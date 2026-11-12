Παραιτήθηκε από επικεφαλής της Nvidia ο Τζένσεν Χουάνγκ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, μιλάει στα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε συνάντηση μεταξύ του Κινέζου πρωθυπουργού Λι Τσιάνγκ και εκπροσώπων του αμερικανικού επιχειρηματικού κόσμου, στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο...

Snapshot Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.

Η Κολέτ Κρες, η οικονομική διευθύντρια της Nvidia, αναλαμβάνει προσωρινά τα καθήκοντα διευθύνουσας συμβούλου.

Η παραίτηση του Χουάνγκ συνδέεται με σκάνδαλο εξωσυζυγικής σχέσης με την Άλις Χουάνγκ, που φέρεται να ήταν κατάσκοπος του Πεκίνου. Snapshot powered by AI

Αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO) της Nvidia ο Τζένσεν Χουάνγκ.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου αναλαμβάνει η νυν οικονομική διευθύντρια (CFO) της Nvidia, Κολέτ Κρες, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναζήτησης μόνιμου αντικαταστάτη.

Η παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ έρχεται μετά το σκάνδαλο με την εξωσυζυγική σχέση που διατηρούσε ο δισεκατομμυριούχος με την Κινέζα, Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται πως τον προσέγγισε ούσα κατάσκοπος του Πεκίνου.

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