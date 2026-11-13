Bloomberg: Παράδοση άνευ όρων του Τζένσεν Χουάνγκ - Ράκος τις τελευταίες ώρες του στη Nvidia

Ο (πρώην) διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παραδίδει την κεντρική ομιλία του στην εκδήλωση GTC της εταιρείας στο Βερολίνο της Γερμανίας, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026

Snapshot Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε άνευ όρων από τη θέση του CEO Nvidia μετά από αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις.

Η παραίτηση ήρθε μετά από έρευνα του διοικητικού συμβουλίου και ομολογία του Χουάνγκ για τις σχέσεις με την Κινέζα Άλις Χουάνγκ και την Κίμπερλι Πάουελ.

Το διοικητικό συμβούλιο ανέθεσε προσωρινά τη θέση της CEO στην Κολέτ Κρες και τώρα αναζητά μόνιμο αντικαταστάτη.

Ο Χουάνγκ εμφανίστηκε συντετριμμένος και αποστασιοποιημένος τις τελευταίες ώρες πριν την παραίτηση, ενώ αναμένεται να καταθέσει στο Κογκρέσο για τις υποθέσεις του.

Η Nvidia αναμένεται να υιοθετήσει πιο παραδοσιακή εταιρική διακυβέρνηση μετά την αποχώρηση του ιδρυτή της. Snapshot powered by AI

Ο Τζένσεν Χουάνγκ αποτελεί παρελθόν από την ηγεσία της Nvidia, την εταιρία που μετέτρεψε σε αυτοκρατορία τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο άνθρωπος που έγινε διάσημος ως «ροκ σταρ» της τεχνολογίας, αλλά και για την εμμονή του στις στις πιο μικρές λεπτομέρειες, που αφορούν ακόμη και στις αποζημιώσεις των κατώτερων υπαλλήλων, λίγο πριν παραδώσει, όχι οικειοθελώς αλλά υπό το βάρος συγκλονιστικών αποκαλύψεων, τα «κλειδιά» της αυτοκρατορίας, εμφανιζόταν συντετριμμένος, σύμφωνα με το Bloomberg, που δίνει μια εικόνα των τελευταίων ωρών του Τζένσεν Χουάνγκ, πριν την απόφαση ζωής.

At the end, Jensen Huang looked broken and shattered, his legendary energy depleted. After weeks spent denying the allegations of infidelity and fighting to remain in his job as Nvidia CEO, his surrender late Wednesday night was unconditional. Huang’s usual take-charge demeanor had evaporated, according to a source, and he’d started using phrases like “whatever” and “I don’t care.” Read more: https://t.co/OBSSn5ISdE 📷️: Jose Sarmento Matos/Bloomberg — Bloomberg (@business) November 13, 2026

Όπως σημειώνει ο πρακτορείο, στο τέλος, η θρυλική ενέργειά του φαινόταν να έχει εξαντηληθεί και η παράδοσή του αργά το βράδυ της Τετάρτης ήταν άνευ όρων.

Φαινόταν υποταγμένος στη μοίρα του, και σύμφωνα με άτομο που γνώριζε την κατάσταση, είχε αρχίσει να χρησιμοποιεί φράσεις όπως «ό,τι να 'ναι» και «δεν με νοιάζει».

Σύμφωνα με ανθρώπους που μίλησαν μαζί του τις τελευταίες ημέρες, ο Χουάνγκ έχει ήδη μετανοήσει, κατηγορώντας τον εαυτό του ως «κομμάτι σκ@--.»

Η περίπτωσή του, ίσως αποτελεί την πιο ραγδαία πτώση ενός τιτάνα μέσα σε λίγες μόνο μέρες, η αμεσότητα και το σθένος του οποίου είχε γοητεύσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, διαμόρφωσε την παγκόσμια τεχνολογική πολιτική και προσέλκυσε πλήθη στις διεθνείς περιοδείες, ανάλογες με αυτές του Πάπα, οι των ροκ σταρ.

«Οι συνεισφορές του Τζένσεν στη Nvidia είναι βαθιές. Η Nvidia είναι μια από τις πιο σημαντικές εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο», έγραψε στο email προς τους υπαλλήλους μετά την αποπομπή, ο Χάρβεϊ Τζόουνς, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Πώς έφτασε στην παραίτηση -αποπομπή

Στο δημοσίευμα περιγράφονται αναλυτικά όλα όσα προηγήθηκαν της αναγκαστικής παραίτησης, καθώς μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου, ο Χουάνγκ απέρριπτε τα περί απιστίας, απαντώντας στα δημοσιεύματα που φούντωναν για την Κινέζα Άλις Χουάνγκ, τη φερόμενη κατάσκοπο.

Μάλιστα όπως επισημαίνει το δημοσίευμα σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις ως Διευθύνων Σύμβουλος, στο Bloomberg News, είχε υποστηρίξει ότι η σχέση του με την Άλις Χουάνγκ ήταν χαρακτηριστική εκείνων με Κινέζους πελάτες και στελέχη. «Ήταν όλα απολύτως φυσιολογικά και όχι ασυνήθιστα», είπε.

Η αρχή του τέλους

Σημείο καμπής και καταιγιστικών εξελίξεων ήταν η Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου, όταν μια ιστορία των Financial Times ανέφερε ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ είπαν ότι η σχέση ήταν ρομαντική. Λίγο αργότερα, ο γενικός σύμβουλος της Nvidia, Tιμ Τέτερ, πήγε στο σπίτι του Χουάνγκ για να τον αντιμετωπίσει και εκεί έγινε η ομολογία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το μεγαλύτερο μέρος του διοικητικού συμβουλίου εξακολουθούσε να μην θέλει να λάβει δημόσια θέση, αλλά ο Τέτερ, ο οποίος είναι γραμματέας, τους είπε ότι έπρεπε να δράσουν. Το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει τους ισχυρισμούς.

Μια εξέχουσα δικηγορική εταιρεία, η Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, θα ηγηθεί της έρευνας. Την Κυριακή, ο Χουάνγκ έστειλε email σε ολόκληρη την εταιρεία, παραδεχόμενος την υπόθεση, ζητώντας συγγνώμη από την οικογένειά του και υποσχόμενος να «συνεργαστεί πλήρως» με την έρευνα του διοικητικού συμβουλίου.

Καθώς το σκάνδαλο διογκώθηκε, οι χρόνοι απόκριση του Χουάνγκ, στον οποίο αναφερόταν ένας «μικρός στρατός» 60 στελεχών, άρχισαν να αυξάνονται, ενώ συνήθως ανταποκρινόταν άμεσα σε επαγγελματικές ανάγκες, μέρα νύχτα.

Την Τετάρτη, οι New York Times αποκάλυψαν τη δεύτερη εξωσυζυγική σχέση με την Κίμπερλι Πάουελ αντιπρόεδρο υγειονομικής περίθαλψης της Nvidia. Αυτή τη φορά, το διοικητικό συμβούλιο ενήργησε γρήγορα. Οι διευθυντές συγκεντρώθηκαν εξ αποστάσεως την Τετάρτη και η συνάντηση διήρκεσε μέχρι αργά το βράδυ. Στο τέλος, ο Χουάνγκ δεν είχε άλλη επιλογή από το να παραιτηθεί, αφήνοντάς τον χωρίς επίσημο ρόλο στην εταιρεία που συνίδρυσε.

Το επόμενο πρωί, το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι η Κολέτ Κρες αναλαμβάνει προσωρινή διευθύνουσα σύβουλος.

Τώρα, το διοικητικό συμβούλιο αντιμετωπίζει τη δύσκολη πρόκληση να βρει έναν μόνιμο αντικαταστάτη του Χουάνγκ.

Ορισμένα στελέχη που θεωρούνται πιθανό να καταλήξουν στη σύντομη λίστα: η διευθύνουσα σύμβουλος της Advanced Micro Devices Inc. Lisa Su και ο διευθύνων σύμβουλος της Arm Holdings Plc, Rene Haas. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάποιον να καλύπτει όλους τους ρόλους του - τεχνολόγος, στέλεχος, έμπορος, λομπίστας, μασκότ - και η εταιρεία δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να δημιουργήσει ένα παραδοσιακό σχέδιο διαδοχής.

Καλώς ή κακώς, η Nvidia θα αρχίσει να μοιάζει περισσότερο με μια κανονική εταιρεία στο μέλλον.

Όσο για τον ίδιο τον Χουάνγκ, δεν θα μπορέσει να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή, ακόμα κι αν το θέλει. Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου, όπου θα ερωτηθεί για τη σχέση του με την Άλις Χουάγγκ.

Καταλήγοντας το δημοσίευμα, επικαλούμενο ανθρώπους που μίλησαν μαζί του, τις τελευταίες ημέρες, ο Χουάνγκ ισχυρίστηκε ότι δεν ενδιαφέρεται για το τι θα συμβεί στον εαυτό του σε αυτό το σημείο. Το κύριο μέλημά του, λέει, είναι η σύζυγός του και όχι «να καταστρέψει τις ζωές» των πολλών γυναικών που τώρα συνδέονται ρομαντικά μαζί του στη φαντασία του κοινού.

Jensen Huang seen with his wife for the first time in public since the cheating scandal came out https://t.co/1tsmw6jIVB — USA NEWS 🇺🇸 (@usanewshq) November 13, 2026

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