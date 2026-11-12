WSJ: Σε ελεύθερη πτώση η μετοχή της Nvidia – Στο τραπέζι η απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ

Το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει το μέλλον του ισχυρού άνδρα της τεχνητής νοημοσύνης, μετά τις αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή και τις υποψίες κινεζικής κατασκοπείας.

Γιάννης Φιλιππάκος

WSJ: Σε ελεύθερη πτώση η μετοχή της Nvidia – Στο τραπέζι η απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia εξετάζει την πιθανή απομάκρυνση του ιδρυτή και CEO Τζένσεν Χουάνγκ μετά από αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις και υποψίες σύνδεσής του με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.
  • Η υπόθεση περιλαμβάνει έρευνα για πιθανή διαρροή προηγμένων επεξεργαστών της Nvidia σε κινεζικές επιχειρήσεις μέσω τρίτων χωρών.
  • Η Nvidia ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα για το ενδεχόμενο ο Χουάνγκ να αποτέλεσε στόχο ξένης επιχείρησης πληροφοριών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί στοιχεία κινδύνου για εταιρικά μυστικά ή εθνική ασφάλεια.
  • Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε περίπου 8% μετά το δημοσίευμα, ενώ δεν υπάρχει σαφές σχέδιο διαδοχής για τον Χουάνγκ, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα για την ηγεσία της εταιρείας.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει δημόσια στήριξη στον Χουάνγκ, ενώ προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη απόφαση σχετικά με το μέλλον του στην εταιρεία.
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Αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο απομάκρυνσής του από την ηγεσία της Nvidia βρίσκεται ο Τζένσεν Χουάνγκ, καθώς το διοικητικό συμβούλιο του τεχνολογικού κολοσσού προετοιμάζεται να εξετάσει την αντικατάστασή του, σύμφωνα με δημοσίευμ της Wall Street Journal.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, επικαλούμενη πρόσωπα με γνώση των εξελίξεων, οι διοικητικοί σύμβουλοι της Nvidia ενδέχεται να συνεδριάσουν άμεσα για να αποφασίσουν το μέλλον του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, έπειτα από τις αποκαλύψεις για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις του, η μία εκ των οποίων με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναταράξεις στην εταιρεία, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης, με την προσοχή να στρέφεται πλέον τόσο στην εταιρική διακυβέρνηση όσο και σε ενδεχόμενους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Οι αποκαλύψεις και η εσωτερική έρευνα

Η κρίση ξέσπασε μετά τις πληροφορίες για σχέση του Χουάνγκ με την επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ, η οποία, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, εξετάζεται από τις αρχές για πιθανές διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οι δραστηριότητες της εταιρείας Megaspeed International και οι υποψίες ότι προηγμένοι επεξεργαστές της Nvidia ενδέχεται να διοχετεύθηκαν σε κινεζικές επιχειρήσεις μέσω τρίτων χωρών.

Την Τετάρτη (11/11), οι New York Times αποκάλυψαν και δεύτερη φερόμενη εξωσυζυγική σχέση του Χουάνγκ, αυτή τη φορά με την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο της Nvidia στον τομέα της υγείας, η οποία υπάγεται διοικητικά στον ίδιο.

Ο Χουάνγκ είχε ήδη αναγνωρίσει, σε εσωτερικό μήνυμα προς τους εργαζομένους, ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του, αναλαμβάνοντας την προσωπική ευθύνη, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Nvidia ανακοίνωσε στις 8 Νοεμβρίου την έναρξη ανεξάρτητης έρευνας για το ενδεχόμενο ο επικεφαλής της να αποτέλεσε στόχο ξένης επιχείρησης πληροφοριών. Τότε το διοικητικό συμβούλιο είχε εκφράσει την εμπιστοσύνη του στον Χουάνγκ, διευκρινίζοντας ότι δεν διέθετε στοιχεία που να δείχνουν ότι είχαν τεθεί σε κίνδυνο εταιρικά μυστικά ή η εθνική ασφάλεια.

Πιέσεις στη Wall Street και αβεβαιότητα για τη διαδοχή

Το δημοσίευμα της Wall Street Journal προκάλεσε νέα αναστάτωση στις αγορές, με τη μετοχή της Nvidia να υποχωρεί περίπου 8% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Τετάρτης.

Το ενδεχόμενο αποχώρησης του Χουάνγκ δημιουργεί επιπλέον προβληματισμό, καθώς ο ίδιος συνίδρυσε τη Nvidia το 1993 και έχει συνδέσει το όνομά του με τη μετατροπή της σε μία από τις ισχυρότερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο.

Σύμφωνα με το Reuters, δεν υπάρχει σαφές σχέδιο διαδοχής, γεγονός που θα μπορούσε να δυσκολέψει μια αιφνίδια αλλαγή στην ηγεσία της εταιρείας, η χρηματιστηριακή αξία της οποίας ανέρχεται σε περίπου 4 τρισ. δολάρια.

Στο πλευρό του Χουάνγκ έχει ταχθεί δημόσια και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον χαρακτήρισε «έντιμο άνθρωπο» και εξήρε τη συμβολή του στην αμερικανική οικονομία.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί απόφαση απομάκρυνσης του Χουάνγκ, ούτε έχει γίνει γνωστό ποιος θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει. Η Nvidia δεν έχει σχολιάσει το νεότερο δημοσίευμα, με το μέλλον του ανθρώπου που ταυτίστηκε με την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης να παραμένει αβέβαιο.

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