήσει ομιλία, όπου αναμένεται να αναφερθεί στις ριζικές αλλαγές που πρέπει να συμβούν σε όλο τον κόσμο για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή.