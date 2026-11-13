Nvidia: Πώς οι κάρτες γραφικών έγιναν χρυσάφι - Από τα €699 στα €10.000 μέσα σε λίγα χρόνια

Snapshot Η Nvidia σημειώνει ιλιγγιώδη οικονομική ανάπτυξη με έσοδα 96,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και λειτουργικά κέρδη 63,7 δισεκατομμυρίων, κυρίως λόγω των data centers τεχνητής νοημοσύνης.

Η αγορά των καρτών γραφικών για gamers έχει υποστεί σημαντική αύξηση τιμών, με την RTX 5090 να φτάνει έως και 9.500 ευρώ στην Ελλάδα, καθιστώντας το hardware πολυτέλεια για τον μέσο καταναλωτή.

Η έλλειψη μνήμης GDDR6 και GDDR7, που προκύπτει από τη μεγάλη ζήτηση των AI servers, οδηγεί σε σημαντικές αυξήσεις τιμών και μείωση της προσφοράς έως και το 2028.

Η Nvidia έχει αυξήσει τις τιμές των καρτών σε τρία κύματα και εξετάζει μείωση παραγωγής της σειράς RTX 50, ενώ οι κάρτες προορίζονται όλο και περισσότερο για data centers αντί για οικιακή χρήση.

Το PC gaming γίνεται όλο και πιο ακριβό και περιορισμένο, καθώς οι gamers ανταγωνίζονται τα data centers για πόρους, με τις φθηνότερες κάρτες να αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις στο άμεσο μέλλον. Snapshot powered by AI

Ο πλανήτης παρακολουθεί αποσβολωμένος την κατακόρυφη χρηματιστηριακή βουτιά της Nvidia, μετά το σεξουαλικό σκάνδαλο που οδήγησε στην παραίτηση του CEO της Τζένσεν Χουάνγκ και τον ... αγώνα για τον αντικαταστάτη στον οποίο συμμετέχει μέχρι και ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα όμως πληροφορείται και αυτό που στην πιάτσα ήταν κοινώς γνωστό. Ότι μέχρι προχθές, κάθε φορά που η αμερικανική εταιρεία ανακοινώνει τα οικονομικά της αποτελέσματα, οι αναλυτές της Wall Street αναγκάζονται να ξαναγράψουν τα εγχειρίδια της σύγχρονης οικονομίας. Ο τεχνολογικός κολοσσός δεν έβγαζε απλώς κέρδη. Τύπωνε δισεκατομμύρια δολλάρια κάθε μήνα. Στο δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού της έτους, τα έσοδα άγγιξαν το ιλιγγιώδες ποσό των 96,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αν κάποιος κάνει τα μαθηματικά - πέρα από το σκάνδαλο και την χρηματιστηριακή της αποτίμηση - η Nvidia βάζει στα ταμεία της περίπου 32 δισεκατομμύρια δολάρια τον μήνα, καταγράφοντας άνοδο 106% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τα λειτουργικά της κέρδη εκτοξεύτηκαν στα 63,7 δισεκατομμύρια με άνοδο 124%, ενώ η χρηματιστηριακή της αξία στα τέλη Σεπτεμβρίου έφτασε τα 5,7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Καλά διαβάσατε, δεν ειναι ορθογραφικό, τρισεκατομμύρια. Ένα νούμερο σχεδόν κατά 2 τρισεκατομμύρια μεγαλύτερο από το άθροισμα όλων μαζί των εταιρειών του δείκτη Russell 2000.

Μέσα σε αυτή τη χρυσοφόρα καταιγίδα, υπάρχει ένας μεγάλος χαμένος. Ο απλός καταναλωτής και συγκεκριμένα ο gamer που παραδοσιακά στήριξε την εταιρεία στα πρώτα της βήματα.

Η αδιανόητη κερδοφορία της Nvidia βασίζεται πλέον αποκλειστικά στα data centers, τα οποία απέφεραν 89 δισεκατομμύρια δολάρια με το εξωπραγματικό μεικτό περιθώριο κέρδους του 75%. Με απλά λόγια, 92 από κάθε 100 δολάρια προέρχονται από τους servers της τεχνητής νοημοσύνης. Το gaming έπαψε να υφίσταται ως αυτόνομη κατηγορία στα οικονομικά της αποτελέσματα. Ενσωματώθηκε αθόρυβα στον τομέα Edge Computing νωρίτερα μέσα στη χρονιά, συνεισφέροντας 7,2 δισεκατομμύρια. Και κάπως έτσι, το hardware μετατράπηκε βίαια σε είδος πολυτελείας.

Η απόδειξη αυτής της μετατόπισης βρίσκεται στις βιτρίνες των ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων. Μια Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC καταγράφηκε στο Skroutz να πωλείται έναντι 9.500 ευρώ. Κάποιοι έμποροι προσφέρουν τη δυνατότητα αποπληρωμής σε 24 δόσεις των 414 ευρώ. Όταν πρωτοκυκλοφόρησε, η επίσημη ευρωπαϊκή τιμή της είχε διαμορφωθεί στα 2.099 ευρώ, πέφτοντας θεωρητικά από τα 2.329. Στην πράξη, ο Έλληνας αγοραστής καλείται να πληρώσει σχεδόν όσο θα κόστιζαν τέσσερα ολοκληρωμένα, πανίσχυρα gaming PC, για να αποκτήσει μία και μόνο κάρτα γραφικών.

Η ακρίβεια σαρώνει τα πάντα, αφήνοντας τις χαμηλότερες κατηγορίες εξίσου απλησίαστες. Η RTX 5070 Ti 16GB της Gigabyte κοστίζει 1.599,79 ευρώ αντί για 879 που ορίστηκε ως προτεινόμενη τιμή. Το μοντέλο RTX 5070 12GB Eagle OC ICE πωλείται σχεδόν στα διπλάσια χρήματα από την αρχική του αξία, φτάνοντας τα 1.105,86 ευρώ έναντι 589. Ούτε η AMD αποτελεί πλέον ασφαλές καταφύγιο. Η Radeon RX 9070 XT 16GB Gaming OC ξεπερνά με χαρακτηριστική ευκολία τα 1.049 ευρώ, εγκλωβίζοντας τον καταναλωτή σε μια αγορά χωρίς ρεαλιστικές επιλογές.

Από τα 699 στα 2.200 δολάρια

Το 2020 η δημοφιλής RTX 3080 κυκλοφόρησε στην αγορά στα 699 δολάρια. Αυτό ακριβώς ήταν και το κόστος της κορυφαίας GTX 1080 Ti το 2017, θέτοντας ένα λογικό ψυχολογικό και οικονομικό όριο για ένα δυνατό οικιακό σύστημα. Η διάδοχός τους, η RTX 5080, βγήκε στα καταστήματα στις 30 Ιανουαρίου 2025 με τιμή εκκίνησης 999 δολάρια. Σύμφωνα με έρευνα του Hardware Unboxed, η φθηνότερη διαθέσιμη RTX 5080 στην αμερικανική αγορά σκαρφάλωσε από τα 1.580 δολάρια τον Σεπτέμβριο στα 2.200 τον Οκτώβριο. Μέσα σε έναν μόλις μήνα προστέθηκαν 620 δολάρια στο καρτελάκι της τιμής. Το ίδιο κανάλι κατέγραψε συνολική άνοδο περίπου 35% μέσα σε τρεις μήνες σε δέκα χώρες: 15% τον Αύγουστο, 7% τον Σεπτέμβριο και 11% τον Οκτώβριο.

Τα στοιχεία του γερμανικού 3DCenter αποτυπώνουν τον ευρωπαϊκό εφιάλτη για την περίοδο από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Οκτώβριο του 2026. Οι κάρτες της σειράς GeForce RTX 50 ακρίβυναν κατά μέσο όρο 66%. Η αύξηση για τη ναυαρχίδα RTX 5090 έφτασε το 132%, ενώ η πιο «προσιτή» RTX 5060 Ti 16GB κατέγραψε άνοδο πάνω από 70%. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν τα μοντέλα της Radeon με 46% και της Intel με 38%. Στη Γερμανία, την 1η Σεπτεμβρίου, η φθηνότερη RTX 5090 είχε ήδη φτάσει τα 4.850 ευρώ, αποτελώντας ήδη ένα προϊόν που στοίχιζε διπλάσια σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025.

Ο πόλεμος της μνήμης

Η ρίζα του προβλήματος κρύβεται στη μνήμη και όχι στο ίδιο το chip γραφικών. Μεγαθήρια της βιομηχανίας όπως η Samsung, η SK Hynix και η Micron έχουν στρέψει μαζικά τις γραμμές παραγωγής τους στην HBM (High Bandwidth Memory). Αυτή τη μνήμη υψηλού εύρους ζώνης την απορροφούν αχόρταγα οι επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης. Οι μονάδες GDDR7 που απομένουν για τις οικιακές κάρτες μειώνονται δραματικά. Η εταιρεία ερευνών TrendForce συνδέει την άνοδο των τιμών GDDR6 και GDDR7 άμεσα με τη λυσσαλέα ζήτηση από τους AI servers. Οι αναλυτές μάλιστα εκτιμούν πως η έλλειψη DRAM θα ταλαιπωρεί την αγορά τουλάχιστον έως το 2028.

Η Nvidia μετακύλησε το αυξημένο κόστος στους κατασκευαστές σε τρία διαδοχικά κύματα. Τον Ιανουάριο του 2026 αύξησε τις τιμές 10% με 15% σε όλη τη σειρά, ενώ τον Μάιο ακολούθησε νέα αύξηση αποκλειστικά για την RTX 5090. Το καλοκαίρι, κινεζικά δίκτυα διανομής περιέγραφαν μια κατάσταση πανικού, καθώς τα πακέτα GPU και μνήμης ακρίβαιναν κατά 20% έως 30%, κάνοντας τους εμπόρους να διστάζουν να πουλήσουν. Ταυτόχρονα, μειώθηκε η προσφορά. Σύμφωνα με το Board Channels, η Nvidia εξέταζε τη μείωση παραγωγής της σειράς 50 κατά 30% με 40% στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ υπήρξαν αναφορές ότι η σειρά RTX 50 Super μπορεί να καθυστερήσει ή να ακυρωθεί πλήρως.

Ο Jon Peddie, ιδρυτής της Jon Peddie Research, θεωρεί ότι η μνήμη δεν δικαιολογεί όλη αυτή την άνοδο. Υποψιάζεται πως οι προμηθευτές εκμεταλλεύονται την κατάσταση ανεβάζοντας τις τιμές ανεξέλεγκτα. Μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2025 και της αντίστοιχης περιόδου του 2026, οι πωλήσεις καρτών αυξήθηκαν από 9,25 σε 11,82 εκατομμύρια τεμάχια. Ο τζίρος όμως απογειώθηκε από τα 6,18 στα 10,85 δισεκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 76%. Η PC Partner, μητρική της Zotac, αποκάλυψε στην δραστηριότητά της ως κατασκευαστής (ODM) ένα κυνικό νούμερο. Ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε 38,4%, ωστόσο ο τζίρος της αυξήθηκε 73,9%, ακριβώς επειδή η μέση τιμή πώλησης εκτινάχθηκε κατά 181%.

Παλέτες για τα data centers

Ο οικιακός χρήστης έχει βρεθεί σε έναν πόλεμο που δεν μπορεί να κερδίσει. Δεν ανταγωνίζεται πλέον τα data centers μόνο για τα chip μνήμης, αλλά για τις ίδιες τις κάρτες. Φωτογραφίες του ασιατικού δικτύου HKEPC έδειξαν ολόκληρες παλέτες με ολοκαίνουργιες RTX 5090 στις αυθεντικές συσκευασίες τους, έτοιμες να εγκατασταθούν απευθείας σε servers. Κινεζικά εργοστάσια μετατρέπουν μαζικά εκατοντάδες τέτοιες κάρτες σε εκδόσεις διπλού slot. Στη συνέχεια τις πωλούν από 8.500 έως σχεδόν 10.000 δολάρια.

Το παράδοξο είναι πως η άδεια χρήσης των drivers περιλαμβάνει από το 2017 τον ρητό όρο «No Datacenter Deployment». Επιπλέον, για τη συμμόρφωση με τους αμερικανικούς περιορισμούς εξαγωγών, η Nvidia κατασκεύασε για την Κίνα ειδικές εκδόσεις με μειωμένη απόδοση AI, ρίχνοντας τη δυναμική από 3.352 σε 2.375 TOPS. Οι πλήρεις RTX 5090 βρίσκουν όμως πάντα τον δρόμο τους. Σε αντίθεση με την εποχή του crypto mining το 2021, όταν η εταιρεία είχε κυκλοφορήσει τα μοντέλα Lite Hash Rate που έκοβαν την απόδοση της εξόρυξης σώζοντας το gaming, σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί κανένα αντίστοιχο μέτρο.

Η οικονομική διευθύντρια της Nvidia και αντικαταστάτης του Τζένσεν Χουάνγκ από χθές ως CEO της εταιρείες Κολέτ Κρες το έθεσε ωμά. Η «στενότητα» στη μνήμη είναι απλώς σύμπτωμα της ίδιας έκρηξης ζήτησης που τροφοδοτεί τη ραγδαία ανάπτυξη της Nvidia. Το κόστος που πληρώνει ο gamer προκύπτει από το ίδιο φαινόμενο που γεμίζει το ταμείο της εταιρείας. Η Nvidia προειδοποιεί μάλιστα ότι το μεικτό της περιθώριο μπορεί να «πέσει» στο 71% με 72% το τέταρτο τρίμηνο λόγω του κόστους της μνήμης. Ένα ποσοστό που ελάχιστες βιομηχανίες στον πλανήτη έχουν δει έστω και στα πιο τρελά τους όνειρα.

Η Ελλάδα συμμετέχει και αυτή ενεργά στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. Στο Λαύριο προχωρά η κατασκευή του εθνικού υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», η καρδιά του AI Factory «Pharos», με συνολική ισχύ 89 Pflops. Χρηματοδοτείται από το EuroHPC με σχεδόν 12,6 εκατομμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Την ώρα λοιπόν που το κράτος επενδύει στρατηγικά, ο νέος που προσπαθεί να αναβαθμίσει το PC του καλείται να αναμετρηθεί με τα ταμεία της Σίλικον Βάλεϊ, πληρώνοντας παράλληλα ΦΠΑ 24%, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η προειδοποίηση της PC Partner είναι σαφής. Οι φθηνές κάρτες γραφικών, το τελευταίο καταφύγιο όσων κινούνται στα όρια των 300 ευρώ, θα αντιμετωπίσουν σύντομα ακόμη πιο σοβαρές ελλείψεις. Με την ξηρασία στην αγορά της μνήμης να αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το 2028, το PC gaming μετατρέπεται ταχύτατα σε αποκλειστικό προνόμιο όσων μπορούν να ακολουθήσουν τις εξωφρενικές τιμές που υπαγορεύουν τα αδηφάγα data centers. Και αυτό την εποχή που κυκλοφόρησε το WOW forever.

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