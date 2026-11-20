Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το ανακαινισμένο Ειδικό Σχολείο Ηλιούπολης μετά από αίτημα μαθητή για βελτίωση των εγκαταστάσεων.

Η ανακαίνιση περιελάμβανε την εγκατάσταση ειδικού ανελκυστήρα, νέες ράμπες, βελτιώσεις στις αίθουσες και τους χώρους υγιεινής, καθώς και αναβάθμιση των αυλείων χώρων.

Η ανακαίνιση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» με την εποπτεία του υπουργείου Υποδομών και των ΚΤΥΠ.

Ο μαθητής Παναγιώτης Παπαδόπουλος, που είχε στείλει την αρχική επιστολή, ευχαρίστησε προσωπικά τον πρωθυπουργό και του έκανε μια απρόσμενη πρόσκληση για να τον φιλέψει τραπέζι.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε την πρωτοβουλία του μαθητή ως το έναυσμα για την ανακαίνιση και τόνισε τη σημασία της προσβασιμότητας και λειτουργικότητας στο σχολικό περιβάλλον. Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερη συνάντηση είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο ανακαινισμένο Ειδικό Σχολείο Ηλιούπολης, το απόγευμα της Παρασκευής (20/11), όπου τον υποδέχθηκε ο μαθητής που είχε πάρει την πρωτοβουλία να του ζητήσει προσωπικά τη βελτίωση των σχολικών εγκαταστάσεων.

Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο οποίος είχε στείλει επιστολή στον πρωθυπουργό περιγράφοντας τις ανάγκες του σχολείου του, βρέθηκε ξανά απέναντί του, αυτή τη φορά για να του δείξει τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ειδικό Σχολείο Ηλιούπολης / EUROKINISSI

Μαζί του ήταν και ένας ακόμη μαθητής, ο Χρήστος, με τους δύο νέους να ευχαριστούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ανταπόκριση στο αίτημά τους.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε αρχικά στις νέες εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα στην τοποθέτηση ειδικού ανελκυστήρα, που διευκολύνει την πρόσβαση και την καθημερινότητα των μαθητών.

Ωστόσο, λίγο πριν ολοκληρωθεί η επίσκεψη, ο Παναγιώτης είχε μια απρόσμενη πρόταση για τον πρωθυπουργό.

«Κύριε πρωθυπουργέ, να σας κάνω το τραπέζι;»

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης στους ανανεωμένους χώρους του σχολείου, ο Παναγιώτης θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του με έναν διαφορετικό τρόπο.

«Κύριε πρωθυπουργέ, να σας κάνω το τραπέζι;», τον ρώτησε, αιφνιδιάζοντάς τον ευχάριστα.

«Πολύ γενναιόδωρος», απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη συζήτηση να στρέφεται αμέσως στις αγαπημένες τους γεύσεις.

Ο Παναγιώτης αποκάλυψε χωρίς δισταγμό τη δική του προτίμηση.

«Το αγαπημένο μου φαγητό είναι το σουβλάκι», είπε. Τότε ο πρωθυπουργός θέλησε να συνεχίσει την κουβέντα, ρωτώντας τους μαθητές αν γνωρίζουν ποιο είναι το δικό του αγαπημένο πιάτο.

Την απάντηση την έδωσε ο ίδιος: «Τα ντολμαδάκια».

Ο αυθόρμητος διάλογος έδωσε έναν πιο προσωπικό τόνο στην επίσκεψη, με την πρόσκληση του μαθητή να αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικότερες στιγμές της συνάντησης.

Η επιστολή του Παναγιώτη που οδήγησε στην ανακαίνιση του σχολείου

Πίσω από τη συνάντηση βρίσκεται μια ιστορία που ξεκίνησε με την πρωτοβουλία ενός μαθητή να διεκδικήσει καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης.

Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος είχε απευθυνθεί με επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στις εγκαταστάσεις του Ειδικού Σχολείου Ηλιούπολης.

Το αίτημά του αφορούσε την ανάγκη δημιουργίας ενός πιο λειτουργικού και προσβάσιμου σχολικού περιβάλλοντος, ώστε οι μαθητές να μπορούν να μετακινούνται και να συμμετέχουν στις καθημερινές δραστηριότητές τους με μεγαλύτερη ευκολία.

Η επιστολή είχε οδηγήσει σε προηγούμενη συνάντηση του Παναγιώτη με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου είχε ανακοινωθεί η ένταξη του σχολείου στο πρόγραμμα ανακαίνισης.

Κατά την επίσκεψη της Παρασκευής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε την πρωτοβουλία του μαθητή, λέγοντάς του: «Από εσένα ξεκίνησε, εσύ μας έδωσες την ιδέα».

Ο ειδικός ανελκυστήρας και οι παρεμβάσεις στις σχολικές εγκαταστάσεις

Το Ειδικό Σχολείο Ηλιούπολης αναβαθμίστηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», με την υλοποίηση των παρεμβάσεων να πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των Κτιριακών Υποδομών (ΚΤΥΠ).

Οι εργασίες αφορούσαν τόσο το εσωτερικό του κτιρίου όσο και τους εξωτερικούς χώρους, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της προσβασιμότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δυνατότητα ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, με την εγκατάσταση ειδικού ανελκυστήρα και την κατασκευή νέων ραμπών για άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στις αίθουσες διδασκαλίας και στους χώρους υγιεινής, καθώς και γενικότερες κτιριακές επισκευές.

Στον αύλειο χώρο διαμορφώθηκαν νέα γήπεδα και κατασκευάστηκαν σύγχρονα στέγαστρα, προκειμένου οι μαθητές να διαθέτουν πιο κατάλληλους χώρους για την άθληση και τις δραστηριότητές τους.

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