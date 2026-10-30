Οι κούφιες απειλές του Ερντογάν, γιατί του γύρισε την πλάτη ο Αλίεφ, δυνατό μήνυμα Κυριάκου στον ΟΗΕ

Έχω αναχωρήσει για long weekend στο Longyearbyen. Από την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησε η πιο ωραία εποχή του χρόνου. Ο ήλιος εξαφανίζεται και εμφανίζεται ξανά προς το τέλος Φεβρουαρίου.

Μαζί μου έχω τα κατάλληλα όπλα καθώς στον τόπο κυκλοφορούν ακόμα πολικές αρκούδες, αλλά τις κακομοίρες δεν τις βλέπω ν’ αντέχουν πολύ. To Longyearbyen είναι η βορειότερη πόλη του κόσμου που έχει πάνω από χίλιους κατοίκους, απέχει μόλις 1300 χλμ από τον Βόρειο Πόλο, η μεγαλύτερη πόλη του αρχιπελάγους Σβάλμπαρντ της Νορβηγίας και δυστυχώς, η ταχύτερα θερμαινόμενη κατοικημένη περιοχή στον πλανήτη.

Η άνοδος της θερμοκρασίας οδήγησε σε οξείδωση ορυκτών, καθιστώντας προσωρινά το τρεχούμενο νερό της πόλης μη πόσιμο, λόγω μόλυνσης από βαρέα μέταλλα. Ελπίζω τουλάχιστον να μην κινδυνεύσει η Παγκόσμια Τράπεζα Σπόρων, ότι πιο πολύτιμο έχετε εσείς οι άνθρωποι. Όσο μείνω εδώ, εκτός απ’ τον παγωμένο αέρα

θ’ απολαύσω και το βόρειο Σέλας.

Απειλές

Από το Longyearbyen η ματιά μου έπεσε πάνω στον υπερφίαλο Ερντογάν. «Όπως ακριβώς η ιδρυτική βούληση της Δημοκρατίας μας γονάτισε επτά δυνάμεις πριν από 103 χρόνια και απελευθέρωσε αυτή την πατρίδα από την κατοχή, έτσι και σήμερα είμαστε εξίσου αποφασισμένοι να εξουδετερώσουμε όσους επιχειρούν να σταθούν εμπόδιο ανάμεσα σε εμάς και τους στόχους μας», δήλωσε απειλητικά. Την βαρύγδουπη, σε στυλ «θα ‘ρθω μια νύχτα» δήλωση, ο Ερντογάν την έκανε στο πλαίσιο της 13ης Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, που πραγματοποιείται στην Άγκυρα με κεντρικό σύνθημα «Τουρκικός Αιώνας: Ενότητα στη Γλώσσα, τη Σκέψη και τη Δράση».

Ψάχνω να βρω στην δήλωση την σκέψη, αλλά δεν.

Συμμαχίες

Είπαν να ψάξω την ενότητα. Δίπλα του ήταν οι ηγέτες του Καζακστάν, Κιργιστάν, Ουζμπεκιστάν, καθώς και εκπρόσωποι χωρών με καθεστώς παρατηρητή, όπως η Ουγγαρία και το Τουρκμενιστάν, κι ο τουρκοκύπριος, ενώ απουσίαζε ο Ιλ. Αλίεφ του Αζερμπαϊτζάν. Με τον Αλίεφ ψυχράθηκαν καθώς ψήφισε υπέρ της απαγόρευσης της μαντίλας στα σχολεία, κάτι που ενόχλησε σφόδρα τον Ερντογάν που θεωρεί το Αζερμπαϊτζάν ζωτικό του χώρο. Όμως οι Αζέροι έχουν κοσμικό κράτος. Άλλο θρησκεία, άλλο κράτος. Η μαντίλα απαγορεύεται στα δημόσια κτίρια, στα σχολεία και τα πανεπιστήμια τόσο για τις μαθήτριες όσο και τις δασκάλες. Το Μπακού, φυλάει τα νώτα του γενικώς, εκτιμώντας ότι η ανοχή στα θρησκευτικά σύμβολα στα σχολεία, θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα στον ισλαμικό ριζοσπαστισμό και το πολιτικό Ισλάμ. Δηλαδή να επιτρέψει ιδεολογική παρέμβαση ξένων κέντρων στο εσωτερικό της χώρας μέσω της θρησκείας, πόσο μάλλον που γεωγραφικά είναι ανάμεσα στο σιιτικό Ιράν και τη σουνιτική Τουρκία.

Με τον Αλίεφ.

Και συμμαχίες

Ο Ερντογάν εξαπέλυσε τις απειλές, λίγες ώρες αφότου ο Κυριάκος εξήγησε όμορφα κι απλά στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τα καμώματά του.

Τον χάρτη με τις τουρκικές ταρζανιές είδαν με προσοχή οι εκπρόσωπο των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Κίνας, και της Ρωσίας (τα μόνιμα μέλη) και της Δανίας, του Μπαχρέιν, της Λετονίας, Πακιστάν, Κολομβίας, Κονγκό, Λιβερίας, Παναμά και Σομαλίας (μη μόνιμα μέλη)

Η αναφορά του Έλληνα Πρωθυπουργού προκάλεσε αίσθηση.

«Φανταστείτε η Ελλάδα και η Τυνησία να αποφάσιζαν να οριοθετήσουν θαλάσσιες ζώνες μεταξύ τους σαν να μην υπήρχαν καθόλου η Σικελία και η Μάλτα. Θα θεωρούσε κανείς, σοβαρά, νόμιμη μια τέτοια ρύθμιση; (…) Καμία συμφωνία μεταξύ δύο κρατών δεν μπορεί να στερήσει από τρίτο κράτος τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Και καμία διμερής συμφωνία δεν μπορεί να υπερισχύει του Διεθνούς Δικαίου».

Ελευθερία

Η φωνή του Κυριάκου Μητσοτάκη ακούστηκε δυνατά και καθαρά στην καρδιά του ΟΗΕ.

Την άκουσαν φίλοι, εχθροί και αδιάφοροι. Την άκουσαν και πολλοί που έχουν νησιά και νησάκια, των οποίων την θαλάσσια επικράτεια κρατάνε ίντσα την ίντσα. Η επήρεια αυτής της ομιλίας θα φανεί το επόμενο διάστημα. Πάντως έχει μεγάλη σημασία να μιλάς ελεύθερα, όπως κάνουν οι ηγέτες δημοκρατικών κρατών. Το δικαίωμα στον ελεύθερο λόγο διεκδικεί και η Κριστίν Λαγκάρντ, μια προσωπικότητα διεθνούς ακτινοβολίας στα οικονομικά ως επικεφαλής της ΕΚΤ.

Αυτό τουλάχιστον επικαλέστηκε εξηγώντας γιατί αφήνει την θέση της οχτώ μήνες πριν λήξει η θητεία. Επισήμανε ότι η ηγεσία της ΕΚΤ απαιτεί αυστηρή θεσμική ουδετερότητα και προσήλωση στην εντολή της κεντρικής τράπεζας, προκειμένου να διαφυλάσσεται η ανεξαρτησία της. "Δεν πιστεύω ότι μπορώ να παραμείνω ουδέτερη", ανέφερε, προκαταβάλοντας για καυτές παρεμβάσεις από τον Φεβρουάριο και μετά. Φήμες την θέλουν να αναλαμβάνει το Νταβός (Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ), ένας ρόλος που θα της ταίριαζε γάντι. Σε αντίθεση με τις Προεδρικές εκλογές στην Γαλλία που έχουν πολύ δουλειά και πριν και μετά.

Όρεξη για δουλειά

Έχει ο Αλέξης. Η Αμαλίας εργάζεται φουλ για τα οργανωτικά, τα ψηφοδέλτια και τις εξορμήσεις στην επαρχία. Ο σχεδιασμός είναι να πηγαίνουν σε μικρές συγκεντρώσεις ώστε να γίνεται ουσιαστική κουβέντα με τον κόσμο, και γι’ αυτό τρέχουν από ‘δω κι από ‘κει. Οι συντονιστές, οι τομεάρχες, καμιά 80 αριά άτομα δηλαδή.

Ψηφοδέλτια

Στόχος είναι στο τέλος Γενάρη που θα γίνει το Προγραμματικό Συνέδριο της ΕΛΑΣ να έχουν ξεκαθαρίσει τα ψηφοδέλτια τα οποία θα ανακοινώνονται τμηματικά. Εκεί που οι συνθήκες είναι ώριμες, ας πούμε ένα τυχαίο παράδειγμα στην Λάρισα, η επιτροπή ψηφοδελτίων θα κρίνει, και δεν θα περιμένει πχ να ανακοινώσει ένας βουλευτής αν θα παραιτηθεί ή όχι. Πρόκειται για μια σκληρή προσωπική επιλογή, κι ένα ρίσκο το οποίο καλούνται να πάρουν οι υφιστάμενοι ανεξάρτητοι, που θέλουν να πάνε στου Αλέξη. Αν κάποιος πχ θέλει για βιοποριστικούς λόγους να κρατήσει την έδρα, το ψηφοδέλτιο θα ανακοινωθεί χωρίς αυτόν. Φυσικά είναι καλοδεχούμενος μετά, να συνταχθεί ως απλό μέλος στο κόμμα. Αλλά όχι να μπει στο ψηφοδέλτιο.

Κινητικότητα

Η Ζωή Αναστασοπούλου που παίρνει την έδρα του Καλαματιανού στη Βουλή πάντως, την επαναφέρει στον ΣΥΡΙΖΑ. Η Κουμουνδούρου μπορεί να χαρεί κάπως για τους επόμενους μήνες μια που η Ρένα Δούρου θα μιλάει τέταρτη στη Βουλή, μετά το ΚΚΕ και πριν τον Βελόπουλο. Επίσης ελπίζουν να πάρουν και την Κυριακή Μάλαμα. Αντιθέτως

την έδρα του Ζαμπάρα, παίρνει από καραμπόλα ο Γιώργος Βαρεμένος που έχει ξινίσει για πάντα με τον Συριζα κι έτσι την πάει στη Νέα Αριστερά. Χαίρεται λοιπόν και η ΝΕΑΡ μέχρι τις εκλογές, γιατί τόσο αυτή όσο κι ο Συριζα μάλλον την αποχαιρετούν γενικώς την Βουλή. Ετσι θ΄ανέβει ξανά και η λεγόμενη εξωκοινοβουλευτική αριστερά.

Σας φιλώ

Η Πυθία