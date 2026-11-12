Nvidia: Ποια είναι η Κίμπερλι Πάουελ, η φερόμενη δεύτερη ερωμένη του Χουάνγκ-Το βίντεο σε ξενοδοχείο

Είναι 48 ετών, μηχανικός και εργάζεται από το 2008 στον αμερικανικό κολοσσό των μικροτσίπ. Διευθύνει τον τομέα της υγείας και υπάγεται απευθείας στον Τζένσεν Χουάνγκ. Η φερόμενη σχέση τους φέρεται να αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίου στην Καλιφόρνια.

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Nvidia: Ποια είναι η Κίμπερλι Πάουελ, η φερόμενη δεύτερη ερωμένη του Χουάνγκ-Το βίντεο σε ξενοδοχείο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Κίμπερλι Πάουελ, 48 ετών και αντιπρόεδρος του τομέα υγείας της Nvidia, φέρεται να διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με τον ιδρυτή της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ.
  • Η φερόμενη σχέση αποκαλύφθηκε μέσω βίντεο που τραβήχτηκε σε ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια συνεδρίου της Nvidia στην Καλιφόρνια.
  • Η Πάουελ υπάγεται απευθείας στον Χουάνγκ, γεγονός που εγείρει ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας.
  • Η Nvidia διερευνά τις αναφορές για ανάρμοστη συμπεριφορά, ενώ η Πάουελ έχει ακυρώσει προγραμματισμένη δημόσια ομιλία.
  • Η υπόθεση προστίθεται σε άλλη έρευνα σχετικά με προσωπικές σχέσεις του Χουάνγκ που αφορούν πιθανή κατασκοπία για λογαριασμό της Κίνας.
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Αρχικά ήρθαν οι πληροφορίες για φερόμενη σχέση με μια γυναίκα την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν ταυτοποιήσει ως πιθανή κατάσκοπο της Κίνας. Τώρα εμφανίζεται μια δεύτερη φερόμενη ερωμένη, αυτή τη φορά μέσα στην ίδια τη Nvidia.

Ονομάζεται Κίμπερλι Πάουελ, είναι 48 ετών και συγκαταλέγεται στα κορυφαία στελέχη του παγκόσμιου κολοσσού των ημιαγωγών. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, είναι η γυναίκα με την οποία ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο 63χρονος ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που έχει εξελιχθεί σε σύμβολο της τεχνητής νοημοσύνης, φέρεται να διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Την αποκάλυψη δημοσιεύουν οι New York Times, επικαλούμενοι πέντε ανθρώπους που έχουν εργαστεί στην εταιρεία.

Η υπόθεση φέρεται να ήρθε στο φως από ένα βίντεο που τραβήχτηκε τον περασμένο Μάρτιο σε ξενοδοχείο του Σαν Χοσέ, στην Καλιφόρνια, κατά τη διάρκεια του GTC, του μεγάλου ετήσιου συνεδρίου της Nvidia. Στα πλάνα φέρονται να εμφανίζονται ο Χουάνγκ και η Πάουελ να ανταλλάσσουν τρυφερές χειρονομίες.

Σύμφωνα με δύο μάρτυρες, μέλος της ασφάλειας του Χουάνγκ φέρεται να σταμάτησε το άτομο που βιντεοσκοπούσε, προτείνοντάς του συμφωνία εμπιστευτικότητας. Η αμερικανική εφημερίδα διευκρινίζει, ωστόσο, ότι δεν έχει δει το βίντεο.

Το προφίλ της Κίμπερλι Πάουελ

Ποια είναι όμως η Κίμπερλι Πάουελ; Είναι πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Northeastern και έχει χτίσει την καριέρα της στον κλάδο της ιατρικής τεχνολογίας.

Πριν ενταχθεί στη Nvidia, εργάστηκε στις Planar Systems και DOME Imaging Systems, με αντικείμενο τον εξοπλισμό διάγνωσης και επεξεργασίας ιατρικών εικόνων.

Το 2008 προσλήφθηκε στη Nvidia, με στόχο να φέρει τους επεξεργαστές γραφικών στα νοσοκομεία και στα ερευνητικά εργαστήρια. Τα επόμενα χρόνια συνέβαλε στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας που συνδέονται με τα πανεπιστήμια, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και την τεχνητή νοημοσύνη.

Το 2017 ανέλαβε αντιπρόεδρος του τομέα υγείας, θέση την οποία κατέχει μέχρι σήμερα. Πλέον διευθύνει έναν στρατηγικής σημασίας τομέα, που εκτείνεται από την έρευνα για νέα φάρμακα έως την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική και τη βιολογία.

Η θέση της στην εταιρεία και το ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων

Το πιο ευαίσθητο σημείο αφορά, ωστόσο, τη θέση της στην εταιρική ιεραρχία: η Πάουελ υπάγεται απευθείας στον Τζένσεν Χουάνγκ. Και οι δύο είναι παντρεμένοι με άλλα πρόσωπα και μια ενδεχόμενη σχέση θα μπορούσε να εγείρει ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων.

Σύμφωνα με πηγές των New York Times, ο κώδικας δεοντολογίας της Nvidia απαιτεί από τους εργαζομένους να «αποφεύγουν καταστάσεις στις οποίες οι ενέργειές μας δημιουργούν συγκρούσεις συμφερόντων», συμπεριλαμβανομένων των «προσωπικών σχέσεων». Η εταιρεία δηλώνει επίσης ότι «διερευνά άμεσα τις αναφορές για ανάρμοστη συμπεριφορά». Πολλές επιχειρήσεις εφαρμόζουν πολιτικές που απαγορεύουν στα διευθυντικά στελέχη να διατηρούν ερωτικές σχέσεις με υφισταμένους τους.

Η αποκάλυψη έρχεται ενώ ο Χουάνγκ βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο μιας άλλης υπόθεσης. Τον περασμένο μήνα, οι New York Times είχαν αναφέρει ότι μια Κινέζα μάνατζερ με την οποία είχε αναπτύξει προσωπικές σχέσεις φέρεται να είχε ταυτοποιηθεί από τις αμερικανικές αρχές ως πιθανή συνεργάτιδα των υπηρεσιών πληροφοριών του Πεκίνου.

Η Πάουελ, η οποία δεν έχει σχολιάσει δημοσίως τις πληροφορίες, φέρεται στο μεταξύ να ακύρωσε προγραμματισμένη ομιλία της στο Milken Future of Health Summit.

Η υπόθεση κινδυνεύει να μετατρέψει την ιδιωτική ζωή του ιδρυτή της Nvidia σε ζήτημα εταιρικής διακυβέρνησης για μία από τις πιο ισχυρές επιχειρήσεις στον κόσμο.

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