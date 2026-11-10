Τραμπ για Χουάνγκ: «Πιστεύω ότι υποφέρει πολύ» – Στο μικροσκόπιο του FBI η υπόθεση κατασκοπείας

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη στήριξή του στον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, μετά τις αποκαλύψεις για εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία από τις κινεζικές υπηρεσίες.

Ο Χουάνγκ παραδέχθηκε τη σχέση και ζήτησε συγγνώμη, ενώ το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα για πιθανή εμπλοκή του σε ξένη επιχείρηση πληροφοριών.

Το FBI ερευνά την υπόθεση κατασκοπείας χωρίς να έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες, ενώ ο Τραμπ πιστεύει ότι ο Χουάνγκ δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα.

Η υπόθεση προκαλεί ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια, καθώς η Nvidia είναι κεντρική στην τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και τον τεχνολογικό ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας.

Η κινεζική κυβέρνηση αρνείται τις κατηγορίες περί κατασκοπείας και δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για τη δράση της γυναίκας που συνδέεται με τον Χουάνγκ. Snapshot powered by AI

Τη στήριξή του στον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, εξέφρασε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο των αποκαλύψεων για εξωσυζυγική σχέση του ισχυρού άνδρα της τεχνολογίας με Κινέζα επιχειρηματία, την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να θεωρούν ύποπτη για κατασκοπεία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα υποστηρικτικός απέναντι στον Χουάνγκ, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη δύσκολη προσωπική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει.

«Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Ελπίζω να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Πιστεύω ότι υποφέρει πολύ. Διάβασα τη δήλωσή του και πιστεύω ότι υποφέρει πολύ, ιδιαίτερα εξαιτίας της οικογένειάς του, της συζύγου του, την οποία αγαπά, και των δικών του ανθρώπων».

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι επικοινώνησε προσωπικά με τον επικεφαλής της Nvidia, ρωτώντας τον εάν γνώριζε ότι η γυναίκα με την οποία διατηρούσε σχέση ενδέχεται να εργαζόταν για τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Χουάνγκ αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε τέτοια γνώση. «Τον πιστεύω πραγματικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έρευνες και ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναταράξεις στη Σίλικον Βάλεϊ, καθώς η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι προηγμένοι ημιαγωγοί της αποτελούν αντικείμενο έντονου τεχνολογικού ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Ο ίδιος ο Χουάνγκ έχει παραδεχθεί την εξωσυζυγική σχέση, ζητώντας συγγνώμη από τη σύζυγό του και την εταιρεία. Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia έχει ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα για το ενδεχόμενο ο επικεφαλής της να αποτέλεσε στόχο ξένης επιχείρησης πληροφοριών.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι το FBI εξετάζει την υπόθεση, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Χουάνγκ τελικά δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα.

Το Πεκίνο, από την πλευρά του, έχει απορρίψει τις κατηγορίες περί κινεζικής κατασκοπείας ως αβάσιμες, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί ανεξάρτητη επιβεβαίωση ότι η συγκεκριμένη γυναίκα ενεργούσε για λογαριασμό των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών.

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