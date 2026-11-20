Ο Τζένσεν Χουάνγκ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, περιμένει την έναρξη της τελετής θεμελίωσης για την επέκταση των εγκαταστάσεων παραγωγής της Coherent, στις 16 Ιουνίου 2026, στο Σέρμαν του Τέξας.

Snapshot Ο Τζένσεν Χουάνγκ χρησιμοποιούσε την ταπείνωση και τις προσβολές ως κύριο εργαλείο παρακίνησης των υπαλλήλων του, ανεξαρτήτως της θέσης τους.

Η συμπεριφορά του περιλάμβανε προσωπικές επιθέσεις, βίαιες απειλές και δημόσιες υποτιμήσεις, με κάποιους υπαλλήλους να αναπτύσσουν «Σύνδρομο Στοκχόλμης» απέναντί του.

Παρά τις καταγγελίες και τα παράπονα, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της Nvidia δεν αντιμετώπισε σοβαρά τα προβλήματα που δημιουργούσε η συμπεριφορά του Χουάνγκ.

Η κόρη του Χουάνγκ, Μάντισον, υιοθέτησε παρόμοια σκληρή συμπεριφορά απέναντι σε υπαλλήλους, επηρεάζοντας την εταιρική κουλτούρα.

Η αντίδραση του Χουάνγκ σε εξωτερικές επαφές, όπως η απαξιωτική συμπεριφορά σε συνέδριο προς συνεργάτες, επηρέασε αρνητικά την εικόνα του ηγέτη και της εταιρείας. Snapshot powered by AI

Ένα άλλο πρόσωπο, πιο σκληρό και περιφρονητικό απέναντι στους υπαλλήλους τους, ακόμα και τους υψηλόβαθμους αποκαλύπτεται μέσα από μαρτυρίες πρώην και νυν εργαζομένων, για τις συνθήκες που επικρατούσαν μέσα στη Nvidia επί παντοκρατορίας Τζένσεν Χουάνγκ.

Ωστόσο, αυτό που προκύπτει, είναι ότι σε κάποιο σημείο με κάποιο τρόπο φαίνεται πως και οι υφιστάμενοί του είχαν αναπτύξει το «Σύνδρομο της Στοκχόλμης» για τον ιδρυτή της εταιρίας.

Τις μαρτυρίες έχουν καταγράψει οι New York Times σε ένα εκτενές δημοσίευμα, όπου ο Τζένσεν Χουάνγκ, εμφανίζεται προσβλητικός και ταπεινωτικός απέναντι στους συνομιλητές του, ανεξαρτήτως θέσεως. Μία συμπεριφορά, που έχει υιοθετήσει και η κόρη του, Μάντισον.

Τρία άτομα που μίλησαν στην εφημερίδα υπό τον όρο ανωνυμίας ανέφεραν πως όσο η Nvidia μεγάλωνε, ο Τζένσεν είπε σε ομάδες υφισταμένων του ότι είχαν γίνει τόσο πλούσιοι που δεν μπορούσε πλέον να τους παρακινήσει απλώς με χρήματα. Ο μόνος τρόπος για να τους αναγκάσει να δουλέψουν περισσότερο, πρόσθεσε, ήταν μέσω της ταπείνωσης.

Οι υπάλληλοι, εργάζονται σε μια μονάδα παραγωγής της Coherent, όπου αναπτύσσονται λέιζερ για τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ τσιπ, την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, στο Σέρμαν του Τέξας. Ο Jensen Huang, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, βρισκόταν στη μονάδα μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Coherent, Jim Anderson, για να θέσουν το θεμέλιο λίθο για την επέκταση του κτιρίου. AP Photo/Jeffrey McWhorter

Αυτό αποτελούσε συνέχεια μιας φιλοσοφίας που χρονολογείται από δεκαετίες πριν, σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλειται έγγραφα και συνεντεύξεις από τα οποία προκύπτει ότι Χουάνγκ επί χρόνια επέπληττε τους υπαλλήλους του, με ορισμένες επιπλήξεις του αρκετά άγριες και ευρηματικές.

Σύμφωνα με έναν μάρτυρα, είπε σε έναν διευθυντικό στέλεχος ότι η μητέρα του θα έπρεπε να είχε κάνει έκτρωση. Είπε ότι θα έσπαγε και τα δύο χέρια ενός υφισταμένου και θα τον χτυπούσε στο κεφάλι μέχρι θανάτου με αυτά. Και είπε σε έναν άλλο υπάλληλο ότι θα του έκοβε το πάνω μέρος του κεφαλιού και θα «κατουρούσε στον εγκέφαλό του».

Χρησιμοποιούσε την ταπείνωση ως εργαλείο, κατακρίνοντας τους υπαλλήλους μπροστά στους συναδέλφους τους με προσβολές, προσωπικές επιθέσεις και βίαια σχόλια, ενώ τους έλεγε ότι αυτό ήταν καλό για αυτούς ή για την επιχείρηση, σύμφωνα με περισσότερους από μια ντουζίνα τρέχοντες και πρώην υπαλλήλους, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας από φόβο για αντίποινα, καθώς και από την εξέταση εκατοντάδων σελίδων δικαστικών αρχείων και άλλων εγγράφων που καλύπτουν διάστημα άνω των 20 ετών.

Η συμπεριφορά αυτή κράτησε το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της Nvidia απασχολημένο με την αντιμετώπιση παραπόνων σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον, αλλά ορισμένοι υπάλληλοι ανέφεραν ότι το τμήμα δεν τα έλαβε σοβαρά υπόψη.

Ο Χουάνγκ ενέπνεε επίσης αγάπη και σεβασμό σε πολλούς από τους υπαλλήλους του. Χιλιάδες έχουν υπογράψει μια επιστολή ζητώντας την επιστροφή του. Ορισμένοι έχουν τατουάζ με το λογότυπο της Nvidia. Τόσο όσοι συμπαθούσαν τον Χουάνγκ όσο και όσοι τον αντιπαθούσαν περιέγραψαν τη Nvidia ως μια «λατρεία». Καλλιέργησε την αφοσίωση όχι μόνο μέσω της τεχνικής του υπεροχής, αλλά και με πράξεις προσωπικής συμπόνιας και επαίνων. Ωστόσο, κυβερνούσε μέσω του φόβου.

Μια μονάδα παραγωγής της Coherent, όπου ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, πρόκειται να απευθύνει ομιλία κατά τη διάρκεια της τελετής θεμελίωσης ενός έργου επέκτασης, φαίνεται σε αεροφωτογραφία την Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026, στο Σέρμαν του Τέξας. AP Photo/Jeffrey McWhorter

Η συμπεριφορά του ξεκίνησε πολύ πριν η Nvidia γίνει μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες στον κόσμο.

Σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις που χρονολογούνται στα μέσα της δεκαετίας του 2000, η εταιρεία κατέληξε σε εξωδικαστικούς συμβιβασμούς με πρώην ανώτερα στελέχη, τα οποία είχαν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη συμπεριφορά του, υποστηρίζοντας ότι ήταν παράνομη και εξέθετε τη Nvidia σε νομική ευθύνη.

Ορισμένοι διευθυντές ακολούθησαν το παράδειγμά του, όπως ανέφεραν έξι νυν και πρώην υπάλληλοι — συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της κόρης του, Μάντισον, η οποία, ως de facto επικεφαλής του προσωπικού του, συχνά φώναζε σε ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ανώτερα στελέχη.

Θύμα του μάλιστα ήταν και η αντικαταστάτριά του η νυν διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρίας, Κολέτ Κρες, την οποία υποτίμησε κάποτε σε μια συνάντηση με ανώτατα στελέχη.

Η Σίλικον Βάλεϊ έχει μακρά ιστορία ιδρυτών και διευθυντών με καυστικό διοικητικό ύφος. Ο Steve Jobs, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Apple, ήταν διαβόητος για τις φωνές και τις προσβολές που απηύθυνε σε υπαλλήλους που δεν ανταποκρίνονταν στα αυστηρά πρότυπά του.

Ήταν όμως και αγαπητός. Οι υπάλληλοι απέδιδαν στην προσέγγισή του τη συμβολή στη δημιουργία προϊόντων που άλλαξαν την κουλτούρα, όπως το iPod και το iPhone.

Ένας εργαζόμενος που φοράει προστατευτική στολή ρυθμίζει ένα δείγμα δοκιμής για τις δοκιμές πιστοποίησης πλακιδίων φωσφιδίου του ινδίου σε μια μονάδα παραγωγής της Coherent, όπου αναπτύσσονται λέιζερ για τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ τσιπ, τα οποία θα μπορούσαν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, στο Σέρμαν του Τέξας. AP Photo/Jeffrey McWhorter

Ο Χουάνγκ είχε παρόμοια επίδραση στο προσωπικό του. Δημιούργησε μια επίπεδη οργανωτική δομή, όπου αλληλεπιδρούσε με τους υπαλλήλους σχεδόν σε κάθε επίπεδο της επιχείρησης. Τους εντυπωσίαζε με το όραμά του για το μέλλον της τεχνολογίας, την εξειδίκευσή του στην επιχειρηματική στρατηγική και την ταχύτητα με την οποία αντιμετώπιζε και φαινόταν να κατακτά νέους σημαντικούς τομείς, οδηγώντας την εταιρεία στην πρώτη γραμμή της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Πολλοί από τους ανώτερους ηγέτες της εταιρείας εργάζονται για τον Χουάνγκ για περισσότερο από μια δεκαετία. Ορισμένοι μοιράζονταν την πεποίθηση του Χουάνγκ ότι η μετριότητα πρέπει να εξαλειφθεί και να επιδιώκεται η αριστεία, ανέφεραν τέσσερις νυν και πρώην υπάλληλοι. Αν αυτό δεν άρεσε στους υπαλλήλους, μπορούσαν να αποχωρήσουν. Ωστόσο, στα μάτια ορισμένων, η συμπεριφορά του Χουάνγκ ήταν ακραία, ακόμη και για τα πρότυπα της Σίλικον Βάλεϊ.

Μετά την παραίτηση του Χουάνγκ, ορισμένοι υπάλληλοι μοιράστηκαν ιστορίες για έναν προϊστάμενο που έκανε τα πάντα για να τους υποστηρίξει. Την περασμένη εβδομάδα, η Βαρτίκα Σινγκ, που εργάζεται στον τομέα της στρατηγικής στην Nvidia, αναπόλησε την υποστήριξη του Χουάνγκ όταν η αδελφή της έπασχε από καρκίνο στον εγκέφαλο.

Ο συνδυασμός υποτίμησης και παρακίνησης από τον Χουάνγκ δημιούργησε κάτι παρόμοιο με το σύνδρομο της Στοκχόλμης, ανέφεραν έξι τρέχοντες και πρώην υπάλληλοι.

Αντί να απολύει τους υπαλλήλους, ο Χουάνγκ προτιμούσε μερικές φορές να τους ταπεινώνει περαιτέρω. Όταν ο Νεντ Φίνκλ, ο πρώην αντιπρόεδρος στρατηγικού μάρκετινγκ, δεν τα κατάφερε σε μια συνάντηση με έναν σημαντικό πελάτη, ο Χουάνγκ τον επέπληξε μπροστά σε στελέχη της άλλης εταιρείας, ανέφεραν δύο άτομα που μίλησαν ανώνυμα για την ιδιωτική αυτή συζήτηση.

Στη συνέχεια, ο Χουάνγκ διόρισε τον Φίνκλ αντιπρόεδρο εξωτερικών υποθέσεων, ή σχέσεων με την κυβέρνηση. Εκείνη την εποχή, ο Χουάνγκ θεωρούσε αυτή τη θέση ως μία από τις λιγότερο σημαντικές στην Nvidia, ανέφεραν τα δύο άτομα.

Οι επιθέσεις του κ. Χουάνγκ συνεχίστηκαν μέχρι το τέλος. Συνήθως δεν συναντιόταν κατ’ ιδίαν με τους υφισταμένους του, επειδή, όπως έχει δηλώσει δημοσίως, τέτοιες συναντήσεις μείωναν τη διαφάνεια εντός της Nvidia. Ωστόσο, τα ανώτατα στελέχη θεωρούσαν την κίνηση αυτή ως ένα παιχνίδι εξουσίας που έδινε στον Χουάνγκ μεγαλύτερο έλεγχο. Αν κάποιος διαφωνούσε μαζί του θα έπρεπε να το κάνει μπροστά σε μια ομάδα. Ο Χουάνγκ μπορούσε τότε να αντεπιτεθεί, γελοιοποιώντας το συγκεκριμένο άτομο μπροστά σε όλους τους άλλους.

Ο Χουάνγκ επιτέθηκε επίσης σε μακροχρόνιους ηγέτες μπροστά στις δικές τους ομάδες, λέγοντάς τους ότι ο προϊστάμενός τους ήταν ανίκανος και ακατάλληλος, σύμφωνα με δύο άτομα.

Σε μια περίπτωση, ο Χουάνγκ έκανε τον γύρο της αίθουσας, λέγοντας στους διευθυντές ότι θα τους σκότωνε, σύμφωνα με ένα άτομο που είχε γνώση του περιστατικού. Όταν έφτασε σε ένα άτομο ηλικίας 70 ετών, ο Χουάνγκ είπε ότι το άτομο αυτό ήταν πραγματικά γέρος και ότι όλοι ήλπιζαν να πέσει νεκρό.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, χαιρετά μετά την ομιλία του προς τα ΜΜΕ κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Γκίμπο της Σεούλ, στη Νότια Κορέα, την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. AP /Lee Jin-man

Ο Χουάνγκ προέβη επίσης σε προσωπικές επιθέσεις. Κάποτε χλεύασε έναν διευθυντικό στέλεχος που είχε πάει τα παιδιά του για κατασκήνωση και είπε ότι έπρεπε να βρει έναν πιο αφοσιωμένο υπάλληλο για τη θέση, σύμφωνα με ένα άτομο. Συχνά χλεύαζε έναν άλλο διευθυντικό στέλεχος επειδή είχε ως χόμπι την αεροπορία, ανέφεραν δύο άτομα.

Το 2019, αφού η Nvidia έχασε μια προσφορά για τη συμμετοχή στην κατασκευή ενός υπερυπολογιστή της αμερικανικής κυβέρνησης, ο Χουάνγκ επέπληξε ένα στέλεχος πωλήσεων μπροστά σε κυβερνητικούς αξιωματούχους επειδή έχασε μέρος μιας σύμβασης αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Το στέλεχος έριξε τότε το σήμα υπαλλήλου του στον Χουάνγκ, ο οποίος δήλωσε ότι δέχτηκε την παραίτηση του στελέχους επί τόπου, σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν γνώση του περιστατικού.

Καθώς η Nvidia έγινε ο ακρογωνιαίος λίθος της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, η συμπεριφορά του Χουάνγκ άρχισε να διαρρέει εκτός της εταιρείας. Στο συνέδριο προγραμματιστών της Nvidia νωρίτερα φέτος, ο Χουάνγκ συντόνισε μια συζήτηση με επιχειρηματικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων και ο Άρθουρ Μενς, διευθύνων σύμβουλος της γαλλικής νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Mistral.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Χουάνγκ διέκοψε τον Μενς αρκετές φορές, προφανώς επειδή είχε πρόβλημα με τη γαλλική προφορά του διευθύνοντος συμβούλου της Mistral, σύμφωνα με δύο άτομα που παρακολούθησαν τη συζήτηση.

«Δεν μιλάς καν ανθρώπινη γλώσσα», είπε ο Χουάνγκ σε κάποιο σημείο, πριν παρέμβει ένας άλλος συμμετέχων στη συζήτηση. Ένας εκπρόσωπος της Mistral αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Ντάνιελ Γκουτιέρεζ, ερευνητής στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και μακροχρόνιος «θαυμαστής του Τζένσεν» που παρακολουθούσε τη συζήτηση, δήλωσε ότι αυτή η ανταλλαγή απόψεων άλλαξε την άποψή του για τον Χουάνγκ. «Σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή: “Τι συμβαίνει τώρα που σε κάνει να επιτίθεσαι σε αυτόν τον καημένο;”», είπε ο κ. Γκουτιέρεζ. «Όταν συνέβησαν όλα αυτά τα νέα πράγματα την περασμένη εβδομάδα, σκέφτηκα: “Περίμενε ένα λεπτό. Ίσως ο Τζένσεν να μην είναι ο άνθρωπος που νόμιζα ότι θαύμαζα”».

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