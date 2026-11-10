Ερντογάν για Μικρασιατική Καταστροφή: «Πριν 103 χρόνια νικήσαμε τους εισβολείς»

Snapshot Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν χαρακτήρισε τη Μικρασιατική Καταστροφή ως νίκη των τουρκικών στρατευμάτων κατά των εισβολέων πριν από 103 χρόνια.

Σε εκδήλωση για την 88η επέτειο θανάτου του Κεμάλ Ατατούρκ, ο Ερντογάν επαίνεσε το έργο και τις υπηρεσίες που έχουν αναβαθμίσει την Τουρκία σε πολλούς τομείς.

Αποκάλεσε τον Κεμάλ Ατατούρκ ήρωα πολεμιστή και τόνισε τη συμβολή της Τουρκίας στην παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα.

Υπογράμμισε την πρόοδο στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την ενίσχυση της ειρήνης και ασφάλειας εντός και εκτός των συνόρων της χώρας.

Εξέφρασε τη βούληση για συνέχιση της ανάπτυξης και την προώθηση της Τουρκίας σε επίπεδο σύγχρονων πολιτισμών με στόχο τον «Αιώνα της Τουρκίας». Snapshot powered by AI

Στην νίκη των τουρκικών έναντι των ελληνικών στρατευμάτων, τη Μικρασιατική Καταστροφή και τη Συνθήκη της Λωζάνης αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έκανε λόγο για «νίκη» επί των εισβολέων.

«Όπως πριν από 103 χρόνια αποτρέψαμε τα βρώμικα παιχνίδια με την πίστη μας, τις πεποιθήσεις μας και με όλη μας την ψυχή, παρά τη φτώχεια και τις προκλήσεις, και νικήσαμε τους εισβολείς που απειλούσαν την ύπαρξή μας, έτσι και σήμερα χτίζουμε το μέλλον μας με την ίδια βούληση και αποφασιστικότητα» είπε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Στην ομιλία του σε τελετή μνήμης που διοργάνωσε το Ανώτατο Συμβούλιο Πολιτισμού, Γλώσσας και Ιστορίας του Ατατούρκ για την 88η επέτειο από τον θάνατο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ ο Ερντογάν δήλωσε: «Με τα έργα, τις υπηρεσίες και τα προγράμματα που έχουμε υλοποιήσει σε πολλούς τομείς, όπως η άμυνα, η παραγωγή, η εξωτερική πολιτική, η υγεία, η δικαιοσύνη, η εκπαίδευση και οι μεταφορές, έχουμε φέρει την Τουρκία στα επίπεδα που της αξίζουν».Επιπλέον αποκάλεσε ήρωα πολεμιστή τον Κεμάλ Ατατούρκ.

Ο Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του σε τελετή για τον Κεμάλ Ατατούρκ. 10 Νοεμβρίου 2026 Προεδρία της Τουρκίας

«Έχουμε εξασφαλίσει ότι ο λαός μας ζει σε μια αξιοσέβαστη, σεβαστή και αποτελεσματική Τουρκία, η οποία συμβάλλει ενεργά στην παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα, και την οποία ο Γαζής (σ.σ. ο ήρωας πολεμιστής στη Μέση Ανατολή) είχε ονειρευτεί επίσης. Θα ήθελα να γίνει γνωστό ότι, ακριβώς όπως αποτρέψαμε τα βρώμικα παιχνίδια με την πίστη, το πνεύμα μας και με όλη μας την ψυχή, παρά τη φτώχεια και τις προκλήσεις, και νικήσαμε τους εισβολείς που απειλούσαν την ύπαρξή μας πριν από 103 χρόνια, έτσι και σήμερα χτίζουμε το μέλλον μας με την ίδια βούληση και αποφασιστικότητα. Προχωράμε με σταθερά βήματα προς τους στόχους μας για τον «Αιώνα της Τουρκίας» και, με αυτόν τον τρόπο, θα ανυψώσουμε την Τουρκία πάνω από το επίπεδο των σύγχρονων πολιτισμών».

Και συνέχισε: «Δόξα στον Αλλάχ, πραγματοποιούμε μεγάλες προόδους σε όλους τους τομείς. Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στην πλήρη επίλυση του ζητήματος της τρομοκρατίας, το οποίο αποτελούσε δεσμό στα πόδια της Τουρκίας για σχεδόν μισό αιώνα. Ενισχύουμε την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα όχι μόνο εντός των συνόρων μας, αλλά και πέρα από αυτά. Εδραιώνουμε περαιτέρω το εσωτερικό μας μέτωπο, το οχυρό μας, με νέες κινήσεις».

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