Πού είναι η Άλις Χουάνγκ: H Κινέζα κατάσκοπος που βύθισε στο χάος τον CEO και τη Nvidia

Snapshot Η Άλις Χουάνγκ, κεντρική φιγούρα σε κατασκοπευτικό σκάνδαλο που αφορά τη Nvidia και τον CEO της Τζένσεν Χουάνγκ, παραμένει άφαντη και φέρεται να έχει επιστρέψει στο Πεκίνο για λόγους ασφαλείας.

Ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παραδέχτηκε απιστία, ενώ η εταιρεία διενεργεί εσωτερικό έλεγχο για κατηγορίες περί κατασκοπείας, θέτοντας σε κίνδυνο τη θέση του.

Η εταιρεία Megaspeed, ιδρυθείσα από την Άλις Χουάνγκ, κατέχει τον ρόλο του μεγαλύτερου αγοραστή επεξεργαστών Nvidia στη Νοτιοανατολική Ασία και λειτουργεί ως μέσο παράνομης εισαγωγής τεχνολογίας στην Κίνα.

Το Πεκίνο αρνείται τις κατηγορίες κατασκοπείας και κατηγορεί τις ΗΠΑ για κατασκευή αφηγήσεων και τεχνολογικό αποκλεισμό.

Η Megaspeed απέκτησε ειδική συνεργασία με τη Nvidia μετά από πώληση σε εταιρεία-βιτρίνα στη Σιγκαπούρη και έχει εισάγει προϊόντα αξίας άνω των 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα δηλωθέντα μετρητά της. Snapshot powered by AI

Η Άλις Χουάνγκ, η γυναίκα που πρωταγωνιστεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κατασκοπευτικά θρίλερ μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, με αιχμή τον τεχνολογικό κολοσσό της Nvidia, και «θύμα» μας της τον CEO της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, παραμένει άφαντη, ενώ πίσω της όλα σχεδόν καταρρέουν... Η μετοχή της εταιρείας, η φήμη του CEO...

Η Κινέζα ερωμένη - κατάσκοπος, την οποία ωστόσο κανείς δεν έχει καταφέρει να εντοπίσει, πέρα από τα βίντεο και τις φωτογραφίες της από τις παλιές δόξες της, δίπλα στον Τζένσεν Χουάνγκ, φέρεται να επέστρεψε στο Πεκίνο, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές για λόγους ασφαλείας, που επικαλείται το Bloomberg, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται πότε έφτασε στην Κίνα, τους λόγους της μετακίνησής της, ούτε τις δραστηριότητες που ασκεί εκεί

Η τύχη της, μετά την παραδοχής απιστίας του CEO, Τζένσεν Χουάνγκ, ήταν και σε ένα σημείο παραμένει άγνωστη, ενώ η εταιρία έχει ξεκινήσει εσωτερικό έλεγχο για τις κατηγορίες περί κατασκοπείας, και η θέση του διευθύνοντος συμβούλου, βρίσκεται σε κίνδυνο, την ώρα που αποκαλύπτεται η ύπαρξη και δεύτερη ερωμένης, υψηλόβαθμου στελέχους της της Nvidia, επίσης παντρεμένης.

Η Κίμπερλι Πάουελ με τον Τζένσεν Χουάνγκ σε συνέδριο τον περασμένο Μάρτιο

Οι αποκαλύψεις επηρέασαν τις αγορές και ενδέχεται να οδηγήσουν στην αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη διοίκηση της Nvidia, σύμφωνα με την έκθεση.

Το Πεκίνο αρνήθηκε ότι η Χουάνγκ ήταν κατάσκοπος και το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωσή του την Πέμπτη έκανε λόγο για κατασκευασμένα αφηγήματα των Αμερικανών: «Η αμερικανική πλευρά θα πρέπει να σταματήσει να κατασκευάζει αφηγήματα περί κατασκοπείας και να τα χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για την επιβολή τεχνολογικού αποκλεισμού», δήλωσε η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ.

Η Megaspeed, ιδρύτρια της οποίας είναι η Άλις Χουάνγκ, κατέστη ο μεγαλύτερος αγοραστής επεξεργαστών της Nvidia στη Νοτιοανατολική Ασία, μια περιοχή που, σύμφωνα με την έκθεση, λειτουργεί ως σημαντική οδός για την παράνομη εισαγωγή προηγμένου υλικού στην κινεζική αγορά.

Η εταιρεία ενοικιάζει τσιπ της Nvidia στην Alibaba Group Holding Ltd. από εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε διάφορες χώρες της περιοχής αυτής.

Η Alibaba, η οποία αντιμετώπισε αμφισβητήσεις σχετικά με την εθνική ασφάλεια στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των φερόμενων δεσμών της με τον κινεζικό στρατό, αρνήθηκε τις κατηγορίες αυτές και απέφυγε να σχολιάσει την εμπορική σχέση με τη Megaspeed.

Η Χουάνγκ ίδρυσε τη Megaspeed το 2023, μετά από μια καριέρα στον τομέα των ιδιωτικών επενδύσεων και της τηλεόρασης.

Η εταιρεία προήλθε από μια απόσχιση της 7Road Holdings Ltd., ενός από τους μεγαλύτερους κινεζικούς ομίλους στον τομέα των βιντεοπαιχνιδιών, λίγους μήνες αφότου ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν επέβαλε εκτεταμένους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα.

Πριν από την ίδρυση της Megaspeed, η 7Road πώλησε τη θυγατρική της στη Σιγκαπούρη σε μια εταιρεία των Βρετανικών Παρθένων Νήσων με την επωνυμία Huang Le Ltd., μετά την οποία η Χουάνγκ Λι, το κινεζικό όνομα της Άλις Χουάνγκ, ανέλαβε τον έλεγχο.

Τον Νοέμβριο του 2023, η εν λόγω εταιρεία πώλησε τη Megaspeed σε μια εταιρεία-βιτρίνα της Σιγκαπούρης. Λίγες ημέρες μετά τη συναλλαγή αυτή, η Megaspeed απέκτησε την ιδιότητα του επίσημου συνεργάτη της Nvidia Cloud Partner, μια κατηγορία που της επέτρεψε να έχει προνομιακή πρόσβαση σε τσιπ της αμερικανικής εταιρείας.

Εμπορικά μητρώα που αναφέρονται στην έκθεση δείχνουν ότι η εταιρεία εισήγαγε προϊόντα αξίας άνω των 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, ποσό που υπερβαίνει κατά χίλιες φορές το υπόλοιπο μετρητών που δήλωσε το 2023.

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