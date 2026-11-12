Παραιτήθηκε από επικεφαλής της Nvidia ο Τζένσεν Χουάνγκ
Καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου αναλαμβάνει η νυν οικονομική διευθύντρια της Nvidia, Κολέτ Κρες
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- Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.
- Η Κολέτ Κρες, η οικονομική διευθύντρια της Nvidia, αναλαμβάνει προσωρινά τα καθήκοντα διευθύνουσας συμβούλου.
- Η παραίτηση του Χουάνγκ συνδέεται με σκάνδαλο εξωσυζυγικής σχέσης με την Άλις Χουάνγκ, που φέρεται να ήταν κατάσκοπος του Πεκίνου.
Αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO) της Nvidia ο Τζένσεν Χουάνγκ.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου αναλαμβάνει η νυν οικονομική διευθύντρια (CFO) της Nvidia, Κολέτ Κρες, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναζήτησης μόνιμου αντικαταστάτη.
Η παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ έρχεται μετά το σκάνδαλο με την εξωσυζυγική σχέση που διατηρούσε ο δισεκατομμυριούχος με την Κινέζα, Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται πως τον προσέγγισε ούσα κατάσκοπος του Πεκίνου.
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