Ποιος θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Τζένσεν Χουάνγκ; Οι πιθανοί διάδοχοι του CEO της Nvidia

Αντιμέτωπη με ένα εφιαλτικό σενάριο βρίσκεται η Nvidia μετά την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου της αμερικανικής εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ: Να βρει τον αντικαταστάτη του.

Το ερώτημα απασχολεί αναλυτές και επενδυτές, καθώς ο τεχνολογικός κολοσσός βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή κρίση, μετά τις αποκαλύψεις για τις εξωσυζυγικές σχέσεις του Χουάνγκ, συμπεριλαμβανομένου την σχέσης του με την Κινέζα, Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να είναι κατάσκοπος του Πεκίνου.

Μετά την ανακοίνωση της παραίτησης, η μετοχή της Nvidia κατέγραψε πτώση άνω του 10% στις συναλλαγές εκτός του κανονικού ωραρίου. Η μετοχή της εταιρείας είχε ήδη υποχωρήσει σχεδόν κατά 14% μετά την παραδοχή της πρώτης σχέσης, το περασμένο Σαββατοκύριακο, με αποτέλεσμα να χαθούν περισσότερα από 600 δισεκατομμύρια δολάρια από τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας.

Ποιος θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Τζένσεν Χουάνγκ;

Η νυν οικονομική διευθύντρια (CFO) της Nvidia

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, υπάρχουν πολλοί πιθανοί αντικαταστάτες του Χουάνγκ, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται η νυν οικονομική διευθύντρια (CFO) της Nvidia, Κολέτ Κρες, η οποία έχει αναλάβει καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου της εταιρείας.

Με εμπειρία άνω των 30 ετών στον κλάδο, η 59χρονη Κολέτ Κρες θεωρείται από ορισμένους αναλυτές η πιο προφανής επιλογή για τη διασφάλιση της διοικητικής συνέχειας, καθώς κατείχε στο παρελθόν υψηλές θέσεις σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Microsoft, η Cisco και η Texas Instruments.

Η Κολέτ Κρες

Η Κρες, η οποία διατελεί, επίσης, τα καθήκοντα εκτελεστικής αντιπροέδρου της Nvidia, έχει παρακολουθήσει τη μεταμόρφωση της Nvidia από μια απλή εταιρεία κατασκευής τσιπ για βιντεοπαιχνίδια στις αρχές της δεκαετίας του 1990 σε μια ισχυρή δύναμη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης σήμερα.

«Συμμετείχε μαζί με τον Χουάνγκ στις τριμηνιαίες τηλεδιασκέψεις για την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, γεγονός που την καθιστά γνώριμο πρόσωπο στους επενδυτές», δήλωσε στο BBC, ο Τζος Γκίλμπερτ, αναλυτής της επενδυτικής εταιρείας eToro.

Ωστόσο, η μόνιμη ανάληψη της θέσης του CEO είναι «άλλη ιστορία» , λέει ο Γκίλμπερτ, καθώς η εταιρεία ενδέχεται να προτιμήσει έναν μηχανικό στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Ο συνιδρυτής της Nvidia και ένας μηχανικός

Μία ακόμη επιλογή για την θέση του CEO είναι ο Κρις Μαλακόφσκι, ο οποίος συνίδρυσε την Nvidia μαζί με τον Χουάνγκ και τον Κούρτις Πρίεμ.

Ο Μαλακόφσκι έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της υπολογιστικής τεχνολογίας της εταιρείας.

Ο Κρις Μαλακόφσκι Getty Images

Εάν το διοικητικό συμβούλιο επιλέξει να δώσει προτεραιότητα στην τεχνολογία, το όνομα που ξεχωρίζει είναι εκείνο του Ίαν Μπακ. Ο Μπακ εντάχθηκε στην Nvidia το 2004 και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του CUDA, της πλατφόρμας λογισμικού που επιτρέπει στους προγραμματιστές να αξιοποιούν την υπολογιστική ισχύ των επεξεργαστών της εταιρείας. Η συμβολή του στην ανάπτυξη του CUDA θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη της Nvidia στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Σήμερα είναι επικεφαλής του τμήματος προϊόντων για την τεχνητή νοημοσύνη μεγάλης κλίμακας (hyperscale AI), έχοντας την ευθύνη τόσο του υλικού όσο και του λογισμικού της εταιρείας στον συγκεκριμένο τομέα.

«Θα μπορούσε να προστατεύσει το τεχνολογικό πλεονέκτημα της Nvidia, αλλά η ικανότητά του να διαχειρίζεται ευρύτερες εμπορικές σχέσεις και γεωπολιτικές προκλήσεις θα αποτελέσει μια πρόκληση για τον ίδιο», δήλωσε ο Τσάρου Τσανανά, στρατηγικός αναλυτής στην επενδυτική τράπεζα Saxo.

Ο Ίαν Μπακ

Κορυφαία στελέχη της Apple και της Arm

Πέρα από μέλη που ήδη εργάζονται για την Nvidia, η εταιρεία ενδέχεται να αναζητήσει τον αντικαταστάτη του Χουάνγκ και εκτός της εταιρείας, δήλωσε η Τζουν Μπέι Λίου, ιδρύτρια και επικεφαλής της Ten Cap, μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων και κεφαλαίων.

Ένας από τους αντικαταστάτες που εξετάζονται είναι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, καθώς, σύμφωνα με την Μπέι Λίου, είναι εξοικειωμένος με τη διαχείριση μιας τόσο μεγάλης εταιρείας.

«Βέβαια, μπορεί να μην είναι πρόθυμος να αποχωρήσει από την Apple, όπου κατέχει τη θέση του προέδρου», είπε η Μπέι Λίου.

Ο Τιμ Κουκ AP

Η Τζουν Μπέι Λίου και ο Τσάρου Τσανανά πιστεύουν ότι ο CEO της Arm Holdings και πρώην στέλεχος της Nvidia, Ρενέ Χάας, θα ήταν μια καλή επιλογή, καθώς διαθέτει αναγνωρισιμότητα και βαθιά γνώση της βιομηχανίας ημιαγωγών.

«Η πρόκληση είναι να βρεθεί κάποιος που θα μπορεί να συνδυάσει την τεχνική κατανόηση, το στρατηγικό όραμα και τις σχέσεις που κατέχει ο Τζένσεν σε ολόκληρο τον παγκόσμιο κλάδο της τεχνολογίας», δήλωσε η Μπέι Λίου.

Στα σενάρια περιλαμβάνονται επίσης ο Τζεφ Φίσερ, με 32 χρόνια παρουσίας στην Nvidia, καθώς και τα δύο παιδιά του Χουάνγκ, τα οποία κατέχουν διοικητικές θέσεις στην εταιρεία, αν και είναι ακόμη νέοι σε ηλικία.

Ο Ρενέ Χάας AP

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