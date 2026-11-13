Το Κογκρέσο καλεί τον πρώην CEO της Nvidia για τη σχέση του με την Κινέζα κατάσκοπο

Snapshot Το αικανικό Κογκρέσο καλεί για κατάθεση τον πρώην CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, λόγω αποκαλύψεων για εξωσυζυγικές σχέσεις, με μία γυναίκα να φέρεται ως κατάσκοπος για την Κίνα.

Ο υπουργός Εμπορίου Howard Lutnick επίσης κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας τον Δεκέμβριο.

Η μετοχή της Nvidia έχασε 550 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία μέσα σε πέντε ημέρες, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο πριν 27 χρόνια.

Ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ δήλωσε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει καταλήξει αν η Άλις Χουάνγκ ασκούσε κατασκοπεία για το Πεκίνο.

Η Κολέτ Κρες ορίστηκε προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος στη θέση του Τζένσεν Χουάνγκ μετά το σκάνδαλο. Snapshot powered by AI

Σε κατάθεση καλεί το αμερικανικό κογκρέσο τον επόμενο μήνα τον παραιτηθέντα διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, μετά από αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις, μία εκ των οποίων φέρεται ως κατάσκοπος για την κινεζική κυβέρνηση.

Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, ο οποίος βρίσκεται υπό έλεγχο λόγω των εξαγωγών ευαίσθητων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia προς την Κίνα, έχει επίσης κληθεί να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας τον Δεκέμβριο.

Η Nvidia έχει χάσει 550 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία σε μόλις πέντε ημέρες, καθώς το σκάνδαλο κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα.

Ο γερουσιαστής Τιμ Σκοτ έστειλε επιστολές την Πέμπτη στον Χουάνγκ και στον Λούτνικ, ζητώντας την κατάθεσή τους ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

«Πρόσφατες αναφορές εγείρουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την εθνική μας ασφάλεια και την προστασία ευαίσθητης αμερικανικής τεχνολογίας», ανέφερε ο Ρεπουμπλικανός από τη Νότια Καρολίνα στο X.

«Ο αμερικανικός λαός δικαιούται απαντήσεις», πρόσθεσε. Ο Σκοτ ζήτησε από τον Χουάνγκ να εμφανιστεί εθελοντικά στις 3 Δεκεμβρίου, προειδοποίησε όμως επίσης ότι η επιτροπή θα μπορούσε να εκδώσει κλήτευση για να τον υποχρεώσει να καταθέσει.

Τρεις επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων – για θέματα πληροφοριών και εξωτερικών υποθέσεων, καθώς και μια επιτροπή για την Κίνα – έστειλαν επίσης επιστολή στον Χουάνγκ, καλώντας τον σε κλειστή συνέντευξη την 1η Δεκεμβρίου.

Jensen Huang has until 8 PM ET tomorrow night to accept the request of our three committees or he will be subpoenaed. @HouseForeignGOP @HouseIntel https://t.co/zfqqVLmqqa — Select Committee on China (@ChinaSelect) November 13, 2026

Το ξέσπασμα του σκανδάλου, ήρθε μετά από δημοσιογραφική έρευνα, που οδήγησε τον Τζένσεν Χουάνγκ την περασμένη εβδομάδα, να παραδεχθεί με απολογητική επιστολή προς τα μέλη της εταιρείας, την εξωσυζυγική σχέση με την Άλις Χουάνγκ, σηκώνοντας ένα τσουνάμι αποκαλύψεων για το αστέρι της Σίλικον Βάλεϊ, που έφερε στο φως και δεύτερη εξωσυζυγική σχέση με ανώτερο στέλεχος της Nvidia, την Κίμπερλι Πάουελ, ενώ σύμφωνα με το Reuters, υπάρχει και τρίτη, υπάλληλος της εταιρείας.

Ωστόσο, το σημείο που «καίει» τους Αμερικανούς είναι η σχέση του με την Άλις Χουάνγκ, με τον Γενικό Εισαγγελέα των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς να δηλώνει την Πέμπτη ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει ακόμη καταλήξει σε συμπεράσματα σχετικά με το αν η γυναίκα ασκούσε κατασκοπεία για λογαριασμό του Πεκίνου.

Μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις στη Nvidia, προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος στη θέση του Τζένσεν Χουάνγκ, ορίστηκε, η Κολέτ Κρες.

Η πτώση της μετοχής της Nvidia αυτή την εβδομάδα αποτελεί τη σημαντικότερη πτώση σε διάστημα πέντε ημερών που έχει σημειώσει η εταιρεία από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο πριν από 27 χρόνια.

Η αγοραία αξία της αυξήθηκε κατά περισσότερο από 470% τα τελευταία πέντε χρόνια, φτάνοντας στο αποκορύφωμά της μόλις πριν από λίγες εβδομάδες. Τώρα έχει υποχωρήσει κατά 31%, σε ένα κλίμα ευρύτερης αβεβαιότητας στον τομέα της τεχνολογίας.

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