Nvidia: Νέες φωτογραφίες από την παράνομη σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με την Kινέζα κατάσκοπο

Οι φωτογραφίες απεικονίζουν μία ρομαντική στιγμή του ζευγαριού να χορεύει αγκαλιασμένο

Ελένη Ευστρατίου

Nvidia: Νέες φωτογραφίες από την παράνομη σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με την Kινέζα κατάσκοπο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Νέες φωτογραφίες δείχνουν τον πρώην CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, σε ρομαντική στιγμή με την φερόμενη Κινέζα κατάσκοπο Άλις Χουάνγκ.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε το 2024, μετά από συναναστροφή που άρχισε τον Δεκέμβριο του 2023, όταν η Άλις ίδρυσε την εταιρεία Megaspeed, βασικό αγοραστή επεξεργαστών της Nvidia στη Νοτιοανατολική Ασία.
  • Το Πεκίνο αρνείται τις κατηγορίες περί κατασκοπείας και χαρακτηρίζει τις κατηγορίες ως κατασκευασμένα αφηγήματα των ΗΠΑ.
  • Ο Τζένσεν Χουάνγκ κατηγορείται επίσης για απιστία προς τη σύζυγό του και έχει προκαλέσει σημαντικές απώλειες στην αγορά της Nvidia, που φτάνουν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια.
  • Η Nvidia δεν διαθέτει ασφάλιση διευθυντικών στελεχών (D&O), γεγονός που ενδέχεται να αυξήσει τους νομικούς κινδύνους για την εταιρεία.
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Νέες φωτογραφίες από την ερωτική σχέση μεταξύ του πρώην CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ και της φερόμενης κατασκόπου υπέρ της Κίνας, Άλις Χουάνγκ, βλέπουν το φως της δημοσιότητας, την ώρα που η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με πιθανές νομικές κυρώσεις.

Οι φωτογραφίες από νυχτερινό κέντρο δημοσιεύθηκαν στην New York Post και απεικονίζουν το παράνομο ζευγάρι να χορεύει αγκαλιασμένο, ανταλλάσσοντας χαμόγελα. «Θέλω να σου μιλήσω στα κινέζικα, αλλά έχω τόσα πολλά να σου πω. Πρέπει να σκεφτώ πολύ για να μιλήσω κινέζικα. Γι’ αυτό πρέπει να σου μιλήσω στα αγγλικά», φέρεται να είπε ο μεγιστάνας στην πράκτορα του υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας, αναφέρει το αμερικανικό μέσο.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ άρχισε να συναναστρέφεται με την φερόμενη ως Κινέζα κατάσκοπο και πρώην στέλεχος της εταιρείας κέντρων δεδομένων Megaspeed International, με έδρα τη Σιγκαπούρη, τον Δεκέμβριο του 2023. Η σχέση τους πιστεύεται ότι ξεκίνησε το 2024.

Η συναναστροφή τους άρχισε όταν η Άλις Χουάνγκ ίδρυσε την εταιρεία Megaspeed, η οποία κατέστη ο μεγαλύτερος αγοραστής επεξεργαστών της Nvidia στη Νοτιοανατολική Ασία. Η εταιρεία ενοικιάζει τσιπ της Nvidia στην Alibaba Group Holding Ltd, από εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε διάφορες χώρες της περιοχής αυτής.

Το Πεκίνο αρνήθηκε ότι η Χουάνγκ ήταν κατάσκοπος και το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωσή του την Πέμπτη έκανε λόγο για κατασκευασμένα αφηγήματα των Αμερικανών: «Η αμερικανική πλευρά θα πρέπει να σταματήσει να κατασκευάζει αφηγήματα περί κατασκοπείας και να τα χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για την επιβολή τεχνολογικού αποκλεισμού», δήλωσε η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ κατηγορείται επίσης ότι απάτησε τη Λόρι Χουάνγκ, την κοπέλα του από τα φοιτητικά χρόνια και σύζυγό του, με την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο της Nvidia, και μια άλλη ανώνυμη υπάλληλο της Nvidia.

Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει απώλεια περίπου 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την αγοραία αξία της Nvidia αυτή την εβδομάδα — και η εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει επιπλέον νομικούς κινδύνους, καθώς δεν διαθέτει μια συνήθη μορφή ασφάλισης εταιρικής ευθύνης.Ο γίγαντας της κατασκευής μικροεπεξεργαστών, αξίας 3,92 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν διαθέτει τις συνήθεις μορφές ασφάλισης αστικής ευθύνης διευθυντικών στελεχών και διοικητικών υπαλλήλων (D&O), οι οποίες συνήθως προστατεύουν τις εταιρείες από ορισμένα νομικά έξοδα και αποζημιώσεις που προκύπτουν από αξιώσεις που αφορούν τα στελέχη τους, σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times.

Η ασφάλιση D&O μπορεί να καλύπτει αξιώσεις που αφορούν παραπλανητικές δηλώσεις ή γνωστοποιήσεις, παραβιάσεις του καθήκοντος εμπιστοσύνης και ορισμένες παραβιάσεις νόμων ή κανονισμών από στελέχη και διευθυντές εταιρειών.

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