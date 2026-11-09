Τζένσεν Χουάνγκ: Οι «μοιραίες» γυναίκες στη ζωή του CEO της Nvidia - Η σύζυγος και η ερωμένη

Snapshot Ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παραδέχτηκε τη σχέση του με την Κινέζα επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ, παράλληλα με τον 40χρονο γάμο του με τη Λόρι Μιλς.

Η Άλις Χουάνγκ κατηγορείται από τις αμερικανικές αρχές για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και λαθρεμπόριο μικροτσίπ, γεγονός που προκάλεσε εσωτερική έρευνα στην Nvidia.

Η Κίνα αρνείται τις κατηγορίες κατασκοπείας και χαρακτηρίζει τις πληροφορίες ως αβάσιμες και δυσφημιστικές.

Η Λόρι Μιλς είναι η σύζυγος του Χουάνγκ από το 1985, με δύο παιδιά που εργάζονται στην Nvidia, ενώ η Άλις Χουάνγκ έχει σύνθετο προφίλ με προηγούμενες θέσεις σε κρατικές και επενδυτικές εταιρείες της Κίνας.

Το σκάνδαλο έχει εξελιχθεί από προσωπική υπόθεση σε ένα κρίσιμο θέμα στο πλαίσιο του τεχνολογικού ανταγωνισμού ΗΠΑ - Κίνας. Snapshot powered by AI

Στη φόρα βγήκαν τα «άπλυτα» του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος, υπό το βάρος αυξανόμενων φημών και αποκαλυπτικών δημοσιευμάτων, ομολόγησε την «ανάρμοστη» σχέση του με την Κινέζα επιχειρηματία με την οποία συχνά - πυκνά εμφανιζόταν δημόσια, αντί με την επί τέσσερις και πλέον δεκαετίες σύζυγό του.

Βέβαια το πρόβλημα του Τζένσεν δεν περιορίζεται στα όρια της συζυγικής απιστίας, αλλά παίρνει πολύ πιο μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας του τρίτου προσώπου που ελέγχεται για κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου, και λαθρεμπόριο μικροτσίπ. Η Κίνα σε μια πρώτη αντίδραση, χαρακτήρισε «αβάσιμες» τις πληροφορίες του Τύπου σύμφωνα με τις οποίες ο επικεφαλής της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ αποτέλεσε στόχο κινεζικής επιχείρησης κατασκοπείας, μετά την έναρξη εσωτερικής έρευνας στην αμερικανική εταιρεία για το θέμα.

China at the center of a scandal shaking NVIDIA! Jensen Huang, Nvidia’s founder and CEO, has admitted to being unfaithful to his wife of nearly 40 years. But the bigger shock is that the woman involved is suspected by US intelligence of having ties to China’s Ministry of State Security, allegedly gathering information on advanced AI chips and influencing Nvidia’s approach to the Chinese market. Nvidia’s board has launched an independent investigation. What began as a personal scandal has now become another major flashpoint in the US-China tech war. https://t.co/irQ60Ejy28 — China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) November 9, 2026

«Έχουμε ήδη αναφερθεί στο ζήτημα. Η ιστορία της λεγόμενης Κινέζας κατασκόπου δεν είναι παρά μια αβάσιμη δυσφήμιση και συκοφαντία», δήλωσε ο Γκούο Τζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου.

Τώρα η προσωπική ζωή του CEO, έχει τραβήξει την προσοχή και το διαδίκτυο αναζητά πλέον πληροφορίες για την «απατημένη» σύζυγο, ενώ με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η υπόθεση παίρνει και διαστάσεις «kiss cam» των Coldplay. (Το παράνομο ζευγάρι των υψηλόβαθμων στελεχών που αποκαλύφθηκε στη συναυλία)

There's no stopping AI slop memes now POV: You’re the NVIDIA CEO and Coldplay’s kiss cam finds you 🫣 https://t.co/nOQFC2cVWq — NEXTA (@nexta_tv) November 9, 2026

Ποια είναι η Λόρι Μιλς;

Η Λόρι Μιλς γνώρισε τον Τζένσεν Χουάνγκ κατά τη διάρκεια των φοιτητικών τους χρόνων στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Όρεγκον στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Σύμφωνα με το Vietnam.vn, ο Χουάνγκ ήταν μόλις 17 ετών όταν την πλησίασε και της ζήτησε να γίνει συνεργάτης του στο εργαστήριο.

Εκεί ξεκίνησε το ταξίδι από συνεργάτες στο εργαστήριο σε σύντροφους για μια ζωή. Καθώς ο έρωτάς τους άνθιζε, οι δύο παντρεύτηκαν το 1985. Ήταν η ίδια χρονιά που εκείνη ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην ηλεκτρολογία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Μιλς εργάστηκε ως σχεδιάστρια μικροτσίπ στην Hewlett-Packard πριν αποσυρθεί από τον εταιρικό κόσμο για να αφοσιωθεί στην οικογένεια και σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες.

Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά, έναν γιο και μια κόρη. Σύμφωνα με το Reuters, η κόρη τους, η Μάντισον Χουάνγκ, είναι ανώτερη διευθύντρια προϊόντων και τεχνικού μάρκετινγκ για πλατφόρμες φυσικής τεχνητής νοημοσύνης στην Nvidia, ενώ ο γιος τους, ο Σπένσερ Χουάνγκ, διαχειρίζεται προϊόντα λογισμικού ρομποτικής.

Το ζευγάρι διατήρησε χαμηλό προφίλ στην ιδιωτική του ζωή, παρά την άνοδο του Τζένσεν ως γίγαντα στον τομέα της τεχνολογίας. Το 2007, ίδρυσαν το Ίδρυμα Jen-Hsun και Lori Huang, το οποίο έχει ως στόχο την υποστήριξη της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της έρευνας στην προηγμένη τεχνολογία.

Μετά την ομολογία απιστίας του Χουάνγκ, η Λόρα Μιλς παραμένει σιωπηλή και κανείς δεν γνωρίζει πώς θα αντιδράσει.

Ποια είναι η Άλις Χουάνγκ;

Το αποκαλούμενο «τρίτο» πρόσωπο, η Κινέζα Άλις Χουάνγκ, ή αλλιώς Χουάνγκ Λε, η σχέση της οποίας με τον Τζένσεν, είναι άγνωστο πότε ξεκίνησε, παρά μόνο ότι βρέθηκε για πρώτη φορά δημόσια στο πλευρό του, όταν φωτογραφήθηκε να κάθεται δίπλα του τον Ιούνιο του 2024, σε ένα μπαρ στην Ταϊπέι, όπου εθεάθησαν να πίνουν με στελέχη της Gigabyte και της NetThunder.

Σύμφωνα με το προφίλ της σε μια κινεζική βάση δεδομένων ιδιωτικών κεφαλαίων, είναι πρώην τηλεοπτική ρεπόρτερ και συνεργάστηκε με το Hunan TV και τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα CCTV. Φέρεται επίσης να έχει εργαστεί στην HSBC, ως βοηθός διευθυντή, πριν γίνει αντιπρόεδρος της CITIC Securities.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ένα στέλεχος της τηλεόρασης Χουνάν ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ακούσει ποτέ γι' αυτήν, ενώ η εφημερίδα δεν βρήκε προφίλ για αυτήν στον ιστότοπο του CCTV.

NVIDIA CEOのジェンスン・フアンにハニトラを仕掛けた、中国政府のスパイとされるピンクのドレスを着た女性。確かに親密な感じはする。シリコンバレーのテックイベントでも、こんな雰囲気の女性を見ること結構ある。(バイアスかも) https://t.co/RgehRwkHkB — Brandon K. Hill | CEO of btrax 🇺🇸x🇯🇵/2 (@BrandonKHill) November 8, 2026

Σύμφωνα με κινεζικά επενδυτικά αρχεία, η Χουάνγκ υπηρέτησε επίσης ως εκτελεστικός διευθυντής και διαχειριστής κεφαλαίων στη Shanghai Hexi Investment Management, η οποία φέρεται να είχε σχέση με την κινεζική εταιρεία τυχερών παιχνιδιών 7Road.

Η εταιρική ιστορία της Megaspeed μπορεί επίσης να εντοπιστεί στην 7Road International, τον υπερπόντιο βραχίονα της 7Road με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2023 και φέρεται να ανήκει στην Huang Le Limited, με επικεφαλής την Alice Huang, πριν πουληθεί στη Swiftdata την ίδια χρονιά. Ωστόσο, η Χουάνγκ συνέχισε να συνδέεται δημόσια με την επιχείρηση που βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ιστού εταιρειών που συνδέονται με την Κίνα και είναι ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες της Nvidia στη Νοτιοανατολική Ασία.

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